Новые решения Владимира Путина, ситуация в Херсонской области. О чём говорили эксперты 19 октября - 19.10.2022 Украина.ру
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Новые решения Владимира Путина, ситуация в Херсонской области. О чём говорили эксперты 19 октября
Новые решения Владимира Путина, ситуация в Херсонской области. О чём говорили эксперты 19 октября - 19.10.2022 Украина.ру
Новые решения Владимира Путина, ситуация в Херсонской области. О чём говорили эксперты 19 октября
Пришло понимание, что спецоперация может длиться годами. Поэтому принимаются меры, которые позволят лучше заниматься поставками вооружений, проводить... Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T18:02
2022-10-19T19:05
эксклюзив
россия
украина
сво
херсонская область
херсон
владимир путин
аверьянов
белоруссия
юрий кнутов
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Пришло понимание, что спецоперация может длиться годами. Поэтому принимаются меры, которые позволят лучше заниматься поставками вооружений, проводить мобилизационные мероприятия и затыкать дыры в экономике, возникшие в том числе из-за поставок фронту. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Новые решения Владимира ПутинаПрезидент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.Обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов считает, что это управленческое решение связано с тем, что стране нужно лучше и жестче перестраивать экономику под военные нужды.По мнению политолога, координационный центр нужен, чтобы вся работа между регионами, чиновниками и разными отраслями экономики лучше координировалась и лучше управлялась.«В первые дни были ожидания и надежды, что это все может за несколько месяцев закончиться. Таких иллюзий уже давно нет. Пришло понимание, что спецоперация может длиться годами.Поэтому принимаются меры, которые позволят лучше заниматься поставками вооружений, проводить мобилизационные мероприятия и затыкать дыры в экономике, возникшие в том числе из-за поставок фронту.Возник комплекс самых разных последствий, которые нужно решать если не в авральном режиме, то в режиме повышенной ответственности», — отметил Акопов, добавив, что с помощью этого решения Владимир Путин хочет повысить управляемость и качество работы аппарата.В целом, считает эксперт, мы вступили в принципиально новый этап жизни страны. Он связан не только с тем, что она увеличивается в размере и мы решаем украинскую проблему, а с тем, что будет меняться само устройство страны: «оно будет меняться сильнее, чем мы могли представить».Что происходит в Херсонской областиНачался выезд жителей Правобережья Херсонской области на Левый берег Днепра. Туда же переместятся все подразделения и министерства гражданской администрации области.Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсон, как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город.Работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков пояснил: вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты.«У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами. Насчет Снигиревки сомневаюсь, а Белозерка и Берислав точно могут быть оставлены в ходе боев», — рассказал журналист.Также он отметил, что возможен отход ВС РФ с правого берега: если противник отрежет нас от Берислава и выйдет на Днепр, у нас резко сократится линия подвоза.«Сейчас мы навели понтонные мосты и паромные переправы. Если противник в том районе выйдет на Днепр, все эти переправы будут у них перед глазами и снабжать группировку будет невозможно. Поэтому может быть дана команда об отходе с правого берега. Противник это прекрасно понимает.Поэтому последние два месяца он методично наносит удары в направлении на Берислав. В начале октября ему удалось там подвинуть наши части.Поэтому администрация Херсонской области, понимая, что могут быть оставлены административные центры этих районов и могут последовать бомбардировки самого Херсона, призывает людей к эвакуации.По крайней мере, нужно вывезти женщин и детей. Если мы отделаемся легким испугом, отдохнуть пару недель в Крыму лишним никому не будет», — сообщил Сапоньков.Ситуация на фронтеО ситуации на фронте под Херсоном рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, мы оперативно реагируем на изменение ситуации, предусматривая возможность продвижения противника из-за численного перевеса. Но за последние дни была создана большая линия обороны, чего не было ранее, из-за чего ВСУ смогли переправиться через Ингулец, создать андреевский плацдарм и постепенно двигаться вперед.«Но мы наступление остановили. И по силам, которые готовятся для прорыва, мы наносим артиллерийские удары, что позволяет нам не допускать дальнейшего продвижения ВФУ в сторону Херсона», — отметил эксперт.Сейчас, продолжил он, армия Украины составляет миллион человек. 200 тысяч — боеспособные части, а 800 — отряды теробороны. Но это не значит, что их только что выдернули из дома. У них есть определенная военная подготовка. То есть у противника остается серьезный численный перевес.Мы же пока не можем им противопоставить 300 тысяч мобилизованных, которые придут в войска в начале декабря. Только тогда у нас появится перспектива контрнаступления.«Украина также делает все, чтобы встал вопрос о Харьковской области, потому что продолжаются обстрелы Белгорода.Не допустить обстрелов можно двумя способами: либо создать мощную ПВО, либо отодвинуть противника на 200-300 километров. Так что при правильном планировании мы сможем Харьковскую область освободить», — считает Кнутов.Белоруссия и СВОРанее политолог Дмитрий Фетисов спрогнозировал официальное вступление Белоруссии в спецоперацию на Украине, причем в ближайшие дни. Пока Минск подобных шагов не предпринял, но в минобороны республики заявили, что Белоруссия оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения.В свою очередь, историк и публицист Кирилл Аверьянов уверен, что Белоруссия не вступит в СВО — белорусской армии не будет на территории Украины.«В России это никто не понимает. Наверное, и вы ждали от меня другого ответа, но это исключено по целому ряду причин. И потому, что Лукашенко этого не хочет. И потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий.Белорусская армия – это 45 тысяч человек, а это капля в море. Кроме того, в случае вступления Белоруссии в СВО линия фронта увеличится в два раза. Непонятно, как ее держать. Тем более белорусская оппозиция воспользуется этой ситуацией, чтобы повторить попытку госпереворота.То есть существует огромное количество причин, по которой участие Белоруссии в СВО не потребуется», — рассказал Аверьянов.В то же время он считает, что Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным, что Белоруссия будет «прикрывать Россию от ударов в спину». Имеется в виду, что войска НАТО не войдут в Белоруссию и не ударят по России с территории республики.«Но это тоже фантастический вариант. НАТО нападать на Белоруссию не собирается, потому что Альянсу не нужно легитимировать действия России», — заявил публицист.
https://ukraina.ru/20221019/1039923746.html
https://ukraina.ru/20221019/1039911549.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия, украина, сво, херсонская область, херсон, владимир путин, аверьянов, белоруссия, юрий кнутов, петр акопов
Эксклюзив, Россия, Украина, СВО, Херсонская область, Херсон, Владимир Путин, Аверьянов, Белоруссия, Юрий Кнутов, Петр Акопов

Новые решения Владимира Путина, ситуация в Херсонской области. О чём говорили эксперты 19 октября

18:02 19.10.2022 (обновлено: 19:05 19.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Сергей Ильин
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Пришло понимание, что спецоперация может длиться годами. Поэтому принимаются меры, которые позволят лучше заниматься поставками вооружений, проводить мобилизационные мероприятия и затыкать дыры в экономике, возникшие в том числе из-за поставок фронту. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.
Новые решения Владимира Путина
Президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.
Обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов считает, что это управленческое решение связано с тем, что стране нужно лучше и жестче перестраивать экономику под военные нужды.
По мнению политолога, координационный центр нужен, чтобы вся работа между регионами, чиновниками и разными отраслями экономики лучше координировалась и лучше управлялась.
«В первые дни были ожидания и надежды, что это все может за несколько месяцев закончиться. Таких иллюзий уже давно нет. Пришло понимание, что спецоперация может длиться годами.
Поэтому принимаются меры, которые позволят лучше заниматься поставками вооружений, проводить мобилизационные мероприятия и затыкать дыры в экономике, возникшие в том числе из-за поставок фронту.
Возник комплекс самых разных последствий, которые нужно решать если не в авральном режиме, то в режиме повышенной ответственности», — отметил Акопов, добавив, что с помощью этого решения Владимир Путин хочет повысить управляемость и качество работы аппарата.
Петр Акопов интервью
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Петр Акопов: Путин сделал первый шаг к созданию Ставки верховного командования
В целом, считает эксперт, мы вступили в принципиально новый этап жизни страны. Он связан не только с тем, что она увеличивается в размере и мы решаем украинскую проблему, а с тем, что будет меняться само устройство страны: «оно будет меняться сильнее, чем мы могли представить».
Что происходит в Херсонской области
Начался выезд жителей Правобережья Херсонской области на Левый берег Днепра. Туда же переместятся все подразделения и министерства гражданской администрации области.
Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсон, как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город.
Работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков пояснил: вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты.
«У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами. Насчет Снигиревки сомневаюсь, а Белозерка и Берислав точно могут быть оставлены в ходе боев», — рассказал журналист.
Также он отметил, что возможен отход ВС РФ с правого берега: если противник отрежет нас от Берислава и выйдет на Днепр, у нас резко сократится линия подвоза.
«Сейчас мы навели понтонные мосты и паромные переправы. Если противник в том районе выйдет на Днепр, все эти переправы будут у них перед глазами и снабжать группировку будет невозможно. Поэтому может быть дана команда об отходе с правого берега. Противник это прекрасно понимает.
Поэтому последние два месяца он методично наносит удары в направлении на Берислав. В начале октября ему удалось там подвинуть наши части.
Поэтому администрация Херсонской области, понимая, что могут быть оставлены административные центры этих районов и могут последовать бомбардировки самого Херсона, призывает людей к эвакуации.
По крайней мере, нужно вывезти женщин и детей. Если мы отделаемся легким испугом, отдохнуть пару недель в Крыму лишним никому не будет», — сообщил Сапоньков.
Роман Сапоньков интервью
14:18
Роман Сапоньков: Под Херсоном началась битва, которая приведет ВСУ к катастрофе
Ситуация на фронте
О ситуации на фронте под Херсоном рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, мы оперативно реагируем на изменение ситуации, предусматривая возможность продвижения противника из-за численного перевеса. Но за последние дни была создана большая линия обороны, чего не было ранее, из-за чего ВСУ смогли переправиться через Ингулец, создать андреевский плацдарм и постепенно двигаться вперед.
«Но мы наступление остановили. И по силам, которые готовятся для прорыва, мы наносим артиллерийские удары, что позволяет нам не допускать дальнейшего продвижения ВФУ в сторону Херсона», — отметил эксперт.
Сейчас, продолжил он, армия Украины составляет миллион человек. 200 тысяч — боеспособные части, а 800 — отряды теробороны. Но это не значит, что их только что выдернули из дома. У них есть определенная военная подготовка. То есть у противника остается серьезный численный перевес.
Мы же пока не можем им противопоставить 300 тысяч мобилизованных, которые придут в войска в начале декабря. Только тогда у нас появится перспектива контрнаступления.
«Украина также делает все, чтобы встал вопрос о Харьковской области, потому что продолжаются обстрелы Белгорода.
Не допустить обстрелов можно двумя способами: либо создать мощную ПВО, либо отодвинуть противника на 200-300 километров. Так что при правильном планировании мы сможем Харьковскую область освободить», — считает Кнутов.
Юрий Кнутов интервью
13:14
Юрий Кнутов: Когда Россия перейдет в контрнаступление, тыл Украины будет полностью уничтожен
Белоруссия и СВО
Ранее политолог Дмитрий Фетисов спрогнозировал официальное вступление Белоруссии в спецоперацию на Украине, причем в ближайшие дни. Пока Минск подобных шагов не предпринял, но в минобороны республики заявили, что Белоруссия оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения.
В свою очередь, историк и публицист Кирилл Аверьянов уверен, что Белоруссия не вступит в СВО — белорусской армии не будет на территории Украины.
«В России это никто не понимает. Наверное, и вы ждали от меня другого ответа, но это исключено по целому ряду причин. И потому, что Лукашенко этого не хочет. И потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий.
Белорусская армия – это 45 тысяч человек, а это капля в море. Кроме того, в случае вступления Белоруссии в СВО линия фронта увеличится в два раза. Непонятно, как ее держать. Тем более белорусская оппозиция воспользуется этой ситуацией, чтобы повторить попытку госпереворота.
То есть существует огромное количество причин, по которой участие Белоруссии в СВО не потребуется», — рассказал Аверьянов.
В то же время он считает, что Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным, что Белоруссия будет «прикрывать Россию от ударов в спину». Имеется в виду, что войска НАТО не войдут в Белоруссию и не ударят по России с территории республики.
«Но это тоже фантастический вариант. НАТО нападать на Белоруссию не собирается, потому что Альянсу не нужно легитимировать действия России», — заявил публицист.
Кирилл Аверьянов-Минский интервью - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
06:12
Кирилл Аверьянов: Новый поход на Киев через Белоруссию может вылиться в новые "жесты доброй воли"
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаСВОХерсонская областьХерсонВладимир ПутинАверьяновБелоруссияЮрий КнутовПетр Акопов
 
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18:02Новые решения Владимира Путина, ситуация в Херсонской области. О чём говорили эксперты 19 октября
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