https://ukraina.ru/20221019/1039922895.html
Собянин обратился к москвичам после решения Путина по безопасности
Собянин обратился к москвичам после решения Путина по безопасности - 19.10.2022 Украина.ру
Собянин обратился к москвичам после решения Путина по безопасности
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никакие ограничения не коснутся повседневной жизни жителей столицы. Об этом он заявил 19 октября в связи с повышенным уровнем безопасности гражданских объектов, введенным президентом РФ Владимиром Путиным
2022-10-19T17:14
2022-10-19T17:14
2022-10-19T17:14
новости
сергей собянин
москва
столица
владимир путин
безопасность
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В среду Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Также президент расширил полномочия глав регионов и объявил о принятии мер по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.С аналогичным заявлением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Конндратьев.
https://ukraina.ru/20221019/1039919461.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сергей собянин, москва, столица, владимир путин, безопасность
Новости, Сергей Собянин, Москва, столица, Владимир Путин, безопасность
Собянин обратился к москвичам после решения Путина по безопасности
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никакие ограничения не коснутся повседневной жизни жителей столицы. Об этом он заявил 19 октября в связи с повышенным уровнем безопасности гражданских объектов, введенным президентом РФ Владимиром Путиным