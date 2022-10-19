https://ukraina.ru/20221019/1039922895.html

Собянин обратился к москвичам после решения Путина по безопасности

Собянин обратился к москвичам после решения Путина по безопасности - 19.10.2022 Украина.ру

Собянин обратился к москвичам после решения Путина по безопасности

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никакие ограничения не коснутся повседневной жизни жителей столицы. Об этом он заявил 19 октября в связи с повышенным уровнем безопасности гражданских объектов, введенным президентом РФ Владимиром Путиным

2022-10-19T17:14

2022-10-19T17:14

2022-10-19T17:14

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В среду Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Также президент расширил полномочия глав регионов и объявил о принятии мер по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.С аналогичным заявлением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Конндратьев.

https://ukraina.ru/20221019/1039919461.html

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2022

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новости, сергей собянин, москва, столица, владимир путин, безопасность