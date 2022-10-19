Собянин обратился к москвичам после решения Путина по безопасности - 19.10.2022 Украина.ру
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Собянин обратился к москвичам после решения Путина по безопасности
Собянин обратился к москвичам после решения Путина по безопасности - 19.10.2022 Украина.ру
Собянин обратился к москвичам после решения Путина по безопасности
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никакие ограничения не коснутся повседневной жизни жителей столицы. Об этом он заявил 19 октября в связи с повышенным уровнем безопасности гражданских объектов, введенным президентом РФ Владимиром Путиным
2022-10-19T17:14
2022-10-19T17:14
новости
сергей собянин
москва
столица
владимир путин
безопасность
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В среду Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Также президент расширил полномочия глав регионов и объявил о принятии мер по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.С аналогичным заявлением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Конндратьев.
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новости, сергей собянин, москва, столица, владимир путин, безопасность
Новости, Сергей Собянин, Москва, столица, Владимир Путин, безопасность

Собянин обратился к москвичам после решения Путина по безопасности

17:14 19.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИнтервью мэра Москвы С. Собянина РИА Новости
Интервью мэра Москвы С. Собянина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никакие ограничения не коснутся повседневной жизни жителей столицы. Об этом он заявил 19 октября в связи с повышенным уровнем безопасности гражданских объектов, введенным президентом РФ Владимиром Путиным
В среду Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Также президент расширил полномочия глав регионов и объявил о принятии мер по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.
При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме
С аналогичным заявлением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Конндратьев.
- РИА Новости, 1920, 19.10.2022
16:04
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НовостиСергей СобянинМосквастолицаВладимир Путинбезопасность
 
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