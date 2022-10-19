https://ukraina.ru/20221019/1039919461.html
Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики
Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики - 19.10.2022 Украина.ру
Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики
Члены Совета безопасности России до конца 2022 года внесут изменения в концепцию государственной миграционной политики. Об этом 19 октября сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев
2022-10-19T16:04
2022-10-19T16:04
2022-10-19T16:04
новости
патрушев
мигранты
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101543/28/1015432844_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_810920a1d41d9042f62776f381451418.jpg
Члены Совета безопасности России приняли решение изменить действующую концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Изменения внесут до конца 2022 года, сообщил Патрушев. В обновленной концепции будет уделено внимание поддержке людей, пострадавших от действий украинских властей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также Совет безопасности выработал меры по защите россиян за рубежом, которые попали в затруднительное положение из-за русофобской политики недружественных государств. Правоохранители продолжать выявлять террористов и экстремистов, использующих миграционные каналы для совершения преступлений. Значительное внимание обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам, заключил Патрушев.
https://ukraina.ru/20221005/1039410960.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101543/28/1015432844_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_d1e388e29be6024cd4c3b99f684a7559.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, патрушев, мигранты, россия, украина
Новости, Патрушев, мигранты, Россия, Украина
Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики
Члены Совета безопасности России до конца 2022 года внесут изменения в концепцию государственной миграционной политики. Об этом 19 октября сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев
Члены Совета безопасности России приняли решение изменить действующую концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Изменения внесут до конца 2022 года, сообщил Патрушев.
В обновленной концепции будет уделено внимание поддержке людей, пострадавших от действий украинских властей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также Совет безопасности выработал меры по защите россиян за рубежом, которые попали в затруднительное положение из-за русофобской политики недружественных государств.
"Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", - сообщил Патрушев.
Правоохранители продолжать выявлять террористов и экстремистов, использующих миграционные каналы для совершения преступлений.
Значительное внимание обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам, заключил Патрушев.