Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039919461.html
Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики
Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики - 19.10.2022 Украина.ру
Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики
Члены Совета безопасности России до конца 2022 года внесут изменения в концепцию государственной миграционной политики. Об этом 19 октября сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев
2022-10-19T16:04
2022-10-19T16:04
новости
патрушев
мигранты
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101543/28/1015432844_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_810920a1d41d9042f62776f381451418.jpg
Члены Совета безопасности России приняли решение изменить действующую концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Изменения внесут до конца 2022 года, сообщил Патрушев. В обновленной концепции будет уделено внимание поддержке людей, пострадавших от действий украинских властей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также Совет безопасности выработал меры по защите россиян за рубежом, которые попали в затруднительное положение из-за русофобской политики недружественных государств. Правоохранители продолжать выявлять террористов и экстремистов, использующих миграционные каналы для совершения преступлений. Значительное внимание обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам, заключил Патрушев.
https://ukraina.ru/20221005/1039410960.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101543/28/1015432844_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_d1e388e29be6024cd4c3b99f684a7559.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, патрушев, мигранты, россия, украина
Новости, Патрушев, мигранты, Россия, Украина

Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики

16:04 19.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Члены Совета безопасности России до конца 2022 года внесут изменения в концепцию государственной миграционной политики. Об этом 19 октября сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев
Члены Совета безопасности России приняли решение изменить действующую концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Изменения внесут до конца 2022 года, сообщил Патрушев.
В обновленной концепции будет уделено внимание поддержке людей, пострадавших от действий украинских властей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также Совет безопасности выработал меры по защите россиян за рубежом, которые попали в затруднительное положение из-за русофобской политики недружественных государств.
"Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", - сообщил Патрушев.
Правоохранители продолжать выявлять террористов и экстремистов, использующих миграционные каналы для совершения преступлений.
Значительное внимание обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам, заключил Патрушев.
Открытие Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 15:05
Патрушев: против России воюет блок НАТОПротив России сейчас, по сути, воюет не киевский режим, а блок НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова 5 октября процитировало агентство РИА "Новости"
 
НовостиПатрушевмигрантыРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:51Битва за Херсон: будет ли сдан город?
16:48Вера Брежнева сменила псевдоним и запела на украинском
16:38Хинштейн предложил новые цели на Украине для российских точечных ударов
16:25Волонтер Алексей Зюбанов о том, как Россия помогает фронту машинами
16:10Всему есть предел. Запад установил "красные линии" в вопросе помощи Украине
16:04Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики
16:00Военное положение, взрывы, уничтожение наемников и техники ВСУ. Главное на Украине на 16:00 19 октября
15:59Жители сообщают о взрывах в районе Бурштынской ТЭС на Западной Украине
15:49Нас могут разрезать. Военный эксперт о том, какое "непопулярное решение" Россия примет под Херсоном
15:38"Ситуация критическая". Алексей Мухин о том, почему Херсон могут затопить, а на ЗАЭС будут проблемы
15:36Военный эксперт объяснил, какие города под Херсоном может оставить Россия в битве с ВСУ
15:30Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности
15:17Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных
15:12"Украинский парламент совершил большую ошибку": эксперты о признании независимости Ичкерии*
15:11Путин наделил глав регионов особыми полномочиями
15:03Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной
14:57Путин подписал Указ о введении военного положения в новых регионах РФ
14:55Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска
14:53Киев использует откровенно террористические методы – Путин
14:52Путин объявил военное положение в новых регионах России
Лента новостейМолния