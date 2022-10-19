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Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики

Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики - 19.10.2022 Украина.ру

Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики

Члены Совета безопасности России до конца 2022 года внесут изменения в концепцию государственной миграционной политики. Об этом 19 октября сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев

2022-10-19T16:04

2022-10-19T16:04

2022-10-19T16:04

новости

патрушев

мигранты

россия

украина

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Члены Совета безопасности России приняли решение изменить действующую концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Изменения внесут до конца 2022 года, сообщил Патрушев. В обновленной концепции будет уделено внимание поддержке людей, пострадавших от действий украинских властей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также Совет безопасности выработал меры по защите россиян за рубежом, которые попали в затруднительное положение из-за русофобской политики недружественных государств. Правоохранители продолжать выявлять террористов и экстремистов, использующих миграционные каналы для совершения преступлений. Значительное внимание обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам, заключил Патрушев.

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новости, патрушев, мигранты, россия, украина