https://ukraina.ru/20221019/1039908055.html

Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие

Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие - 19.10.2022 Украина.ру

Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие

Мэр Киева Виталий Кличко попросил европейцев не беспокоиться о проблемах жителей Украины, а продолжать поставки оружия. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Zeit от 19 октября

2022-10-19T13:15

2022-10-19T13:15

2022-10-19T13:16

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виталий кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко попросил европейцев не беспокоиться о том, что из-за боевых действий жители Украины могут остаться без света, воды и тепла. По его словам, украинцы продержатся "сколько нужно". Немецкие журналисты уточнили: неужели так думают украинцы, потерявшие родных и дома?Мэр Киева считает, что чем больше будет уничтожено домов и объектов критической инфраструктуры страны, тем сильнее будет желание жителей Украины воевать.

https://ukraina.ru/20221010/1039553082.html

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2022

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новости, киев, инфраструктура, украина, виталий кличко