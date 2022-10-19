https://ukraina.ru/20221019/1039908055.html
Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие
Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие - 19.10.2022 Украина.ру
Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие
Мэр Киева Виталий Кличко попросил европейцев не беспокоиться о проблемах жителей Украины, а продолжать поставки оружия. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Zeit от 19 октября
2022-10-19T13:15
2022-10-19T13:15
2022-10-19T13:16
новости
киев
инфраструктура
украина
виталий кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко попросил европейцев не беспокоиться о том, что из-за боевых действий жители Украины могут остаться без света, воды и тепла. По его словам, украинцы продержатся "сколько нужно". Немецкие журналисты уточнили: неужели так думают украинцы, потерявшие родных и дома?Мэр Киева считает, что чем больше будет уничтожено домов и объектов критической инфраструктуры страны, тем сильнее будет желание жителей Украины воевать.
https://ukraina.ru/20221010/1039553082.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, инфраструктура, украина, виталий кличко
Новости, Киев, инфраструктура, Украина, Виталий Кличко
Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие
13:15 19.10.2022 (обновлено: 13:16 19.10.2022)
Мэр Киева Виталий Кличко попросил европейцев не беспокоиться о проблемах жителей Украины, а продолжать поставки оружия. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Zeit от 19 октября