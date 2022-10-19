Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие - 19.10.2022 Украина.ру
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Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие
Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие - 19.10.2022 Украина.ру
Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие
Мэр Киева Виталий Кличко попросил европейцев не беспокоиться о проблемах жителей Украины, а продолжать поставки оружия. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Zeit от 19 октября
2022-10-19T13:15
2022-10-19T13:16
новости
киев
инфраструктура
украина
виталий кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко попросил европейцев не беспокоиться о том, что из-за боевых действий жители Украины могут остаться без света, воды и тепла. По его словам, украинцы продержатся "сколько нужно". Немецкие журналисты уточнили: неужели так думают украинцы, потерявшие родных и дома?Мэр Киева считает, что чем больше будет уничтожено домов и объектов критической инфраструктуры страны, тем сильнее будет желание жителей Украины воевать.
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новости, киев, инфраструктура, украина, виталий кличко
Новости, Киев, инфраструктура, Украина, Виталий Кличко

Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие

13:15 19.10.2022 (обновлено: 13:16 19.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМэра Киева В. Кличко вызвали на допрос в ГБР
Мэра Киева В. Кличко вызвали на допрос в ГБР - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко попросил европейцев не беспокоиться о проблемах жителей Украины, а продолжать поставки оружия. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Zeit от 19 октября
Мэр Киева Виталий Кличко попросил европейцев не беспокоиться о том, что из-за боевых действий жители Украины могут остаться без света, воды и тепла. По его словам, украинцы продержатся "сколько нужно". Немецкие журналисты уточнили: неужели так думают украинцы, потерявшие родных и дома?
"За последние несколько месяцев Украина показала миру, что мы можем терпеть все. Честно говоря, хотелось бы, чтобы наши партнеры меньше занимались этим вопросом и более решительно поставляли оружие", - ответил Кличко.
Мэр Киева считает, что чем больше будет уничтожено домов и объектов критической инфраструктуры страны, тем сильнее будет желание жителей Украины воевать.
Взрывы в Киеве 10 октября 2022 года
10 октября, 10:28
Кличко сообщил об ударах по объектам критической инфраструктурыКиевские власти сообщили о взрывах в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения об ударах по объектам критической инфраструктуры. Об этом он написал 10 октября в телеграм-канале
 
НовостиКиевинфраструктураУкраинаВиталий Кличко
 
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