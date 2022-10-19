https://ukraina.ru/20221019/1039902123.html
В Херсоне началось перемещение жителей на левый берег Днепра
В Херсоне началось перемещение жителей на левый берег Днепра - 19.10.2022 Украина.ру
В Херсоне началось перемещение жителей на левый берег Днепра
В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра, там развернули ПВР (пункт временного размещения), об этом сообщает 19 октября местная администрация
2022-10-19T11:32
2022-10-19T11:32
2022-10-19T11:32
новости
херсон
спецоперация
днепр
берег
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Оперативной штаб при Администрации Херсонской области информирует всех жителей города и области об актуальных вопросах организованного перемещения из некоторых районов Херсонской области, работает горячая линия, опубликованы рекомендации для граждан.Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсон, так же как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления.
https://ukraina.ru/20221019/1039893047.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, спецоперация, днепр, берег
Новости, Херсон, Спецоперация, Днепр, берег
В Херсоне началось перемещение жителей на левый берег Днепра
В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра, там развернули ПВР (пункт временного размещения), об этом сообщает 19 октября местная администрация
Оперативной штаб при Администрации Херсонской области информирует всех жителей города и области об актуальных вопросах организованного перемещения из некоторых районов Херсонской области, работает горячая линия, опубликованы рекомендации для граждан.
Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсон, так же как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления.