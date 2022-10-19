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Россия может стать лидером сильного региона, но есть одна проблема - эксперт
Россия может стать лидером сильного региона, но есть одна проблема - эксперт - 19.10.2022 Украина.ру
Россия может стать лидером сильного региона, но есть одна проблема - эксперт
Внутренние разногласия российских элит относительно будущего страны мешают утверждению Москвы в качестве регионального лидера нового времени, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-10-19T19:15
2022-10-19T19:15
2022-10-19T19:15
новости
россия
лидерство
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Он отметил, что у России есть все предпосылки для того, чтобы стать центром сильного региона: территории, географическое положение, критически важные технологии, которых нет у других и природные ресурсы."Проблема в чем: (российская) элита, которая принимает решения, все еще думает, что глобальный мир еще может вернуться. Они думают, что это временный сбой. Непонимание того, что объективный процесс приводит к созданию этих регионов не дает возможности полностью это сделать. Это же важно. Не будет так, как было. Это как стоять в декабре 1991-го года и ждать, когда вернется советский строй", - подчеркнул эксперт.По его словам, в новой системе координат Россия должна стать центром большого региона, который еще предстоит создать.Полностью интервью Дробницкого читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221019/1039883277.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, лидерство
Россия может стать лидером сильного региона, но есть одна проблема - эксперт
Внутренние разногласия российских элит относительно будущего страны мешают утверждению Москвы в качестве регионального лидера нового времени, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Он отметил, что у России есть все предпосылки для того, чтобы стать центром сильного региона: территории, географическое положение, критически важные технологии, которых нет у других и природные ресурсы.
"Проблема в чем: (российская) элита, которая принимает решения, все еще думает, что глобальный мир еще может вернуться. Они думают, что это временный сбой. Непонимание того, что объективный процесс приводит к созданию этих регионов не дает возможности полностью это сделать. Это же важно. Не будет так, как было. Это как стоять в декабре 1991-го года и ждать, когда вернется советский строй", - подчеркнул эксперт.
По его словам, в новой системе координат Россия должна стать центром большого региона, который еще предстоит создать.
Полностью интервью Дробницкого
читайте на сайте Украина.ру.