В Совфеде объяснили, почему власти пока не могут решить вопрос с завышением цен на бронежилеты
Сенаторы подняли вопрос о завышении цен на бронежилеты после объявления частичной мобилизации на 531-м заседании Совета Федерации 19 октября
Те бронеплиты, которые продавали по 7 тысяч рублей, сейчас стоят около 130 тысяч рублей, заявили в Совете Федерации.
Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не могут решить этот вопрос, так как у них нет таких полномочий, заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, для этого нужно постановление правительства Российской Федерации, которое, добавила она, сейчас готовится.
"Главы субъектов не могут контролировать ситуацию, потому что цены определяют производители", - заявила она.
Сенаторы планируют провести круглый стол с производителями товаров военного назначения.
12 октября, 11:27"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизацииГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал к честному заявлению о проблемах и их решению. В интервью РИА Новости, опубликованном 12 октября он ответил на вопросы о том, почему при частичной мобилизации произошли сбои с повестками и бронями