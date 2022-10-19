В Совфеде объяснили, почему власти пока не могут решить вопрос с завышением цен на бронежилеты - 19.10.2022 Украина.ру
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В Совфеде объяснили, почему власти пока не могут решить вопрос с завышением цен на бронежилеты
В Совфеде объяснили, почему власти пока не могут решить вопрос с завышением цен на бронежилеты - 19.10.2022 Украина.ру
В Совфеде объяснили, почему власти пока не могут решить вопрос с завышением цен на бронежилеты
Сенаторы подняли вопрос о завышении цен на бронежилеты после объявления частичной мобилизации на 531-м заседании Совета Федерации 19 октября
2022-10-19T10:59
2022-10-19T10:59
новости
мобилизация
совет федерации
бронежилеты
россия
монополии
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Те бронеплиты, которые продавали по 7 тысяч рублей, сейчас стоят около 130 тысяч рублей, заявили в Совете Федерации. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не могут решить этот вопрос, так как у них нет таких полномочий, заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, для этого нужно постановление правительства Российской Федерации, которое, добавила она, сейчас готовится. Сенаторы планируют провести круглый стол с производителями товаров военного назначения.
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новости, мобилизация, совет федерации, бронежилеты, россия, монополии
Новости, мобилизация, Совет Федерации, бронежилеты, Россия, монополии

В Совфеде объяснили, почему власти пока не могут решить вопрос с завышением цен на бронежилеты

10:59 19.10.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОльга Ковитиди
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Сенаторы подняли вопрос о завышении цен на бронежилеты после объявления частичной мобилизации на 531-м заседании Совета Федерации 19 октября
Те бронеплиты, которые продавали по 7 тысяч рублей, сейчас стоят около 130 тысяч рублей, заявили в Совете Федерации.
Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не могут решить этот вопрос, так как у них нет таких полномочий, заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, для этого нужно постановление правительства Российской Федерации, которое, добавила она, сейчас готовится.
"Главы субъектов не могут контролировать ситуацию, потому что цены определяют производители", - заявила она.
Сенаторы планируют провести круглый стол с производителями товаров военного назначения.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 11:27
"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизацииГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал к честному заявлению о проблемах и их решению. В интервью РИА Новости, опубликованном 12 октября он ответил на вопросы о том, почему при частичной мобилизации произошли сбои с повестками и бронями
 
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