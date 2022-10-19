https://ukraina.ru/20221019/1039892648.html

Девятый год на войне. Секреты батальона "Восток"

Девятый год на войне. Секреты батальона "Восток" - 19.10.2022 Украина.ру

Девятый год на войне. Секреты батальона "Восток"

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T09:25

2022-10-19T09:25

2022-10-19T09:44

эксклюзив

александр ходаковский

восток

донбасс

спецоперация

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Батальон "Восток" - одно из наиболее легендарных подразделений Донецкой Народной Республики. Одними из первых они поднялись на борьбу с украинским нацизмом, сгруппировавшись вокруг бойцов донецкой "Альфы" и ее командира – Александра Ходаковского. Прошло 8 лет, бойцы "Востока" всё ещё в пламени войны, и по-прежнему проявляют себя блестяще. В чем же их секрет?Подразделение "Восток" несколько раз переформировывали – его развертывали в бригаду, выводили из состава Народной Милиции, переподчиняя МВД. Сейчас "Восток" - это отдельный батальон внутренних войск ДНР.У "Востока" за эти восемь лет существенно поменялся состав – из "первой волны" осталось несколько десятков ветеранов. Остальные кто перешел в другие подразделения, кто, к сожалению, погиб, а кто-то вышел в отставку. Например, бессменный водитель организации "Тыл-22" - бывший боец подразделения.Легендарный оранжевый шеврон "Востока" поменялся на скучный, защитного цвета шеврон внутренних войск. Александр Сергеевич Ходаковский также уже не командует батальоном – официально на должности комбата стоит один из его соратников. Сам же "Скиф" - таков позывной легендарного комбата, остался идейным вдохновителем и куратором своего подразделения. Хоть он и отошел от дел, авторитет его по-прежнему огромен. Ему наша съемочная группа и обязана возможностью посетить позиции подразделения.Ходаковский забирает нас на позиции лично. Один из джипов "Востока" забирает съемочную группу Украина.ру на окраине Донецка, и направляется в сторону Угледара.- Парни, я вообще журналистов на позиции стараюсь не брать, - инструктирует нас Александр Сергеевич, - вы там будете первые. Не геройствуйте, под пули и осколки не лезьте. Ваша главная задача – выжить и не создать проблем для наших ребят.Ходаковский выглядит уставшим. Завершив свой краткий инструктаж, он, вплоть до прибытия в точку назначения, пребывал в полудрёме.Машину ведет "Кощей" - один из ветеранов "Востока". "Кощей" до 2014 года служил в милицейском спецназе Украины, участвовал в противостоянии боевикам Евромайдана. "Мирный протест" встретил спецназовцев пальбой из огнестрельного оружия и взрывами боевых гранат. Начальство их предало – и им приходилось выбираться из Киева самостоятельно.- Один мой сослуживец был ранен в голову, попал по случайности в госпиталь в Европе вместе с майданутыми. Мозги ему там промыли знатно – вернулся, принял Евромайдан. Говорят, потом даже в АТО участвовал, - вспоминает "Кощей".По мнению бойца, между войной в 2014 году и нынешней есть существенная разница – и дело даже не в масштабах.- Первая волна ополчения воевала в большей степени за идею, за что-то большое, светлое. Обычные мужики, которые бросили свои станки и шахты, возмутились беспределом на Евромайдане – они взялись за оружие, потому что хотели добиться справедливости. А сейчас и армия у нас появилась, и много техники, и люди обучены – а вот запал куда-то пропал, - утверждает "Кощей", - Сейчас бойцы скорее просто выполняют работу. В рутину все перешло, люди устали, выгорели.Свою работу "Кощей" сравнивает с работой на станке – если в 2014 году "работа" бойцов "Востока" ему напоминала энтузиазм молодого рабочего, то сейчас, в 2022 году, он сравнивает ее с уверенной, но в то же время рутинной работой опытного мастера.Несмотря на некоторую усталость, бойцы "Востока" и прикомандированные к ним полицейские из спецотряда "Тайфун", занявшие рубежи под Угледаром, выполняют качественно, без брака. Неоднократно отмечалось, что большинство проблем у российской армии и уже вливающихся в ее состав армий ДНР и ЛНР возникало из-за слабо налаженной связи – как внутри подразделения, так и с "соседями". В "Востоке" этому уделяется первостепенное значение.Закрытую связь на позициях, которую невозможно прослушать противнику, бойцы на позициях обеспечили себе оригинальным образом – просто воспользовавшись проводными телефонами ТА-57. Связисты израсходовали километры кабеля, но все же создали дублирующий канал связи для всех постов. Немного смекалки – и подразделение имеет возможность действовать как единое целое.На одном из постов звонит телефон. Дежурный по связи боец поднимает трубку, слушает короткой сообщение.- В воздухе "птичка", никому не высовываться! – объявляет он.Никто и не высунется, дураков нет. Украинский дрон никого не увидит – а значит не даст координаты, не будет нанесен артиллерийский удар. А вот бойцы "Востока" смогли засечь движение противника – и вызвали огневую поддержку, которая отработала "на ура".Долгая обработка заявок фронтовых отрядов на артиллерийскую и авиационную поддержку – еще один бич российских войск на этой войне. Эту проблему командование "Востока" решило также просто и элегантно – просто перезнакомившись с командирами смежных подразделений. Одним из них оказалась минометная батарея, с которой бойцы "Востока" подружились особенно близко – поскольку на протяжении целой недели минометчиков пришлось… кормить. В штабах где-то ошиблись, что-то напутали – и минометчики несколько дней не получали снабжения. Зато теперь для того, чтобы вызвать минометную поддержку, достаточно просто вызвать соседей – довольно сложно отказать в помощи тем, кто вас кормил.Результат этой работы наша съемочная группа видела невооруженным глазом. Вернее, вооруженным – в бинокль было хорошо видно, как весело разбросал ошметки дерева и задымился блиндаж ВСУ в лесопосадке после беглого огня минометчиков.- Немецкий блиндаж* разлетелся! – радостно комментирует наблюдавший за этим в бинокль боец "Руля".Бойцы называют противника "немцами". Не иначе, чувствуют преемственности со стальным поколением своих героических дедов и прадедов, остановивших железные колонны Вермахта и погнавших их прочь. Да и сами бойцы "Востока" напоминают ту самую Красную Армию: все они разного возраста, от 18-летних юнцов до уже убеленных сединами пожилых ветеранов. Другое дело, что Красная Армия была единообразно экипирована, в ней не было место самовыражению – а здесь, в "Востоке", самовыражению никто не препятствует – лишь бы воевали нормально.Молодой боец с позывным "Цыган", например, ездит на мотороллере – брошенный и сломанный мопед он нашел в одном из дворов. Починил, где-то раздобыл колесо – и ездит. У "Цыгана" всегда при себе черная сумка – и она вся увешана значками с персонажами аниме. Он любит японскую мультипликацию, и, по словам товарищей, смотрит ее каждую свободную минуту.- Все пытается какое-то тайное знание в нем найти, чтобы немца бить было легче! – хохочут рассказывающие о нем.Другой боец с позывным "Паровоз**" выглядит не хуже, чем мужчины-модели из модных журналов, хотя ему уже за сорок – в каждое увольнение он посещает барбершоп и щеголяет модной прической и красиво подстриженной бородой. Фотографироваться, впрочем, он отказался – "Паровоз" родом с еще не освобожденных территорий, и не хочет создавать проблем оставшимся там родным.Третий боец взял себе позывной "Турецкий". На вопрос об истории позывного отвечает просто:- Пришел в подразделение, меня спрашивают: позывной? Я отвечаю – еще не придумал. Мне говорят: пять минут, чтобы был позывной! Вот я и решил, что будет "Турецкий". Ну, помните, как в фильме: "Пять минут, Турецкий"?- Любишь фильмы Гая Ричи?- Да, очень.- А почем не "Борис Бритва"? Персонаж поинтереснее будет.- Да потому что я не Борис!Четвертый, "Боцман", большой фанат хорошего военного снаряжения, хорошо разбирается в чем угодно, что можно назвать "тактическим". Не может удержаться, чтобы не похвастаться добром, взятом из запасов "Азова" на "Азовстали" - там бойцы "Востока" хорошо пополнили свои запасы. "Боцману" досталась новенькая каска, подсумки, а также отличные армейские ботинки.Все бойцы "Востока" разные. Шустрые юнцы -- и неторопливые, степенные бородачи, ветераны, воюющие с 2014 года – и совсем недавно влившееся пополнение. Каждый самовыражается по-своему – и все же все они похожи друг на друга, как родственники, как члены одной семьи.А "Восток" и есть одна большая семья.*В реальности "Руля" высказался более нецензурно** Позывной изменен, поскольку у бойца позывной происходит от фамилии

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Фёдор Громов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

эксклюзив, александр ходаковский, восток, донбасс, спецоперация