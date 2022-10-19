https://ukraina.ru/20221019/1039880164.html

"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима

"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима - 19.10.2022 Украина.ру

"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима

Киевский режим использовал "Азов" в качестве "модели для подражания" для украинской молодёжи. Очень важно разрушить пропагандистские мифы, указав на истинное поведение боевиков этого полка во время боёв за Мариуполь. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

2022-10-19T08:00

2022-10-19T08:00

2022-10-19T08:00

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Он отметил, что дети, которым в 2014 году было 10 лет, выросли в атмосфере пропаганды киевским режимом якобы "мужественных, героических людей" из "Азова".Он добавил, что боевики "Азова", вопреки созданному киевским режимом пропагандистскому образу "героев, которые никогда не сдаются", сдались в плен, находясь в плену, отрицают, что являются последователями нацистской идеологии, доносят друг на друга и не берут на себя ответственность за содеянное."Это поведение, которое прямо противоположное поведению героя", - подытожил журналист.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, корреспонденты, чили, венесуэла, "азов", нацизм, сс