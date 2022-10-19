https://ukraina.ru/20221019/1039880164.html
"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима
"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима - 19.10.2022 Украина.ру
"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима
Киевский режим использовал "Азов" в качестве "модели для подражания" для украинской молодёжи. Очень важно разрушить пропагандистские мифы, указав на истинное поведение боевиков этого полка во время боёв за Мариуполь. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
2022-10-19T08:00
2022-10-19T08:00
2022-10-19T08:00
новости
спецоперация
корреспонденты
чили
венесуэла
"азов"
нацизм
сс
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Он отметил, что дети, которым в 2014 году было 10 лет, выросли в атмосфере пропаганды киевским режимом якобы "мужественных, героических людей" из "Азова".Он добавил, что боевики "Азова", вопреки созданному киевским режимом пропагандистскому образу "героев, которые никогда не сдаются", сдались в плен, находясь в плену, отрицают, что являются последователями нацистской идеологии, доносят друг на друга и не берут на себя ответственность за содеянное."Это поведение, которое прямо противоположное поведению героя", - подытожил журналист.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, корреспонденты, чили, венесуэла, "азов", нацизм, сс
Новости, Спецоперация, корреспонденты, Чили, Венесуэла, "Азов", нацизм, СС
"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима
Киевский режим использовал "Азов" в качестве "модели для подражания" для украинской молодёжи. Очень важно разрушить пропагандистские мифы, указав на истинное поведение боевиков этого полка во время боёв за Мариуполь. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
Он отметил, что дети, которым в 2014 году было 10 лет, выросли в атмосфере пропаганды киевским режимом якобы "мужественных, героических людей" из "Азова".
Они (киевский режим — ред.) превратили "Азов" в эквивалент СС в Германии. Модель — физически культурный, мужественный супергерой, который защищает Родину. То есть модель для подражания украинской молодежи. … Поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы российская сторона больше рассказывала о трусости и подлости этих людей. … Очень важно разрушить их образ героев, чтобы украинская молодежь нынешняя увидела, что они никакие не герои.
Алехандро Кирк
Специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе
Он добавил, что боевики "Азова", вопреки созданному киевским режимом пропагандистскому образу "героев, которые никогда не сдаются", сдались в плен, находясь в плену, отрицают, что являются последователями нацистской идеологии, доносят друг на друга и не берут на себя ответственность за содеянное.
"Это поведение, которое прямо противоположное поведению героя", - подытожил журналист.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.