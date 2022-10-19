"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке - 19.10.2022 Украина.ру
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"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке
"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке - 19.10.2022 Украина.ру
"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке
Жизнь в Донецке похожа на "русскую рулетку" из-за опасности, которой подвергаются жители города из-за его постоянных обстрелов артиллерией ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк, получивший там ранение в сентябре во время одного из обстрелов
2022-10-19T07:15
2022-10-19T07:15
новости
корреспонденты
спецоперация
чили
венесуэла
обстрелы
донецк
всу
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Он сообщил, что, прожив некоторое время в Донецке, научился распознавать расстояние и направление попаданий снарядов в городе.Вспоминая день своего ранения, Кирк рассказал, как вместе с фотографом из агентства Regnum пошёл снимать последствия обстрела площади Ленина.Он добавил, что взрывом того же снаряда, в результате которого он получил ранение, парализовало девушку, находившуюся на другой стороне улицы."Маленький кусочек осколка попал ей в спину, в позвоночник, и она осталась парализованной на всю жизнь", - рассказал корреспондент.
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новости, корреспонденты, спецоперация, чили, венесуэла, обстрелы, донецк, всу
Новости, корреспонденты, Спецоперация, Чили, Венесуэла, обстрелы, Донецк, ВСУ

"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке

07:15 19.10.2022
 
Раненый Алехандро Кирк
Раненый Алехандро Кирк
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Жизнь в Донецке похожа на "русскую рулетку" из-за опасности, которой подвергаются жители города из-за его постоянных обстрелов артиллерией ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк, получивший там ранение в сентябре во время одного из обстрелов
Он сообщил, что, прожив некоторое время в Донецке, научился распознавать расстояние и направление попаданий снарядов в городе.
Вспоминая день своего ранения, Кирк рассказал, как вместе с фотографом из агентства Regnum пошёл снимать последствия обстрела площади Ленина.

Там был грузовик, в который был прямой прилёт, машина горела, и два человека сгорели. Мы пытались выбрать ракурс, подошли ближе. Исходя из нашего опыта, снаряды в одну воронку не ложатся — с разлётом 50 или 100 метров от первого. Но второй прилетел почти туда же

Алехандро Кирк
Алехандро Кирк
Специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе
Он добавил, что взрывом того же снаряда, в результате которого он получил ранение, парализовало девушку, находившуюся на другой стороне улицы.
Раненый Алехандро Кирк
18 сентября, 04:03
Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.руЧилийско-венесуэльский журналист Алехандро Кирк получил ранения во время обстрела Донецка 17 сентября. Об этом в тот же день написал в своём Telegram-канале постоянно проживающий в Чили украинский журналист Олег Ясинский
"Маленький кусочек осколка попал ей в спину, в позвоночник, и она осталась парализованной на всю жизнь", - рассказал корреспондент.
 
НовостикорреспондентыСпецоперацияЧилиВенесуэлаобстрелыДонецкВСУ
 
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