https://ukraina.ru/20221019/1039877108.html
"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке
"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке - 19.10.2022 Украина.ру
"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке
Жизнь в Донецке похожа на "русскую рулетку" из-за опасности, которой подвергаются жители города из-за его постоянных обстрелов артиллерией ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк, получивший там ранение в сентябре во время одного из обстрелов
2022-10-19T07:15
2022-10-19T07:15
2022-10-19T07:15
новости
корреспонденты
спецоперация
чили
венесуэла
обстрелы
донецк
всу
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Он сообщил, что, прожив некоторое время в Донецке, научился распознавать расстояние и направление попаданий снарядов в городе.Вспоминая день своего ранения, Кирк рассказал, как вместе с фотографом из агентства Regnum пошёл снимать последствия обстрела площади Ленина.Он добавил, что взрывом того же снаряда, в результате которого он получил ранение, парализовало девушку, находившуюся на другой стороне улицы."Маленький кусочек осколка попал ей в спину, в позвоночник, и она осталась парализованной на всю жизнь", - рассказал корреспондент.
https://ukraina.ru/20220918/1038831475.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, корреспонденты, спецоперация, чили, венесуэла, обстрелы, донецк, всу
Новости, корреспонденты, Спецоперация, Чили, Венесуэла, обстрелы, Донецк, ВСУ
"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке
Жизнь в Донецке похожа на "русскую рулетку" из-за опасности, которой подвергаются жители города из-за его постоянных обстрелов артиллерией ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк, получивший там ранение в сентябре во время одного из обстрелов
Он сообщил, что, прожив некоторое время в Донецке, научился распознавать расстояние и направление попаданий снарядов в городе.
Вспоминая день своего ранения, Кирк рассказал, как вместе с фотографом из агентства Regnum пошёл снимать последствия обстрела площади Ленина.
Там был грузовик, в который был прямой прилёт, машина горела, и два человека сгорели. Мы пытались выбрать ракурс, подошли ближе. Исходя из нашего опыта, снаряды в одну воронку не ложатся — с разлётом 50 или 100 метров от первого. Но второй прилетел почти туда же
Алехандро Кирк
Специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе
Он добавил, что взрывом того же снаряда, в результате которого он получил ранение, парализовало девушку, находившуюся на другой стороне улицы.
"Маленький кусочек осколка попал ей в спину, в позвоночник, и она осталась парализованной на всю жизнь", - рассказал корреспондент.