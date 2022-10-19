https://ukraina.ru/20221019/1039877108.html

"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке

"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке - 19.10.2022 Украина.ру

"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке

Жизнь в Донецке похожа на "русскую рулетку" из-за опасности, которой подвергаются жители города из-за его постоянных обстрелов артиллерией ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк, получивший там ранение в сентябре во время одного из обстрелов

2022-10-19T07:15

2022-10-19T07:15

2022-10-19T07:15

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Он сообщил, что, прожив некоторое время в Донецке, научился распознавать расстояние и направление попаданий снарядов в городе.Вспоминая день своего ранения, Кирк рассказал, как вместе с фотографом из агентства Regnum пошёл снимать последствия обстрела площади Ленина.Он добавил, что взрывом того же снаряда, в результате которого он получил ранение, парализовало девушку, находившуюся на другой стороне улицы."Маленький кусочек осколка попал ей в спину, в позвоночник, и она осталась парализованной на всю жизнь", - рассказал корреспондент.

https://ukraina.ru/20220918/1038831475.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, корреспонденты, спецоперация, чили, венесуэла, обстрелы, донецк, всу