Прямая, но не явная угроза. Когда Белоруссия вступит в войну с Украиной - 19.10.2022 Украина.ру
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Прямая, но не явная угроза. Когда Белоруссия вступит в войну с Украиной
Прямая, но не явная угроза. Когда Белоруссия вступит в войну с Украиной - 19.10.2022 Украина.ру
Прямая, но не явная угроза. Когда Белоруссия вступит в войну с Украиной
Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T04:07
2022-10-19T04:11
эксклюзив
украина
россия
спецоперация
белоруссия
войска
лукашенко
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Пока на юге и в центре Украины полным ходом идет уничтожение критической инфраструктуры, на севере страны формируется мощный войсковой кулак, назначение которого пока не совсем очевидно. При этом ясно, что Александр Лукашенко – действительно самый северный союзник России. Но пока все же скорее демонстрационно. 17 октября на территории Белоруссии начала совместную службу российско-белорусская армейская группировка. Кажется, период белорусской многовекторности закончился.Собственно, особой многовекторности за Минском не было замечено и с 24 февраля – воздушное пространство Белоруссии использовалось для нанесения ударов по целям на Украине и с территории Белоруссии началось продвижение российской группировки на Припять и Киев. Однако, даже после того, как российская группировка была отведена от Киева, содержание сотрудничества не поменялось.Позиция Белоруссии была чётко обозначена Лукашенко 4 октября. "Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства".По словам белорусского лидера, задачи ВС РБ следующие:"Во-первых, не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси. (…)Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии".При этом, "нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет".Естественно, позиция эта была должным образом обоснована – Лукашенко указал, что Украина стянула к границе с республикой группировку численностью до 15 тыс. человек.После этого события развивались очень быстро.8 октября МИД Беларуси вручил ноту послу Украины Игорю Кизиму в связи с "планами Киева нанести удар по стране". Уже 10 октября стало известно о формировании совместной военной группировки (юридической основой для её создания послужила принятая еще в 2021 году Военная доктрина Союзного государства, предусматривающая понятие региональной группировки войск), а 11 октября началась комплексная проверка состояния белорусской армии.14 октября в Белоруссии был введён режим повышенной террористической опасности и в тот же день уже на официальном уровне стало известно о переброске в Белоруссию российских войск. Одновременно глава МИД Белоруссии выразил обеспокоенность из-за возможности размещения на территории Польши американского ядерного оружия (президент Польши Анджей Дуда заявил о такой возможности 5 октября).Всего выдвинуто порядка девяти тысяч военнослужащих, 200 боевых машин, 170 танков и 100 орудий и минометов. Также развёрнута авиационная группировка, включая МиГ-31И (ударные самолёты, вооружённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал") и истребители-бомбардировщики Су-30СМ.Белорусская армия насчитывает порядка 45 тыс. военнослужащих, но сейчас, де-факто, проводится скрытая мобилизация под видом проверки готовности к мобилизационному развёртыванию. Осуществлено вооружение сотрудников МЧС – в случае массовых беспорядков или вооружённого конфликта они должны выполнять задачи по поддержанию порядка и защите страны.16 октября телеканал "Беларусь 1" сообщил о предотвращении КГБ серии терактов. Задержанные террористы связаны с неформальной организацией BYPOL, признанной террористической в республике, а также с т.н. переходным кабинетом белорусской оппозиции. Речь шла о серьёзных терактах на объектах критической инфраструктуры.17 октября минобороны Белоруссии официально заявило об угрозе со стороны как Украины (вплоть до "информации о подготовке к переброске до 300 боевиков со стороны Украины с целью захвата райцентра и подготовки плацдарма для проведения наступательной операции"), так и со стороны Польши и Прибалтики (включая создание "объединённого переходного правительства Белоруссии" и формирование наступательных группировок). Было указано, что Белоруссия готова отвечать на эти угрозы всеми средствами, в том числе превентивными.Зачем нужна совместная группировка?Во-первых, Россия и Белоруссия реагируют на возможные угрозы со стороны стран НАТО. Большая часть белорусской армии развёрнута на границе с Польшей, как страны, имеющей наибольший военный потенциал.В этом отношении интересна российская авиационная группировка – МиГ-31И в случае нападения со стороны Украины (возможного, но маловероятного) не особенно нужна, зато в отношении Польши это существенный инструмент сдерживания.Впрочем, тут имеет место скорее традиционная игра в сдерживание. Например, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов утверждает: "ничто не указывает на то, чтобы Польша готовилась к какому-то акту агрессии в настоящее время". Впрочем, известный военный аналитик Илья Крамник отмечает, что, хотя "предстоящие учения НАТО в Литве с использованием наземных войск и обычных вооружений вызывают напряжение. Это гораздо ближе к возможной военной провокации, чем учения ядерные".Во-вторых, это создание угрозы для Украины.Украинский генерал Сергей Наев полагает, что армия России при поддержке Белоруссии может за 2-3 месяца взять Киев. Есть такие планы или нет в данном случае несущественно. Военкор Владлен Татарский пишет: "вести о прибытии в Белоруссию российских солдат, а также учения белорусской армии заставили украинское командование перебрасывать под Киев воинские подразделения, непосредственно участвовавшие в боевых действиях на Херсонском направлении". А автор телеграм-канала "Южный ветер" указывает, что украинский "фронт достаточно широкий, потребуется не менее трех-четырёх общевойсковых бригад, которых в резерве нет".О прямой угрозе для Белоруссии речь, всё же, не идёт. Как пишет Олег Царёв, ВСУ "снимают подразделения с границы с Белоруссией и отправляют их на линию фронта. Для того чтобы снизить риски, они повзрывали мосты и заминировали границу". В то же время, неоспоримы ведение Украиной подрывной деятельности против Белоруссии и поддержка местной оппозиции (вплоть до подготовки боевиков, значительная часть которых сейчас воюет в составе белорусских подразделений ВСУ).Перебазирование российских войск предполагает создание мощной базы обеспечения, с соответствующими запасами, которые могут быть использованы для повторного наступления на Киев, если оно будет предпринято.РезюмеОчевидно, особенно если внимательно вслушиваться в слова Лукашенко, что Белорусский фронт - это скорее демонстрация силы и возможностей открыть военные действия и против Украины и даже против Польши, если она начнет активничать. Это явная, но пока скорое демонстративная угроза. Хотела бы Белоруссия вступить в войну, уже вступила бы. При этом все, что необходимо для того, чтобы перейти границу Украины Лукашенко уже сделал - объявил антитеррористическую операцию, передал ноту через украинского посла в МИД Украины, проводит проверку в войсках, инициировал скрытую мобилизацию, укрепился российскими воинскими подразделениями и авиацией. Но пока это все - демонстрация силы и вполне этим всё может и ограничиться. При этом в любой момент, если это потребуется, Белоруссия, конечно, выполнит свои союзнические обязательства. Но пока все сохраняется на уровне демонстрации, а не применении силы.
https://ukraina.ru/20221018/1039862007.html
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, россия, спецоперация, белоруссия, войска, лукашенко
Эксклюзив, Украина, Россия, Спецоперация, Белоруссия, войска, Лукашенко

Прямая, но не явная угроза. Когда Белоруссия вступит в войну с Украиной

04:07 19.10.2022 (обновлено: 04:11 19.10.2022)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоенные сборы войск теробороны в Минской области
Военные сборы войск теробороны в Минской области
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Пока на юге и в центре Украины полным ходом идет уничтожение критической инфраструктуры, на севере страны формируется мощный войсковой кулак, назначение которого пока не совсем очевидно. При этом ясно, что Александр Лукашенко – действительно самый северный союзник России. Но пока все же скорее демонстрационно. 17 октября на территории Белоруссии начала совместную службу российско-белорусская армейская группировка. Кажется, период белорусской многовекторности закончился.
Собственно, особой многовекторности за Минском не было замечено и с 24 февраля – воздушное пространство Белоруссии использовалось для нанесения ударов по целям на Украине и с территории Белоруссии началось продвижение российской группировки на Припять и Киев. Однако, даже после того, как российская группировка была отведена от Киева, содержание сотрудничества не поменялось.
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 15:04
Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает
Позиция Белоруссии была чётко обозначена Лукашенко 4 октября. "Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства".
По словам белорусского лидера, задачи ВС РБ следующие:
"Во-первых, не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси. (…)
Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии".
При этом, "нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет".
Естественно, позиция эта была должным образом обоснована – Лукашенко указал, что Украина стянула к границе с республикой группировку численностью до 15 тыс. человек.
После этого события развивались очень быстро.
8 октября МИД Беларуси вручил ноту послу Украины Игорю Кизиму в связи с "планами Киева нанести удар по стране". Уже 10 октября стало известно о формировании совместной военной группировки (юридической основой для её создания послужила принятая еще в 2021 году Военная доктрина Союзного государства, предусматривающая понятие региональной группировки войск), а 11 октября началась комплексная проверка состояния белорусской армии.
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
14 октября в Белоруссии был введён режим повышенной террористической опасности и в тот же день уже на официальном уровне стало известно о переброске в Белоруссию российских войск. Одновременно глава МИД Белоруссии выразил обеспокоенность из-за возможности размещения на территории Польши американского ядерного оружия (президент Польши Анджей Дуда заявил о такой возможности 5 октября).
Всего выдвинуто порядка девяти тысяч военнослужащих, 200 боевых машин, 170 танков и 100 орудий и минометов. Также развёрнута авиационная группировка, включая МиГ-31И (ударные самолёты, вооружённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал") и истребители-бомбардировщики Су-30СМ.
Белорусская армия насчитывает порядка 45 тыс. военнослужащих, но сейчас, де-факто, проводится скрытая мобилизация под видом проверки готовности к мобилизационному развёртыванию. Осуществлено вооружение сотрудников МЧС – в случае массовых беспорядков или вооружённого конфликта они должны выполнять задачи по поддержанию порядка и защите страны.
16 октября телеканал "Беларусь 1" сообщил о предотвращении КГБ серии терактов. Задержанные террористы связаны с неформальной организацией BYPOL, признанной террористической в республике, а также с т.н. переходным кабинетом белорусской оппозиции. Речь шла о серьёзных терактах на объектах критической инфраструктуры.
17 октября минобороны Белоруссии официально заявило об угрозе со стороны как Украины (вплоть до "информации о подготовке к переброске до 300 боевиков со стороны Украины с целью захвата райцентра и подготовки плацдарма для проведения наступательной операции"), так и со стороны Польши и Прибалтики (включая создание "объединённого переходного правительства Белоруссии" и формирование наступательных группировок). Было указано, что Белоруссия готова отвечать на эти угрозы всеми средствами, в том числе превентивными.
Полковник ВС РБ Валерий Ревенко
17 октября, 17:54
МО Белоруссии: действия НАТО направлены на расширение конфликта на Украине до глобальногоПеред Вооруженными силами Республики Беларусь поставлена задача по обеспечению безопасности границы Союзного государства. Об этом расказал полковник ВС РБ Валерий Ревенко на брифинге 17 октября
Зачем нужна совместная группировка?
Во-первых, Россия и Белоруссия реагируют на возможные угрозы со стороны стран НАТО. Большая часть белорусской армии развёрнута на границе с Польшей, как страны, имеющей наибольший военный потенциал.
В этом отношении интересна российская авиационная группировка – МиГ-31И в случае нападения со стороны Украины (возможного, но маловероятного) не особенно нужна, зато в отношении Польши это существенный инструмент сдерживания.
Впрочем, тут имеет место скорее традиционная игра в сдерживание. Например, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов утверждает: "ничто не указывает на то, чтобы Польша готовилась к какому-то акту агрессии в настоящее время". Впрочем, известный военный аналитик Илья Крамник отмечает, что, хотя "предстоящие учения НАТО в Литве с использованием наземных войск и обычных вооружений вызывают напряжение. Это гораздо ближе к возможной военной провокации, чем учения ядерные".
Во-вторых, это создание угрозы для Украины.
Украинский генерал Сергей Наев полагает, что армия России при поддержке Белоруссии может за 2-3 месяца взять Киев. Есть такие планы или нет в данном случае несущественно. Военкор Владлен Татарский пишет: "вести о прибытии в Белоруссию российских солдат, а также учения белорусской армии заставили украинское командование перебрасывать под Киев воинские подразделения, непосредственно участвовавшие в боевых действиях на Херсонском направлении". А автор телеграм-канала "Южный ветер" указывает, что украинский "фронт достаточно широкий, потребуется не менее трех-четырёх общевойсковых бригад, которых в резерве нет".
О прямой угрозе для Белоруссии речь, всё же, не идёт. Как пишет Олег Царёв, ВСУ "снимают подразделения с границы с Белоруссией и отправляют их на линию фронта. Для того чтобы снизить риски, они повзрывали мосты и заминировали границу". В то же время, неоспоримы ведение Украиной подрывной деятельности против Белоруссии и поддержка местной оппозиции (вплоть до подготовки боевиков, значительная часть которых сейчас воюет в составе белорусских подразделений ВСУ).
Прибытие белорусских десантников на учения Запад-2013 - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 22:07
Белоруссия не намерена участвовать в боевых действиях на Украине — ЛукашенкоБелоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия её об этом не просит. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в опубликованном 14 октября интервью американской телекомпании NBC
Перебазирование российских войск предполагает создание мощной базы обеспечения, с соответствующими запасами, которые могут быть использованы для повторного наступления на Киев, если оно будет предпринято.
Резюме
Очевидно, особенно если внимательно вслушиваться в слова Лукашенко, что Белорусский фронт - это скорее демонстрация силы и возможностей открыть военные действия и против Украины и даже против Польши, если она начнет активничать. Это явная, но пока скорое демонстративная угроза. Хотела бы Белоруссия вступить в войну, уже вступила бы.
При этом все, что необходимо для того, чтобы перейти границу Украины Лукашенко уже сделал - объявил антитеррористическую операцию, передал ноту через украинского посла в МИД Украины, проводит проверку в войсках, инициировал скрытую мобилизацию, укрепился российскими воинскими подразделениями и авиацией. Но пока это все - демонстрация силы и вполне этим всё может и ограничиться. При этом в любой момент, если это потребуется, Белоруссия, конечно, выполнит свои союзнические обязательства. Но пока все сохраняется на уровне демонстрации, а не применении силы.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияСпецоперацияБелоруссиявойскаЛукашенко
 
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