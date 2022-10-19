https://ukraina.ru/20221019/1039876318.html

Прямая, но не явная угроза. Когда Белоруссия вступит в войну с Украиной

Прямая, но не явная угроза. Когда Белоруссия вступит в войну с Украиной - 19.10.2022 Украина.ру

Прямая, но не явная угроза. Когда Белоруссия вступит в войну с Украиной

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T04:07

2022-10-19T04:07

2022-10-19T04:11

эксклюзив

украина

россия

спецоперация

белоруссия

войска

лукашенко

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Пока на юге и в центре Украины полным ходом идет уничтожение критической инфраструктуры, на севере страны формируется мощный войсковой кулак, назначение которого пока не совсем очевидно. При этом ясно, что Александр Лукашенко – действительно самый северный союзник России. Но пока все же скорее демонстрационно. 17 октября на территории Белоруссии начала совместную службу российско-белорусская армейская группировка. Кажется, период белорусской многовекторности закончился.Собственно, особой многовекторности за Минском не было замечено и с 24 февраля – воздушное пространство Белоруссии использовалось для нанесения ударов по целям на Украине и с территории Белоруссии началось продвижение российской группировки на Припять и Киев. Однако, даже после того, как российская группировка была отведена от Киева, содержание сотрудничества не поменялось.Позиция Белоруссии была чётко обозначена Лукашенко 4 октября. "Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства".По словам белорусского лидера, задачи ВС РБ следующие:"Во-первых, не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси. (…)Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии".При этом, "нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет".Естественно, позиция эта была должным образом обоснована – Лукашенко указал, что Украина стянула к границе с республикой группировку численностью до 15 тыс. человек.После этого события развивались очень быстро.8 октября МИД Беларуси вручил ноту послу Украины Игорю Кизиму в связи с "планами Киева нанести удар по стране". Уже 10 октября стало известно о формировании совместной военной группировки (юридической основой для её создания послужила принятая еще в 2021 году Военная доктрина Союзного государства, предусматривающая понятие региональной группировки войск), а 11 октября началась комплексная проверка состояния белорусской армии.14 октября в Белоруссии был введён режим повышенной террористической опасности и в тот же день уже на официальном уровне стало известно о переброске в Белоруссию российских войск. Одновременно глава МИД Белоруссии выразил обеспокоенность из-за возможности размещения на территории Польши американского ядерного оружия (президент Польши Анджей Дуда заявил о такой возможности 5 октября).Всего выдвинуто порядка девяти тысяч военнослужащих, 200 боевых машин, 170 танков и 100 орудий и минометов. Также развёрнута авиационная группировка, включая МиГ-31И (ударные самолёты, вооружённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал") и истребители-бомбардировщики Су-30СМ.Белорусская армия насчитывает порядка 45 тыс. военнослужащих, но сейчас, де-факто, проводится скрытая мобилизация под видом проверки готовности к мобилизационному развёртыванию. Осуществлено вооружение сотрудников МЧС – в случае массовых беспорядков или вооружённого конфликта они должны выполнять задачи по поддержанию порядка и защите страны.16 октября телеканал "Беларусь 1" сообщил о предотвращении КГБ серии терактов. Задержанные террористы связаны с неформальной организацией BYPOL, признанной террористической в республике, а также с т.н. переходным кабинетом белорусской оппозиции. Речь шла о серьёзных терактах на объектах критической инфраструктуры.17 октября минобороны Белоруссии официально заявило об угрозе со стороны как Украины (вплоть до "информации о подготовке к переброске до 300 боевиков со стороны Украины с целью захвата райцентра и подготовки плацдарма для проведения наступательной операции"), так и со стороны Польши и Прибалтики (включая создание "объединённого переходного правительства Белоруссии" и формирование наступательных группировок). Было указано, что Белоруссия готова отвечать на эти угрозы всеми средствами, в том числе превентивными.Зачем нужна совместная группировка?Во-первых, Россия и Белоруссия реагируют на возможные угрозы со стороны стран НАТО. Большая часть белорусской армии развёрнута на границе с Польшей, как страны, имеющей наибольший военный потенциал.В этом отношении интересна российская авиационная группировка – МиГ-31И в случае нападения со стороны Украины (возможного, но маловероятного) не особенно нужна, зато в отношении Польши это существенный инструмент сдерживания.Впрочем, тут имеет место скорее традиционная игра в сдерживание. Например, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов утверждает: "ничто не указывает на то, чтобы Польша готовилась к какому-то акту агрессии в настоящее время". Впрочем, известный военный аналитик Илья Крамник отмечает, что, хотя "предстоящие учения НАТО в Литве с использованием наземных войск и обычных вооружений вызывают напряжение. Это гораздо ближе к возможной военной провокации, чем учения ядерные".Во-вторых, это создание угрозы для Украины.Украинский генерал Сергей Наев полагает, что армия России при поддержке Белоруссии может за 2-3 месяца взять Киев. Есть такие планы или нет в данном случае несущественно. Военкор Владлен Татарский пишет: "вести о прибытии в Белоруссию российских солдат, а также учения белорусской армии заставили украинское командование перебрасывать под Киев воинские подразделения, непосредственно участвовавшие в боевых действиях на Херсонском направлении". А автор телеграм-канала "Южный ветер" указывает, что украинский "фронт достаточно широкий, потребуется не менее трех-четырёх общевойсковых бригад, которых в резерве нет".О прямой угрозе для Белоруссии речь, всё же, не идёт. Как пишет Олег Царёв, ВСУ "снимают подразделения с границы с Белоруссией и отправляют их на линию фронта. Для того чтобы снизить риски, они повзрывали мосты и заминировали границу". В то же время, неоспоримы ведение Украиной подрывной деятельности против Белоруссии и поддержка местной оппозиции (вплоть до подготовки боевиков, значительная часть которых сейчас воюет в составе белорусских подразделений ВСУ).Перебазирование российских войск предполагает создание мощной базы обеспечения, с соответствующими запасами, которые могут быть использованы для повторного наступления на Киев, если оно будет предпринято.РезюмеОчевидно, особенно если внимательно вслушиваться в слова Лукашенко, что Белорусский фронт - это скорее демонстрация силы и возможностей открыть военные действия и против Украины и даже против Польши, если она начнет активничать. Это явная, но пока скорое демонстративная угроза. Хотела бы Белоруссия вступить в войну, уже вступила бы. При этом все, что необходимо для того, чтобы перейти границу Украины Лукашенко уже сделал - объявил антитеррористическую операцию, передал ноту через украинского посла в МИД Украины, проводит проверку в войсках, инициировал скрытую мобилизацию, укрепился российскими воинскими подразделениями и авиацией. Но пока это все - демонстрация силы и вполне этим всё может и ограничиться. При этом в любой момент, если это потребуется, Белоруссия, конечно, выполнит свои союзнические обязательства. Но пока все сохраняется на уровне демонстрации, а не применении силы.

https://ukraina.ru/20221018/1039862007.html

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20221017/1039825680.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

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эксклюзив, украина, россия, спецоперация, белоруссия, войска, лукашенко