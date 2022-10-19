https://ukraina.ru/20221019/1039873865.html

Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ

Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ - 19.10.2022 Украина.ру

Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ

Жители Мариуполя хорошо знают о разнице между боевиками "Азова"* и обычными солдатами ВСУ. Об этом рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк, неоднократно побывавший в городе во время боевых действий

2022-10-19T06:45

2022-10-19T06:45

2022-10-19T06:45

новости

спецоперация

корреспонденты

чили

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"азов"

всу

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По его словам, сначала жители города неохотно шли на контакт с представителями СМИ, потому что боялись репрессий со стороны остававшихся в освобождённом городе агентов "Азова"*, однако постепенно "начала проявляться правда", и люди начали делиться с ним пережитым во время боёв.Корреспондент добавил, что во время работы в Мариуполе на него произвели большое впечатление огромные разрушения в городе.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20220516/1033971509.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, корреспонденты, чили, венесуэла, мариуполь, "азов", всу