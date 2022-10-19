Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ
Жители Мариуполя хорошо знают о разнице между боевиками "Азова"* и обычными солдатами ВСУ. Об этом рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк, неоднократно побывавший в городе во время боевых действий
По его словам, сначала жители города неохотно шли на контакт с представителями СМИ, потому что боялись репрессий со стороны остававшихся в освобождённом городе агентов "Азова"*, однако постепенно "начала проявляться правда", и люди начали делиться с ним пережитым во время боёв.
Они говорили, что есть огромная разница между "азовцами"* и обычными украинскими солдатами. "Азовцы"* были агрессивны и опасны. Гораздо опаснее рядовых украинских солдат.
Корреспондент добавил, что во время работы в Мариуполе на него произвели большое впечатление огромные разрушения в городе.
16 мая, 18:04Ключи или пожар. Как «Азов» расправлялся с мариупольцами. СпецрепортажКорреспондент Украина.ру Александр Чаленко, который в данный момент находится в Мариуполе, под звуки обстрелов «Азовстали» пообщался с местными жителями и узнал, как люди остались без работы и хлеба, а также выяснил, в чем нуждаются мариупольцы:
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.