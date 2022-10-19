Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ - 19.10.2022 Украина.ру
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Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ
Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ - 19.10.2022 Украина.ру
Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ
Жители Мариуполя хорошо знают о разнице между боевиками "Азова"* и обычными солдатами ВСУ. Об этом рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк, неоднократно побывавший в городе во время боевых действий
2022-10-19T06:45
2022-10-19T06:45
новости
спецоперация
корреспонденты
чили
венесуэла
мариуполь
"азов"
всу
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По его словам, сначала жители города неохотно шли на контакт с представителями СМИ, потому что боялись репрессий со стороны остававшихся в освобождённом городе агентов "Азова"*, однако постепенно "начала проявляться правда", и люди начали делиться с ним пережитым во время боёв.Корреспондент добавил, что во время работы в Мариуполе на него произвели большое впечатление огромные разрушения в городе.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, корреспонденты, чили, венесуэла, мариуполь, "азов", всу
Новости, Спецоперация, корреспонденты, Чили, Венесуэла, Мариуполь, "Азов", ВСУ

Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ

06:45 19.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР в Мариуполе
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Михаил Андроник
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Жители Мариуполя хорошо знают о разнице между боевиками "Азова"* и обычными солдатами ВСУ. Об этом рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк, неоднократно побывавший в городе во время боевых действий
По его словам, сначала жители города неохотно шли на контакт с представителями СМИ, потому что боялись репрессий со стороны остававшихся в освобождённом городе агентов "Азова"*, однако постепенно "начала проявляться правда", и люди начали делиться с ним пережитым во время боёв.

Они говорили, что есть огромная разница между "азовцами"* и обычными украинскими солдатами. "Азовцы"* были агрессивны и опасны. Гораздо опаснее рядовых украинских солдат.

Алехандро Кирк интервью
Алехандро Кирк
Специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе
Корреспондент добавил, что во время работы в Мариуполе на него произвели большое впечатление огромные разрушения в городе.
16 мая, 18:04
Ключи или пожар. Как «Азов» расправлялся с мариупольцами. СпецрепортажКорреспондент Украина.ру Александр Чаленко, который в данный момент находится в Мариуполе, под звуки обстрелов «Азовстали» пообщался с местными жителями и узнал, как люди остались без работы и хлеба, а также выяснил, в чем нуждаются мариупольцы:
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 
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