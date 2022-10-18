Власти Херсонской области объявили о переселении граждан из-за угрозы затопления со стороны ВСУ - 18.10.2022 Украина.ру
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Власти Херсонской области объявили о переселении граждан из-за угрозы затопления со стороны ВСУ
Власти Херсонской области объявили о переселении граждан из-за угрозы затопления со стороны ВСУ - 18.10.2022 Украина.ру
Власти Херсонской области объявили о переселении граждан из-за угрозы затопления со стороны ВСУ
ВСУ планируют разрушить плотину Каховской ГЭС и сбросить воду с каскада электростанций выше по течению Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
2022-10-18T21:07
2022-10-18T21:07
новости
сальдо
херсон
подтопления
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Власти Херсонской области объявили о переселении жителей Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов. По словам Сальдо, это связано с возможными планами ВСУ разрушить плотину на Каховской ГЭС и затопить регион. Жителей региона будут поэтапно вывозить на левый берег Днепра. Тем, кто захочет переехать в другой регион, правительство России предоставит жилищные сертификаты.
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Новости, Сальдо, Херсон, подтопления, ВСУ

Власти Херсонской области объявили о переселении граждан из-за угрозы затопления со стороны ВСУ

21:07 18.10.2022
 
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
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ВСУ планируют разрушить плотину Каховской ГЭС и сбросить воду с каскада электростанций выше по течению Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Власти Херсонской области объявили о переселении жителей Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов. По словам Сальдо, это связано с возможными планами ВСУ разрушить плотину на Каховской ГЭС и затопить регион.
"В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения. Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито", - сказал Сальдо.
Жителей региона будут поэтапно вывозить на левый берег Днепра. Тем, кто захочет переехать в другой регион, правительство России предоставит жилищные сертификаты.
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21:07Власти Херсонской области объявили о переселении граждан из-за угрозы затопления со стороны ВСУ
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