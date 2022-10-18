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Власти Херсонской области объявили о переселении граждан из-за угрозы затопления со стороны ВСУ

Власти Херсонской области объявили о переселении граждан из-за угрозы затопления со стороны ВСУ - 18.10.2022 Украина.ру

Власти Херсонской области объявили о переселении граждан из-за угрозы затопления со стороны ВСУ

ВСУ планируют разрушить плотину Каховской ГЭС и сбросить воду с каскада электростанций выше по течению Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

2022-10-18T21:07

2022-10-18T21:07

2022-10-18T21:07

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Власти Херсонской области объявили о переселении жителей Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов. По словам Сальдо, это связано с возможными планами ВСУ разрушить плотину на Каховской ГЭС и затопить регион. Жителей региона будут поэтапно вывозить на левый берег Днепра. Тем, кто захочет переехать в другой регион, правительство России предоставит жилищные сертификаты.

https://ukraina.ru/20221018/1039887980.html

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новости, сальдо, херсон, подтопления, всу