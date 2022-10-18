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Не исключаю принятия самых непростых решений - Суровикин

Не исключаю принятия самых непростых решений - Суровикин - 18.10.2022 Украина.ру

Не исключаю принятия самых непростых решений - Суровикин

Командующий группировкой сил в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин прокомментировал ход спецоперации в интервью журналистам телеканала "Россия 24"

2022-10-18T20:40

2022-10-18T20:40

2022-10-18T20:46

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Обстановка в зоне специальной военной операции на Украине напряженная, ВСУ пытаются прорвать оборону. Украинские войска пытаются атаковать российские позиции на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил Суровикин. ВСУ подтягивают к линии боевого соприкосновения все имеющиеся резервы. В основном, на передовую вводят силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки, добавил Суровикин. Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической операции, заявил Суровикин. Граждан вывозят из региона по программе переселения, российские войска обеспечат безопасный коридор.У России есть данные о готовящемся со стороны украинских войск применении запрещенных методов войны в районе Херсона. ВСУ готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, сообщил Суровикин.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, всу, спецоперация