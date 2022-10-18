https://ukraina.ru/20221018/1039887980.html
Не исключаю принятия самых непростых решений - Суровикин
Не исключаю принятия самых непростых решений - Суровикин - 18.10.2022 Украина.ру
Не исключаю принятия самых непростых решений - Суровикин
Командующий группировкой сил в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин прокомментировал ход спецоперации в интервью журналистам телеканала "Россия 24"
2022-10-18T20:40
2022-10-18T20:40
2022-10-18T20:46
новости
херсон
всу
спецоперация
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Обстановка в зоне специальной военной операции на Украине напряженная, ВСУ пытаются прорвать оборону. Украинские войска пытаются атаковать российские позиции на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил Суровикин. ВСУ подтягивают к линии боевого соприкосновения все имеющиеся резервы. В основном, на передовую вводят силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки, добавил Суровикин. Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической операции, заявил Суровикин. Граждан вывозят из региона по программе переселения, российские войска обеспечат безопасный коридор.У России есть данные о готовящемся со стороны украинских войск применении запрещенных методов войны в районе Херсона. ВСУ готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, сообщил Суровикин.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, всу, спецоперация
Новости, Херсон, ВСУ, Спецоперация
Не исключаю принятия самых непростых решений - Суровикин
20:40 18.10.2022 (обновлено: 20:46 18.10.2022)
Командующий группировкой сил в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин прокомментировал ход спецоперации в интервью журналистам телеканала "Россия 24"
Обстановка в зоне специальной военной операции на Украине напряженная, ВСУ пытаются прорвать оборону. Украинские войска пытаются атаковать российские позиции на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил Суровикин.
ВСУ подтягивают к линии боевого соприкосновения все имеющиеся резервы. В основном, на передовую вводят силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки, добавил Суровикин.
Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической операции, заявил Суровикин. Граждан вывозят из региона по программе переселения, российские войска обеспечат безопасный коридор.
"Не исключаю принятия самых непростых решений", - сказал Суровикин.
У России есть данные о готовящемся со стороны украинских войск применении запрещенных методов войны в районе Херсона. ВСУ готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, сообщил Суровикин.