Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО - 18.10.2022 Украина.ру
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Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО
Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО - 18.10.2022 Украина.ру
Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО
Киев отправил ноту правительству Израиля с требованием спешно предоставить системы ПВО и технологии их производства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября
2022-10-18T19:59
2022-10-18T19:59
новости
украина
израиль
владимир зеленский
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Ранее киевский режим уже требовал от Тель-Авива предоставить системы ПВО "Железный купол", но в Израиле заявляли, что эти комплексы не подходят для использования в украинских условиях, кроме того, их нет в наличии для экспортных поставок."Сегодня Украина направила официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и положить начало качественному сотрудничеству по получению Украиной соответствующих технологий", - сказал Кулеба.Ранее Зеленский заявлял, что украинской армии нужно в 10 раз больше систем ПВО, чем есть в наличии, а также утверждал, что на Украине нужно выстроить систему безопасности, подобную израильской.
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новости, украина, израиль, владимир зеленский
Новости, Украина, Израиль, Владимир Зеленский

Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО

19:59 18.10.2022
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныКулеба
Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Киев отправил ноту правительству Израиля с требованием спешно предоставить системы ПВО и технологии их производства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября
Ранее киевский режим уже требовал от Тель-Авива предоставить системы ПВО "Железный купол", но в Израиле заявляли, что эти комплексы не подходят для использования в украинских условиях, кроме того, их нет в наличии для экспортных поставок.
"Сегодня Украина направила официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и положить начало качественному сотрудничеству по получению Украиной соответствующих технологий", - сказал Кулеба.
Ранее Зеленский заявлял, что украинской армии нужно в 10 раз больше систем ПВО, чем есть в наличии, а также утверждал, что на Украине нужно выстроить систему безопасности, подобную израильской.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
17:00
Израиль отклонил запрос Украины на переговоры министров обороны двух странТель-Авив отклонил запрос Киева на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран - Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Об этом 18 октября сообщает издание Haaretz
 
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