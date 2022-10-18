https://ukraina.ru/20221018/1039887593.html
Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО
Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО - 18.10.2022 Украина.ру
Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО
Киев отправил ноту правительству Израиля с требованием спешно предоставить системы ПВО и технологии их производства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября
2022-10-18T19:59
2022-10-18T19:59
2022-10-18T19:59
новости
украина
израиль
владимир зеленский
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Ранее киевский режим уже требовал от Тель-Авива предоставить системы ПВО "Железный купол", но в Израиле заявляли, что эти комплексы не подходят для использования в украинских условиях, кроме того, их нет в наличии для экспортных поставок."Сегодня Украина направила официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и положить начало качественному сотрудничеству по получению Украиной соответствующих технологий", - сказал Кулеба.Ранее Зеленский заявлял, что украинской армии нужно в 10 раз больше систем ПВО, чем есть в наличии, а также утверждал, что на Украине нужно выстроить систему безопасности, подобную израильской.
https://ukraina.ru/20221018/1039880925.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, израиль, владимир зеленский
Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО
Киев отправил ноту правительству Израиля с требованием спешно предоставить системы ПВО и технологии их производства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября
Ранее киевский режим уже требовал от Тель-Авива предоставить системы ПВО "Железный купол", но в Израиле заявляли, что эти комплексы не подходят для использования в украинских условиях, кроме того, их нет в наличии для экспортных поставок.
"Сегодня Украина направила официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и положить начало качественному сотрудничеству по получению Украиной соответствующих технологий", - сказал Кулеба.
Ранее Зеленский заявлял, что украинской армии нужно в 10 раз больше систем ПВО, чем есть в наличии, а также утверждал, что на Украине нужно выстроить систему безопасности, подобную израильской.