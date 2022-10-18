https://ukraina.ru/20221018/1039887593.html

Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО

Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО - 18.10.2022 Украина.ру

Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО

Киев отправил ноту правительству Израиля с требованием спешно предоставить системы ПВО и технологии их производства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября

2022-10-18T19:59

2022-10-18T19:59

2022-10-18T19:59

новости

украина

израиль

владимир зеленский

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Ранее киевский режим уже требовал от Тель-Авива предоставить системы ПВО "Железный купол", но в Израиле заявляли, что эти комплексы не подходят для использования в украинских условиях, кроме того, их нет в наличии для экспортных поставок."Сегодня Украина направила официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и положить начало качественному сотрудничеству по получению Украиной соответствующих технологий", - сказал Кулеба.Ранее Зеленский заявлял, что украинской армии нужно в 10 раз больше систем ПВО, чем есть в наличии, а также утверждал, что на Украине нужно выстроить систему безопасности, подобную израильской.

https://ukraina.ru/20221018/1039880925.html

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новости, украина, израиль, владимир зеленский