Генсек НАТО Столтенберг призвал серьезно относиться к применению ядерного оружия на Украине
Йенс Столтенберг
Североатлантический альянс должен серьезно отнестись к возможности применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг форуме внешнеполитическом форуме в Берлине 18 октября
Ранее официальные лица США и СМИ заявляли, что Россия якобы собирается применить тактическое ядерное оружие на Украине. В Кремле называли подобные заявления Вашингтона пагубной и провокационной практикой.
"Риск какой-либо ядерной атаки на Украину или использования ядерного оружия против нее невысок, но, конечно, возможные последствия велики. Поэтому к такому риску нужно относиться серьезно", - сказал генсек НАТО.
В данный момент эксперты отмечают, что США готовы руками киевского режима устроить ядерную провокацию на Украине для того, чтобы обвинить в этом Россию. В частности не исключается применение Киевом "грязной" ядерной бомбы.
15 октября, 13:56Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТОСама сегодняшняя Украина – это уже оружие НАТО против России. Более того, страны Запада и так действуют, как будто Украина – в НАТО. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру