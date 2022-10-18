Генсек НАТО Столтенберг призвал серьезно относиться к применению ядерного оружия на Украине

Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТО

Сама сегодняшняя Украина – это уже оружие НАТО против России. Более того, страны Запада и так действуют, как будто Украина – в НАТО. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру