Генсек НАТО Столтенберг призвал серьезно относиться к применению ядерного оружия на Украине - 18.10.2022 Украина.ру
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Генсек НАТО Столтенберг призвал серьезно относиться к применению ядерного оружия на Украине
Генсек НАТО Столтенберг призвал серьезно относиться к применению ядерного оружия на Украине - 18.10.2022 Украина.ру
Генсек НАТО Столтенберг призвал серьезно относиться к применению ядерного оружия на Украине
Североатлантический альянс должен серьезно отнестись к возможности применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг форуме внешнеполитическом форуме в Берлине 18 октября
2022-10-18T19:28
2022-10-18T19:28
новости
украина
ядерное оружие
нато
столтенберг
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Ранее официальные лица США и СМИ заявляли, что Россия якобы собирается применить тактическое ядерное оружие на Украине. В Кремле называли подобные заявления Вашингтона пагубной и провокационной практикой."Риск какой-либо ядерной атаки на Украину или использования ядерного оружия против нее невысок, но, конечно, возможные последствия велики. Поэтому к такому риску нужно относиться серьезно", - сказал генсек НАТО.В данный момент эксперты отмечают, что США готовы руками киевского режима устроить ядерную провокацию на Украине для того, чтобы обвинить в этом Россию. В частности не исключается применение Киевом "грязной" ядерной бомбы.
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новости, украина, ядерное оружие, нато, столтенберг
Новости, Украина, Ядерное оружие, НАТО, Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг призвал серьезно относиться к применению ядерного оружия на Украине

19:28 18.10.2022
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Североатлантический альянс должен серьезно отнестись к возможности применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг форуме внешнеполитическом форуме в Берлине 18 октября
Ранее официальные лица США и СМИ заявляли, что Россия якобы собирается применить тактическое ядерное оружие на Украине. В Кремле называли подобные заявления Вашингтона пагубной и провокационной практикой.
"Риск какой-либо ядерной атаки на Украину или использования ядерного оружия против нее невысок, но, конечно, возможные последствия велики. Поэтому к такому риску нужно относиться серьезно", - сказал генсек НАТО.
В данный момент эксперты отмечают, что США готовы руками киевского режима устроить ядерную провокацию на Украине для того, чтобы обвинить в этом Россию. В частности не исключается применение Киевом "грязной" ядерной бомбы.
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 13:56
Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТОСама сегодняшняя Украина – это уже оружие НАТО против России. Более того, страны Запада и так действуют, как будто Украина – в НАТО. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
 
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