"Халявный" Starlink: Госдеп США приветствует "прогиб" Маска перед Украиной
Вашингтон приветствует заявление американского миллиардера Илона Маска о готовности продолжать финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид
Ранее Маск сначала отказался финансировать Starlink для киевского режима, потребовав от Пентагона выделить порядка 400 млн долларов на оплату украинского сегмента сети в 2023 году. Однако после того, как появилась информация об открытии против него уголовного дела в связи с обстоятельствами сорвавшейся покупки соцсети Twitter* предприниматель заявил, что сам будет оплачивать расходы Starlink на Украине
"Мы приветствуем заявление Маска о том, что он готов продолжить финансирование работы Starlink на благо Украины", - сказала Донфрид в ходе брифинга на площадке госдепартамента.
По ее словам, Starlink оказывает значительное влияние на ход боевых действий в столкновении войск киевского режима с российскими военными.
16 октября, 13:14Как России ответить на диверсии СБУ и что задумал Илон Маск - КошкинЗаведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал введение в Белоруссии режима контртеррористической операции, а также эвакуацию жителей Херсонской области в другие регионы России и отказ Илона Маска от финансирования Starlink на Украине