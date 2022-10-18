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"Халявный" Starlink: Госдеп США приветствует "прогиб" Маска перед Украиной

"Халявный" Starlink: Госдеп США приветствует "прогиб" Маска перед Украиной - 18.10.2022 Украина.ру

"Халявный" Starlink: Госдеп США приветствует "прогиб" Маска перед Украиной

Вашингтон приветствует заявление американского миллиардера Илона Маска о готовности продолжать финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид

2022-10-18T18:59

2022-10-18T18:59

2022-10-18T18:59

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Ранее Маск сначала отказался финансировать Starlink для киевского режима, потребовав от Пентагона выделить порядка 400 млн долларов на оплату украинского сегмента сети в 2023 году. Однако после того, как появилась информация об открытии против него уголовного дела в связи с обстоятельствами сорвавшейся покупки соцсети Twitter* предприниматель заявил, что сам будет оплачивать расходы Starlink на Украине"Мы приветствуем заявление Маска о том, что он готов продолжить финансирование работы Starlink на благо Украины", - сказала Донфрид в ходе брифинга на площадке госдепартамента.По ее словам, Starlink оказывает значительное влияние на ход боевых действий в столкновении войск киевского режима с российскими военными.

https://ukraina.ru/20221016/1039780125.html

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новости, илон маск, госдеп сша, пентагон, украина