ТЭС в Киеве и Днепропетровске, житомирские больницы и дроны. Итоги 18 октября - 18.10.2022 Украина.ру
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ТЭС в Киеве и Днепропетровске, житомирские больницы и дроны. Итоги 18 октября
ТЭС в Киеве и Днепропетровске, житомирские больницы и дроны. Итоги 18 октября - 18.10.2022 Украина.ру
ТЭС в Киеве и Днепропетровске, житомирские больницы и дроны. Итоги 18 октября
Украина.ру, 18.10.2022
2022-10-18T19:00
2022-10-18T19:12
эксклюзив
хроники
тэс
киев
днепропетровск
житомир
дроны
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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли новые удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, все выбранные цели были поражены.КиевВ Киеве была поражена ТЭС-6, одна из четырех самых мощных на Украине. Мэр города Виталий Кличко и представитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердили попадание. ТЭС расположена в Деснянском районе украинской столицы, в результате удара без света остались Троещина, Оболонь, Деснянский и Дарницкий районы города.На месте ракетного удара был масштабный пожар, работали пожарные, скорые, спасательные службы. По словам Кличко, погибли 3 человека. В ОП и Верховной Раде предупредили, что повреждение критической инфраструктуры серьезное, жители столицы и региона должны готовиться к отключениям света, воды и тепла.На Троещине образовались огромные пробки и очереди, люди пытались приобрести автономные осветительные приборы, батарейки и газовые баллоны.Ближе ко второй половине дня энергетическая компания ДТЭК сообщила о возобновлении электроснабжения для 2108 семей в некоторых районах.ХарьковМэр Харькова Игорь Терехов сообщает о восьми ракетах, с утра в городе возникли несколько пожаров, работа метрополитена была приостановлена. По словам Терехова, под обстрел попало одно из промышленных предприятий города.Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал оставаться в укрытиях из-за ракетных атак, позднее стало известно, что под ударами – Слободской и Основянский районы города. Были повреждены складские помещения, сообщается, что некоторые ракеты сбило ПВО.ДнепропетровскВ Днепропетровской области поражена Приднепровская ТЭС – одна из мощнейших советский тепловых электростанций, построенная в 1950-е годы, а вместе с ней – и город-спутник. В Приднепровске масштабный пожар, отдельные районы Никополя и Днепропетровска без света. Левобережный район города без водоснабжения."Если мы говорим о Днепре (Днепропетровске. — Ред.), большой объект энергетической инфраструктуры сегодня пострадал, он разрушен. В Днепре сегодня будет сложный день с энергоснабжением в пиковые часы вечером, просим население минимизировать использование электроэнергии сегодня вечером", — сказал Тимошенко.Также глава областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что электроэнергии нет в Синельниково и Васильковке, а кроме того, обесточена одна из насосных станций "Днепроводоканала".В пресс-службе администрации жителей города и области призвали "затянуть пояса" и предупредили о веерных отключениях электричества.ЖитомирМэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о двух ударах по объектам энергетики. В областном центре нет света и воды, больницы переведены на резервные источники питания.Позднее глава областной администрации Виталий Бунечко сообщил, что пожар после ракетного удара был ликвидирован в течении трех часов, один человек госпитализирован с травмой.НиколаевГлава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил утром о ракетной атаке и работе ПВО. По его словам, был поврежден жилой дом в Центральном районе города и цветочный рынок. Он призвал жителей региона зарядить телефоны и паурбанки, запастись водой.Никакой более подробной информации о результатах удара по Николаевщине Ким не сообщил.В свою очередь Минобороны РФ сообщило о том, что на Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области.ЗапорожьеГлава областной администрации Запорожской области Александр Старух также сообщает о двух прилетах. По его словам, Запорожье атаковали дроны "Шахиды". Разрушен один объект инфраструктуры и одно складское помещение.По данным Минобороны, в районе Запорожья поражены пункт управления объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса "Искра", а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах.ДроныПрезидент Украины Владимир Зеленский и все его окружение заявляют, что часть ударов наносится дронами иранского производства Shahed. Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко внес в украинский парламент законопроект о разрыве дипломатических отношений с Ираном. С этим же предложением обратился к Зеленскому глава МИД Дмитрий Кулеба.Отвечая на вопрос журналистов об иранских дронах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле неизвестно ничего об их закупках, и ответить на этот вопрос могут только в Минобороны.Военный историк Евгений Норин отмечает, что сегодняшние действия российских военных говорят о смене общей стратегии. От ограниченной спецоперации мы переходим к стратегии изнурения, где целью становятся не столько войска противника в поле, а сама способность неприятеля вести войну.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, тэс, киев, днепропетровск, житомир, дроны
Эксклюзив, Хроники, ТЭС, Киев, Днепропетровск, Житомир, дроны

ТЭС в Киеве и Днепропетровске, житомирские больницы и дроны. Итоги 18 октября

19:00 18.10.2022 (обновлено: 19:12 18.10.2022)
 
© wikimapia.orgКиевская ТЭЦ-6
Киевская ТЭЦ-6
© wikimapia.org
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли новые удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, все выбранные цели были поражены.
Киев
В Киеве была поражена ТЭС-6, одна из четырех самых мощных на Украине. Мэр города Виталий Кличко и представитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердили попадание. ТЭС расположена в Деснянском районе украинской столицы, в результате удара без света остались Троещина, Оболонь, Деснянский и Дарницкий районы города.
На месте ракетного удара был масштабный пожар, работали пожарные, скорые, спасательные службы. По словам Кличко, погибли 3 человека. В ОП и Верховной Раде предупредили, что повреждение критической инфраструктуры серьезное, жители столицы и региона должны готовиться к отключениям света, воды и тепла.
У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Нужно готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения, и теплоснабжения
На Троещине образовались огромные пробки и очереди, люди пытались приобрести автономные осветительные приборы, батарейки и газовые баллоны.
Ближе ко второй половине дня энергетическая компания ДТЭК сообщила о возобновлении электроснабжения для 2108 семей в некоторых районах.
Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о восьми ракетах, с утра в городе возникли несколько пожаров, работа метрополитена была приостановлена. По словам Терехова, под обстрел попало одно из промышленных предприятий города.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал оставаться в укрытиях из-за ракетных атак, позднее стало известно, что под ударами – Слободской и Основянский районы города. Были повреждены складские помещения, сообщается, что некоторые ракеты сбило ПВО.
Днепропетровск
В Днепропетровской области поражена Приднепровская ТЭС – одна из мощнейших советский тепловых электростанций, построенная в 1950-е годы, а вместе с ней – и город-спутник. В Приднепровске масштабный пожар, отдельные районы Никополя и Днепропетровска без света. Левобережный район города без водоснабжения.
"Если мы говорим о Днепре (Днепропетровске. — Ред.), большой объект энергетической инфраструктуры сегодня пострадал, он разрушен. В Днепре сегодня будет сложный день с энергоснабжением в пиковые часы вечером, просим население минимизировать использование электроэнергии сегодня вечером", — сказал Тимошенко.
Также глава областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что электроэнергии нет в Синельниково и Васильковке, а кроме того, обесточена одна из насосных станций "Днепроводоканала".
Все службы приступят к работе, как только минует опасность новых атак. Пожалуйста. Нам поможет только экономное потребление. Экономим электричество повсюду, где возможно. Сейчас это очень важно.
В пресс-службе администрации жителей города и области призвали "затянуть пояса" и предупредили о веерных отключениях электричества.
Житомир
Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о двух ударах по объектам энергетики. В областном центре нет света и воды, больницы переведены на резервные источники питания.
Позднее глава областной администрации Виталий Бунечко сообщил, что пожар после ракетного удара был ликвидирован в течении трех часов, один человек госпитализирован с травмой.
Из более 150 абонентов, которые остались без света с утра, удалось подключить уже больше половины потребителей. Сейчас ремонтные работы продолжаются. Но нужно помнить о необходимости разумного потребления электричества в час-пик.
Николаев
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил утром о ракетной атаке и работе ПВО. По его словам, был поврежден жилой дом в Центральном районе города и цветочный рынок. Он призвал жителей региона зарядить телефоны и паурбанки, запастись водой.
Никакой более подробной информации о результатах удара по Николаевщине Ким не сообщил.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило о том, что на Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области.
Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи.
Запорожье
Глава областной администрации Запорожской области Александр Старух также сообщает о двух прилетах. По его словам, Запорожье атаковали дроны "Шахиды". Разрушен один объект инфраструктуры и одно складское помещение.
Сегодня ночью враг снова атаковал областной центр. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.
По данным Минобороны, в районе Запорожья поражены пункт управления объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса "Искра", а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах.
Дроны
Президент Украины Владимир Зеленский и все его окружение заявляют, что часть ударов наносится дронами иранского производства Shahed. Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко внес в украинский парламент законопроект о разрыве дипломатических отношений с Ираном. С этим же предложением обратился к Зеленскому глава МИД Дмитрий Кулеба.
Отвечая на вопрос журналистов об иранских дронах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле неизвестно ничего об их закупках, и ответить на этот вопрос могут только в Минобороны.
Военный историк Евгений Норин отмечает, что сегодняшние действия российских военных говорят о смене общей стратегии. От ограниченной спецоперации мы переходим к стратегии изнурения, где целью становятся не столько войска противника в поле, а сама способность неприятеля вести войну.
Для этого наносятся удары по критической инфраструктуре, по энергетике. Вероятно, мы еще увидим удары по путям сообщения.
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