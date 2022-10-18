https://ukraina.ru/20221018/1039885674.html

ТЭС в Киеве и Днепропетровске, житомирские больницы и дроны. Итоги 18 октября

ТЭС в Киеве и Днепропетровске, житомирские больницы и дроны. Итоги 18 октября - 18.10.2022 Украина.ру

ТЭС в Киеве и Днепропетровске, житомирские больницы и дроны. Итоги 18 октября

Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T19:00

2022-10-18T19:00

2022-10-18T19:12

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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли новые удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, все выбранные цели были поражены.КиевВ Киеве была поражена ТЭС-6, одна из четырех самых мощных на Украине. Мэр города Виталий Кличко и представитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердили попадание. ТЭС расположена в Деснянском районе украинской столицы, в результате удара без света остались Троещина, Оболонь, Деснянский и Дарницкий районы города.На месте ракетного удара был масштабный пожар, работали пожарные, скорые, спасательные службы. По словам Кличко, погибли 3 человека. В ОП и Верховной Раде предупредили, что повреждение критической инфраструктуры серьезное, жители столицы и региона должны готовиться к отключениям света, воды и тепла.На Троещине образовались огромные пробки и очереди, люди пытались приобрести автономные осветительные приборы, батарейки и газовые баллоны.Ближе ко второй половине дня энергетическая компания ДТЭК сообщила о возобновлении электроснабжения для 2108 семей в некоторых районах.ХарьковМэр Харькова Игорь Терехов сообщает о восьми ракетах, с утра в городе возникли несколько пожаров, работа метрополитена была приостановлена. По словам Терехова, под обстрел попало одно из промышленных предприятий города.Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал оставаться в укрытиях из-за ракетных атак, позднее стало известно, что под ударами – Слободской и Основянский районы города. Были повреждены складские помещения, сообщается, что некоторые ракеты сбило ПВО.ДнепропетровскВ Днепропетровской области поражена Приднепровская ТЭС – одна из мощнейших советский тепловых электростанций, построенная в 1950-е годы, а вместе с ней – и город-спутник. В Приднепровске масштабный пожар, отдельные районы Никополя и Днепропетровска без света. Левобережный район города без водоснабжения."Если мы говорим о Днепре (Днепропетровске. — Ред.), большой объект энергетической инфраструктуры сегодня пострадал, он разрушен. В Днепре сегодня будет сложный день с энергоснабжением в пиковые часы вечером, просим население минимизировать использование электроэнергии сегодня вечером", — сказал Тимошенко.Также глава областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что электроэнергии нет в Синельниково и Васильковке, а кроме того, обесточена одна из насосных станций "Днепроводоканала".В пресс-службе администрации жителей города и области призвали "затянуть пояса" и предупредили о веерных отключениях электричества.ЖитомирМэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о двух ударах по объектам энергетики. В областном центре нет света и воды, больницы переведены на резервные источники питания.Позднее глава областной администрации Виталий Бунечко сообщил, что пожар после ракетного удара был ликвидирован в течении трех часов, один человек госпитализирован с травмой.НиколаевГлава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил утром о ракетной атаке и работе ПВО. По его словам, был поврежден жилой дом в Центральном районе города и цветочный рынок. Он призвал жителей региона зарядить телефоны и паурбанки, запастись водой.Никакой более подробной информации о результатах удара по Николаевщине Ким не сообщил.В свою очередь Минобороны РФ сообщило о том, что на Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области.ЗапорожьеГлава областной администрации Запорожской области Александр Старух также сообщает о двух прилетах. По его словам, Запорожье атаковали дроны "Шахиды". Разрушен один объект инфраструктуры и одно складское помещение.По данным Минобороны, в районе Запорожья поражены пункт управления объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса "Искра", а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах.ДроныПрезидент Украины Владимир Зеленский и все его окружение заявляют, что часть ударов наносится дронами иранского производства Shahed. Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко внес в украинский парламент законопроект о разрыве дипломатических отношений с Ираном. С этим же предложением обратился к Зеленскому глава МИД Дмитрий Кулеба.Отвечая на вопрос журналистов об иранских дронах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле неизвестно ничего об их закупках, и ответить на этот вопрос могут только в Минобороны.Военный историк Евгений Норин отмечает, что сегодняшние действия российских военных говорят о смене общей стратегии. От ограниченной спецоперации мы переходим к стратегии изнурения, где целью становятся не столько войска противника в поле, а сама способность неприятеля вести войну.

https://ukraina.ru/20221018/1039881308.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, тэс, киев, днепропетровск, житомир, дроны