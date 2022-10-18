Власти Крыма разрешили национализировать квартиру Зеленского в Ливадии - 18.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221018/1039885115.html
Власти Крыма разрешили национализировать квартиру Зеленского в Ливадии
Власти Крыма разрешили национализировать квартиру Зеленского в Ливадии - 18.10.2022 Украина.ру
Власти Крыма разрешили национализировать квартиру Зеленского в Ливадии
Депутаты Госсовета Республики Крым разрешили национализировать имущество иностранных государств и граждан на полуострове. Решение приняли на заочном голосовании, постановление от 18 октября 2022 года опубликовано на сайте крымского парламента
2022-10-18T18:06
2022-10-18T18:06
новости
владимир зеленский
квартира
крым
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/10/1034151095_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_b74df99640725a6bfd04a37922722ea7.jpg.webp
Депутаты крымского парламента внесли изменения в постановление "О вопросах управления государственной собственностью" от 2014 года. Парламентарии разрешили передавать имущество иностранных государств и граждан в собственность Республики. В список вошли объекты движимого и недвижимого имущества, которые находились в иностранной собственности по состоянию на 24 февраля 2022 года. Чье имущество национализируют?Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов считает, что таким образом тех, кто "продолжает выжимать из Крыма прибыль" и ведет подрывную деятельность, отправят в нокаут. Национализацию иностранной собственности в Крыму Константинов назвал элементом мобилизации ради следующих поколений крымчан.Квартира ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой владеют квартирой в Ливадии (Большая Ялта). В декабре 2021 года Зеленские перестали платить коммуналку, глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил судом. Сумма ежемесячных платежей, по его словам, составляла 6 тысяч рублей. Кроме Зеленского, по словам Аксенова, собственность в Крыму была у бывших директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко.
https://ukraina.ru/20220520/1033994934.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/10/1034151095_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_e8d809406c3b722cf22dd4f9d107ab1c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, квартира, крым, ялта
Новости, Владимир Зеленский, квартира, Крым, Ялта

Власти Крыма разрешили национализировать квартиру Зеленского в Ливадии

18:06 18.10.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВ Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
Депутаты Госсовета Республики Крым разрешили национализировать имущество иностранных государств и граждан на полуострове. Решение приняли на заочном голосовании, постановление от 18 октября 2022 года опубликовано на сайте крымского парламента
Депутаты крымского парламента внесли изменения в постановление "О вопросах управления государственной собственностью" от 2014 года. Парламентарии разрешили передавать имущество иностранных государств и граждан в собственность Республики. В список вошли объекты движимого и недвижимого имущества, которые находились в иностранной собственности по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Чье имущество национализируют?
  • иностранных государств, которые совершают в отношении России, ее юридических и физических лиц недружественные действия;
  • иностранцев, связанных с указанными иностранными государствами, и их бенефициарам;
  • лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации.
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов считает, что таким образом тех, кто "продолжает выжимать из Крыма прибыль" и ведет подрывную деятельность, отправят в нокаут.
"Будет актом высшей справедливости, если в Крыму жильем и недвижимостью будут наделяться настоящие защитники Родины, а у предателей, трусов и вражеской агентуры Крымская земля под ногами гореть будет", - заявил Константинов.
Национализацию иностранной собственности в Крыму Константинов назвал элементом мобилизации ради следующих поколений крымчан.
Квартира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой владеют квартирой в Ливадии (Большая Ялта). В декабре 2021 года Зеленские перестали платить коммуналку, глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил судом. Сумма ежемесячных платежей, по его словам, составляла 6 тысяч рублей.
Кроме Зеленского, по словам Аксенова, собственность в Крыму была у бывших директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко.
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 06:06
Зеркальная национализация имущества ВИП-украинцев. Квартиру Зеленского в Ялте отдадут беженцамВ Крыму готовятся национализировать недвижимость украинцев, ведущих недружественную по отношению к России деятельность. Как заявил глава республики Сергей Аксёнов, под принудительное изъятие попадет имущество украинских чиновников, политиков и олигархов, открыто поддерживающих «нацизм и киевский режим»
 
НовостиВладимир ЗеленскийквартираКрымЯлта
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Патриарх Кирилл высказался за объединение России, Украины и Белоруссии
18:06Власти Крыма разрешили национализировать квартиру Зеленского в Ливадии
18:01"Это разминка перед главными событиями" - Фёдоров. Видео
17:57Госдума переселит жителей Херсонской области в другие регионы России
17:22В Киеве снесут памятники советским военачальника Рыбалко и Кравченко
17:10Новая стратегия российских войск, планы Белоруссии. О чём говорили эксперты 18 октября
17:00Израиль отклонил запрос Украины на переговоры министров обороны двух стран
16:51Министр обороны Великобритании экстренно вылетел в США для обсуждения Украины
16:37На Украине открыли государственный интернет-магазин дров
16:32Иван Стародубцев о "Байрактарах" для Киева и о том, почему Зеленский не объявлен вне закона
16:22Владимир Джаралла: Мир движется к военному столкновению. Все это понимают, но не могут остановить
16:16Украинская поп-звезда попыталась сбить дрон-камикадзе подручными средствами
16:00Уничтожение станции космической связи, огромные потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 18 октября
15:34Игорь Шатров: кто он
15:34Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе
15:12Российская армия уничтожила станцию космической связи Украины
15:04Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает
14:53Терпение народа не безгранично. Во Франции началась всеобщая забастовка
14:35В Раду внесли проект закона о разрыве отношений с Ираном
14:20ВС РФ заняли населенный пункт в Харьковской области – Минобороны
Лента новостейМолния