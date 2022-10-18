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Власти Крыма разрешили национализировать квартиру Зеленского в Ливадии

Власти Крыма разрешили национализировать квартиру Зеленского в Ливадии - 18.10.2022 Украина.ру

Власти Крыма разрешили национализировать квартиру Зеленского в Ливадии

Депутаты Госсовета Республики Крым разрешили национализировать имущество иностранных государств и граждан на полуострове. Решение приняли на заочном голосовании, постановление от 18 октября 2022 года опубликовано на сайте крымского парламента

2022-10-18T18:06

2022-10-18T18:06

2022-10-18T18:06

новости

владимир зеленский

квартира

крым

ялта

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Депутаты крымского парламента внесли изменения в постановление "О вопросах управления государственной собственностью" от 2014 года. Парламентарии разрешили передавать имущество иностранных государств и граждан в собственность Республики. В список вошли объекты движимого и недвижимого имущества, которые находились в иностранной собственности по состоянию на 24 февраля 2022 года. Чье имущество национализируют?Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов считает, что таким образом тех, кто "продолжает выжимать из Крыма прибыль" и ведет подрывную деятельность, отправят в нокаут. Национализацию иностранной собственности в Крыму Константинов назвал элементом мобилизации ради следующих поколений крымчан.Квартира ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой владеют квартирой в Ливадии (Большая Ялта). В декабре 2021 года Зеленские перестали платить коммуналку, глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил судом. Сумма ежемесячных платежей, по его словам, составляла 6 тысяч рублей. Кроме Зеленского, по словам Аксенова, собственность в Крыму была у бывших директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко.

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новости, владимир зеленский, квартира, крым, ялта