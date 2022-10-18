Власти Крыма разрешили национализировать квартиру Зеленского в Ливадии
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВ Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского
Депутаты Госсовета Республики Крым разрешили национализировать имущество иностранных государств и граждан на полуострове. Решение приняли на заочном голосовании, постановление от 18 октября 2022 года опубликовано на сайте крымского парламента
Депутаты крымского парламента внесли изменения в постановление "О вопросах управления государственной собственностью" от 2014 года. Парламентарии разрешили передавать имущество иностранных государств и граждан в собственность Республики. В список вошли объекты движимого и недвижимого имущества, которые находились в иностранной собственности по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Чье имущество национализируют?
- —иностранных государств, которые совершают в отношении России, ее юридических и физических лиц недружественные действия;
- —иностранцев, связанных с указанными иностранными государствами, и их бенефициарам;
- —лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации.
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов считает, что таким образом тех, кто "продолжает выжимать из Крыма прибыль" и ведет подрывную деятельность, отправят в нокаут.
"Будет актом высшей справедливости, если в Крыму жильем и недвижимостью будут наделяться настоящие защитники Родины, а у предателей, трусов и вражеской агентуры Крымская земля под ногами гореть будет", - заявил Константинов.
Национализацию иностранной собственности в Крыму Константинов назвал элементом мобилизации ради следующих поколений крымчан.
Квартира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой владеют квартирой в Ливадии (Большая Ялта). В декабре 2021 года Зеленские перестали платить коммуналку, глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил судом. Сумма ежемесячных платежей, по его словам, составляла 6 тысяч рублей.
Кроме Зеленского, по словам Аксенова, собственность в Крыму была у бывших директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко.
20 мая, 06:06Зеркальная национализация имущества ВИП-украинцев. Квартиру Зеленского в Ялте отдадут беженцамВ Крыму готовятся национализировать недвижимость украинцев, ведущих недружественную по отношению к России деятельность. Как заявил глава республики Сергей Аксёнов, под принудительное изъятие попадет имущество украинских чиновников, политиков и олигархов, открыто поддерживающих «нацизм и киевский режим»