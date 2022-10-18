Патриарх Кирилл высказался за объединение России, Украины и Белоруссии - 18.10.2022 Украина.ру
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Патриарх Кирилл высказался за объединение России, Украины и Белоруссии
Патриарх Кирилл высказался за объединение России, Украины и Белоруссии - 18.10.2022 Украина.ру
Патриарх Кирилл высказался за объединение России, Украины и Белоруссии
Разделение народов исторической Руси - России, Белоруссии и Украины – не идет им на пользу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 18 октября в ходе проповеди в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
2022-10-18T18:27
2022-10-18T18:27
новости
украина
россия
белоруссия
патриарх кирилл
владимир путин
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Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что русские, украинцы и белорусы - это один народ. "Сегодня, вспоминая святителя Петра, мы молимся у его святых мощей. Конечно, о державе Русской, о том, чтобы рассеялись все наветы вражии, которые сегодня направлены на то, чтобы окончательно и бесповоротно разрушить единство Руси. Ведь эти замыслы только врагам Руси на руку, но самой Руси, будь то Россия или Украина, никакой пользы не приносят, хотя многие силы работают на то, чтобы доказать обратное, будто разделение Руси есть некое благо", - сказал патриарх Кирилл.Ранее он называл искусственным разделение российского государства на Россию, Украину и Белоруссию и отмечал, что употребляет слово "русский" по отношению ко всем этим странам, а не только к территории современной РФ.
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новости, украина, россия, белоруссия, патриарх кирилл, владимир путин
Новости, Украина, Россия, Белоруссия, Патриарх Кирилл, Владимир Путин

Патриарх Кирилл высказался за объединение России, Украины и Белоруссии

18:27 18.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Разделение народов исторической Руси - России, Белоруссии и Украины – не идет им на пользу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 18 октября в ходе проповеди в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что русские, украинцы и белорусы - это один народ.
"Сегодня, вспоминая святителя Петра, мы молимся у его святых мощей. Конечно, о державе Русской, о том, чтобы рассеялись все наветы вражии, которые сегодня направлены на то, чтобы окончательно и бесповоротно разрушить единство Руси. Ведь эти замыслы только врагам Руси на руку, но самой Руси, будь то Россия или Украина, никакой пользы не приносят, хотя многие силы работают на то, чтобы доказать обратное, будто разделение Руси есть некое благо", - сказал патриарх Кирилл.
Ранее он называл искусственным разделение российского государства на Россию, Украину и Белоруссию и отмечал, что употребляет слово "русский" по отношению ко всем этим странам, а не только к территории современной РФ.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 08:36
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18:27Патриарх Кирилл высказался за объединение России, Украины и Белоруссии
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