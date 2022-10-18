https://ukraina.ru/20221018/1039884883.html

Патриарх Кирилл высказался за объединение России, Украины и Белоруссии

Патриарх Кирилл высказался за объединение России, Украины и Белоруссии - 18.10.2022 Украина.ру

Патриарх Кирилл высказался за объединение России, Украины и Белоруссии

Разделение народов исторической Руси - России, Белоруссии и Украины – не идет им на пользу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 18 октября в ходе проповеди в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля

2022-10-18T18:27

2022-10-18T18:27

2022-10-18T18:27

новости

украина

россия

белоруссия

патриарх кирилл

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102200/58/1022005889_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_379e4ddbfc23d5734c9ee659f432e350.jpg

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что русские, украинцы и белорусы - это один народ. "Сегодня, вспоминая святителя Петра, мы молимся у его святых мощей. Конечно, о державе Русской, о том, чтобы рассеялись все наветы вражии, которые сегодня направлены на то, чтобы окончательно и бесповоротно разрушить единство Руси. Ведь эти замыслы только врагам Руси на руку, но самой Руси, будь то Россия или Украина, никакой пользы не приносят, хотя многие силы работают на то, чтобы доказать обратное, будто разделение Руси есть некое благо", - сказал патриарх Кирилл.Ранее он называл искусственным разделение российского государства на Россию, Украину и Белоруссию и отмечал, что употребляет слово "русский" по отношению ко всем этим странам, а не только к территории современной РФ.

https://ukraina.ru/20220627/1034233653.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, белоруссия, патриарх кирилл, владимир путин