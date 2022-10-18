https://ukraina.ru/20221018/1039884612.html

"Это разминка перед главными событиями" - Фёдоров. Видео

"Это разминка перед главными событиями" - Фёдоров. Видео - 18.10.2022 Украина.ру

"Это разминка перед главными событиями" - Фёдоров. Видео

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации на Украине, а также о месте США в новом мироустройстве и причинах разногласий между странами ЕС:

2022-10-18T18:01

2022-10-18T18:01

2022-10-18T18:01

фёдоров

видео

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00:48 - В офисе Владимира Зеленского после утренних ударов заявили о критической ситуации по всей стране: что ждет энергетику Украины? 03:00 – Как отразится на США их попытка наказать Саудовскую Аравию и других производителей нефти за решение ОПЕК+? 04:46 - Какое место в многополярном мире будут занимать США?08:50 - Ожидать ли из-за энергокризиса и разногласий в ЕС выхода из него ряда стран, таких как Венгрия? 11:45 - Насколько реальна отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс? 12:55 - Российская валюта ослабела относительно доллара и евро после длительного укрепления: каковы причины такой тенденции и на каких отметках рубль завершит год? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фёдоров, видео, видео