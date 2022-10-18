"Это разминка перед главными событиями" - Фёдоров. Видео - 18.10.2022 Украина.ру
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"Это разминка перед главными событиями" - Фёдоров. Видео
"Это разминка перед главными событиями" - Фёдоров. Видео - 18.10.2022 Украина.ру
"Это разминка перед главными событиями" - Фёдоров. Видео
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации на Украине, а также о месте США в новом мироустройстве и причинах разногласий между странами ЕС:
2022-10-18T18:01
2022-10-18T18:01
фёдоров
видео
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фёдоров, видео, видео
Фёдоров, Видео

"Это разминка перед главными событиями" - Фёдоров. Видео

18:01 18.10.2022
 
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации на Украине, а также о месте США в новом мироустройстве и причинах разногласий между странами ЕС:
00:48 - В офисе Владимира Зеленского после утренних ударов заявили о критической ситуации по всей стране: что ждет энергетику Украины?
03:00 – Как отразится на США их попытка наказать Саудовскую Аравию и других производителей нефти за решение ОПЕК+?
04:46 - Какое место в многополярном мире будут занимать США?
08:50 - Ожидать ли из-за энергокризиса и разногласий в ЕС выхода из него ряда стран, таких как Венгрия?
11:45 - Насколько реальна отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс?
12:55 - Российская валюта ослабела относительно доллара и евро после длительного укрепления: каковы причины такой тенденции и на каких отметках рубль завершит год?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
ФёдоровВидео
 
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