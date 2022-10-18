https://ukraina.ru/20221018/1039884192.html

Госдума переселит жителей Херсонской области в другие регионы России

Госдума переселит жителей Херсонской области в другие регионы России - 18.10.2022 Украина.ру

Госдума переселит жителей Херсонской области в другие регионы России

Государственная дума России возьмет под контроль переселение жителей Херсонской области в другие регионы РФ, заявил председатель парламента Вячеслав Володин 18 октября

2022-10-18T17:57

2022-10-18T17:57

2022-10-18T17:57

вячеслав володин

сальдо

новости

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Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился с призывом организовать выезд местных жителей в другие регионы России."Принимается решение взять под контроль Госдумы переселение жителей с Херсона. Кто захочет получить жилье в других регионах Российской Федерации, сможет это сделать. И мы, таким образом, сможем защитить наших граждан, проживающих на территории новых субъектов, от потенциальной опасности", - приводит слова Володина РИА Новости.Ранее стало известно, что все переселенцы из Херсонской области бесплатно получат временное жилье, а на постоянной основе приобрести себе квартиры люди смогут с помощью механизма жилищных сертификатов.В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, по результатам которого Херсонская область вышла из состава Украины и присоединилась к РФ в качестве субъекта.Однако преступный киевский режим мстит жителям области за свободное волеизъявление, наносит ракетные удары по жилым домам и мирной инфраструктуре, а также угрожает пойти в наступление для захвата Херсона.

https://ukraina.ru/20221015/1039773414.html

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вячеслав володин, сальдо, новости