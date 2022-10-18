Госдума переселит жителей Херсонской области в другие регионы России - 18.10.2022 Украина.ру
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Госдума переселит жителей Херсонской области в другие регионы России
Госдума переселит жителей Херсонской области в другие регионы России - 18.10.2022 Украина.ру
Госдума переселит жителей Херсонской области в другие регионы России
Государственная дума России возьмет под контроль переселение жителей Херсонской области в другие регионы РФ, заявил председатель парламента Вячеслав Володин 18 октября
2022-10-18T17:57
2022-10-18T17:57
вячеслав володин
сальдо
новости
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Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился с призывом организовать выезд местных жителей в другие регионы России."Принимается решение взять под контроль Госдумы переселение жителей с Херсона. Кто захочет получить жилье в других регионах Российской Федерации, сможет это сделать. И мы, таким образом, сможем защитить наших граждан, проживающих на территории новых субъектов, от потенциальной опасности", - приводит слова Володина РИА Новости.Ранее стало известно, что все переселенцы из Херсонской области бесплатно получат временное жилье, а на постоянной основе приобрести себе квартиры люди смогут с помощью механизма жилищных сертификатов.В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, по результатам которого Херсонская область вышла из состава Украины и присоединилась к РФ в качестве субъекта.Однако преступный киевский режим мстит жителям области за свободное волеизъявление, наносит ракетные удары по жилым домам и мирной инфраструктуре, а также угрожает пойти в наступление для захвата Херсона.
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452
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вячеслав володин, сальдо, новости
Вячеслав Володин, Сальдо, Новости

Госдума переселит жителей Херсонской области в другие регионы России

17:57 18.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Государственная дума России возьмет под контроль переселение жителей Херсонской области в другие регионы РФ, заявил председатель парламента Вячеслав Володин 18 октября
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился с призывом организовать выезд местных жителей в другие регионы России.
"Принимается решение взять под контроль Госдумы переселение жителей с Херсона. Кто захочет получить жилье в других регионах Российской Федерации, сможет это сделать. И мы, таким образом, сможем защитить наших граждан, проживающих на территории новых субъектов, от потенциальной опасности", - приводит слова Володина РИА Новости.
Ранее стало известно, что все переселенцы из Херсонской области бесплатно получат временное жилье, а на постоянной основе приобрести себе квартиры люди смогут с помощью механизма жилищных сертификатов.
В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, по результатам которого Херсонская область вышла из состава Украины и присоединилась к РФ в качестве субъекта.
Однако преступный киевский режим мстит жителям области за свободное волеизъявление, наносит ракетные удары по жилым домам и мирной инфраструктуре, а также угрожает пойти в наступление для захвата Херсона.
прибытие первых российских военных из региональной группировки в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 19:57
Наступление ВСУ на Херсон, российские военные в Белоруссии. Итоги 15 октября на УкраинеВооружённые силы Украины предприняли попытку наступления под Херсоном. В Белоруссию прибыли первые военные из региональной группировки
 
Вячеслав ВолодинСальдоНовости
 
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