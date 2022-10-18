Новая стратегия российских войск, планы Белоруссии. О чём говорили эксперты 18 октября - 18.10.2022 Украина.ру
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Новая стратегия российских войск, планы Белоруссии. О чём говорили эксперты 18 октября
Новая стратегия российских войск, планы Белоруссии. О чём говорили эксперты 18 октября - 18.10.2022 Украина.ру
Новая стратегия российских войск, планы Белоруссии. О чём говорили эксперты 18 октября
От ограниченной спецоперации мы переходим к стратегии изнурения, где целью становятся не столько войска противника в поле, а сама способность неприятеля вести... Украина.ру, 18.10.2022
2022-10-18T17:10
2022-10-18T17:30
эксклюзив
украина
россия
сво
белоруссия
китай
корнилов
алексей кочетков
евгений норин
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От ограниченной спецоперации мы переходим к стратегии изнурения, где целью становятся не столько войска противника в поле, а сама способность неприятеля вести войну. В то же время вступление Белоруссии в СВО более чем реально. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 18 октября.«Переходим к стратегии изнурения»Военный историк Евгений Норин отмечает, что сегодняшние действия российских военных говорят о смене общей стратегии. От ограниченной спецоперации мы переходим к стратегии изнурения, где целью становятся не столько войска противника в поле, а сама способность неприятеля вести войну.То есть вражеское государство должно перестать функционировать как единый организм и развитое индустриальное общество.«Для этого наносятся удары по критической инфраструктуре, по энергетике. Вероятно, мы еще увидим удары по путям сообщения.Хватит ли сил? Возможно, хватит. Во всяком случае, это более продуктивно, чем пытаться взять Соледар или Бахмут (Артемовск), либо же убить 300 тероборонцев», — сказал Норин.Кроме того, продолжил историк, мы уже видим массовое прибытие в ряды вооруженных сил мобилизованных. В ближайшее время операция пойдет по неким новым принципам. Возможно, будут нанесены удары в новых местах.«Я не исключаю попытки нового захода на Сумы и Чернигов. Будет попытка создать противнику новый фронт. Хватит ли сил — только время покажет», — сообщил Норин.Также он отметил, что даже упоминание о возможном вступлении в СВО белорусских войск влияет на оперативную обстановку — противник вынужден пытаться прикрывать это направление.«У Украины еще недавно было окно возможностей до момента, как российские мобилизованные начали поступать в армию. Сейчас уже у нас есть окно возможностей за время, когда в ВСУ начнут поступать переподготовленные в Евросоюзе и Великобритании войска противника. Эту возможность нужно использовать по максимуму.Если удастся занять какой-нибудь областной центр, это хорошо. Но нужно понимать, что у противника ресурсов и резервов еще много. Наиболее эффективный вариант — не убивать по одиночке спрятавшихся в окопах супостатов, а довести противника до ситуации, когда он в принципе не сможет вводить в бой новые юниты», — заявил Норин.Вступление Белоруссии в СВО «более чем реально»Ранее политолог Дмитрий Фетисов спрогнозировал официальное вступление Белоруссии в спецоперацию на Украине, причем в ближайшие дни. Пока же Минск никаких подобных шагов не предпринял.Политолог, координатор общественного движения «Русский союз» Алексей Кочетков отмечает, что мы в любом случае создаем на севере серьезную угрозу для Украины — Киев эту угрозу игнорировать не может.Готовится ли этот поход или не готовится, украинцы поймут только тогда, когда российско-белорусская группировка отрежет их от снабжения со стороны Запада, когда рассечет Украину, сказал Кочетков.«Собирается Белоруссия вступать в операцию или нет? Мы этого, к сожалению, или к счастью, предугадать не можем. Но это более чем реально», — заявил Кочетков.Также он прокомментировал информацию, что Польша и Прибалтика в свою очередь готовят мощную группировку на белорусской границе.«Это как раз ответные мероприятия по дезинформации в том числе.Препятствием для нападения Польши является не наличие у нас достаточного количества сухопутных войск, а наша триада судного дня. Это единственная причина, по которой страны НАТО еще не вступили с нами в открытую войну своими вооруженными силами.Польша и Литва могут создавать какие угодно группировки и имитировать что угодно, но они прекрасно понимают: если их войска перейдут белорусскую границу, ответ последует по территории Польши. Поэтому наличие или отсутствие у нас резервов никакой роли играть не будет», — сообщил эксперт.Россия, Китай и УкраинаИсторик, политический обозреватель медиагруппы «Россия cегодня» Владимир Корнилов проанализировал нынешнее состояние российско-китайских отношений.По словам Корнилова, Китай и Россия не раз говорили, что являются близкими стратегическими партнерами, при этом они не являются в полной мере союзниками.«Блоки, в которых участвуют Москва и Пекин, не являются союзническими в полной мере этого слова. Страны не взаимодействуют в рамках союзного государства, как, например, Россия и Беларусь», — пояснил политолог.Китай зачастую, продолжил он, но не всегда поддерживает позицию России на голосовании в международных организациях и на площадках ООН.«Мы знаем, что у Китая и Индии есть определенные несогласия с позицией России по украинскому конфликту. При этом Путин заявил, что мы понимаем опасения этих государств.Почему? Потому что у Китая действительно есть тайваньская проблемка, о которой не раз говорил Си в своей речи в ходе XX съезда Компартии. Поэтому Россия прекрасно понимает, чем вызвана позиция Китая по Украине», — заявил Корнилов.В то же время, подчеркнул эксперт, Украина не является приоритетом для китайских властей.
https://ukraina.ru/20221018/1039850718.html
https://ukraina.ru/20221018/1039862007.html
https://ukraina.ru/20221018/1039848927.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, россия, сво, белоруссия, китай, корнилов, алексей кочетков, евгений норин
Эксклюзив, Украина, Россия, СВО, Белоруссия, Китай, Корнилов, Алексей Кочетков, Евгений Норин

Новая стратегия российских войск, планы Белоруссии. О чём говорили эксперты 18 октября

17:10 18.10.2022 (обновлено: 17:30 18.10.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМиротворцы ОДКБ охраняют важные и социально-значимые объекты в Казахстане
Миротворцы ОДКБ охраняют важные и социально-значимые объекты в Казахстане
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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От ограниченной спецоперации мы переходим к стратегии изнурения, где целью становятся не столько войска противника в поле, а сама способность неприятеля вести войну. В то же время вступление Белоруссии в СВО более чем реально. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 18 октября.
«Переходим к стратегии изнурения»
Военный историк Евгений Норин отмечает, что сегодняшние действия российских военных говорят о смене общей стратегии. От ограниченной спецоперации мы переходим к стратегии изнурения, где целью становятся не столько войска противника в поле, а сама способность неприятеля вести войну.
То есть вражеское государство должно перестать функционировать как единый организм и развитое индустриальное общество.
«Для этого наносятся удары по критической инфраструктуре, по энергетике. Вероятно, мы еще увидим удары по путям сообщения.
Хватит ли сил? Возможно, хватит. Во всяком случае, это более продуктивно, чем пытаться взять Соледар или Бахмут (Артемовск), либо же убить 300 тероборонцев», — сказал Норин.
Кроме того, продолжил историк, мы уже видим массовое прибытие в ряды вооруженных сил мобилизованных. В ближайшее время операция пойдет по неким новым принципам. Возможно, будут нанесены удары в новых местах.
Евгений Норин интервью
13:35
Евгений Норин: Россия уже устраивает Украине апокалипсис
«Я не исключаю попытки нового захода на Сумы и Чернигов. Будет попытка создать противнику новый фронт. Хватит ли сил — только время покажет», — сообщил Норин.
Также он отметил, что даже упоминание о возможном вступлении в СВО белорусских войск влияет на оперативную обстановку — противник вынужден пытаться прикрывать это направление.
«У Украины еще недавно было окно возможностей до момента, как российские мобилизованные начали поступать в армию. Сейчас уже у нас есть окно возможностей за время, когда в ВСУ начнут поступать переподготовленные в Евросоюзе и Великобритании войска противника. Эту возможность нужно использовать по максимуму.
Если удастся занять какой-нибудь областной центр, это хорошо. Но нужно понимать, что у противника ресурсов и резервов еще много. Наиболее эффективный вариант — не убивать по одиночке спрятавшихся в окопах супостатов, а довести противника до ситуации, когда он в принципе не сможет вводить в бой новые юниты», — заявил Норин.
Вступление Белоруссии в СВО «более чем реально»
Ранее политолог Дмитрий Фетисов спрогнозировал официальное вступление Белоруссии в спецоперацию на Украине, причем в ближайшие дни. Пока же Минск никаких подобных шагов не предпринял.
Политолог, координатор общественного движения «Русский союз» Алексей Кочетков отмечает, что мы в любом случае создаем на севере серьезную угрозу для Украины — Киев эту угрозу игнорировать не может.
Готовится ли этот поход или не готовится, украинцы поймут только тогда, когда российско-белорусская группировка отрежет их от снабжения со стороны Запада, когда рассечет Украину, сказал Кочетков.
«Собирается Белоруссия вступать в операцию или нет? Мы этого, к сожалению, или к счастью, предугадать не можем. Но это более чем реально», — заявил Кочетков.
Алексей Кочетков интервью
15:04
Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает
Также он прокомментировал информацию, что Польша и Прибалтика в свою очередь готовят мощную группировку на белорусской границе.
«Это как раз ответные мероприятия по дезинформации в том числе.
Препятствием для нападения Польши является не наличие у нас достаточного количества сухопутных войск, а наша триада судного дня. Это единственная причина, по которой страны НАТО еще не вступили с нами в открытую войну своими вооруженными силами.
Польша и Литва могут создавать какие угодно группировки и имитировать что угодно, но они прекрасно понимают: если их войска перейдут белорусскую границу, ответ последует по территории Польши. Поэтому наличие или отсутствие у нас резервов никакой роли играть не будет», — сообщил эксперт.
Россия, Китай и Украина
Историк, политический обозреватель медиагруппы «Россия cегодня» Владимир Корнилов проанализировал нынешнее состояние российско-китайских отношений.
По словам Корнилова, Китай и Россия не раз говорили, что являются близкими стратегическими партнерами, при этом они не являются в полной мере союзниками.
«Блоки, в которых участвуют Москва и Пекин, не являются союзническими в полной мере этого слова. Страны не взаимодействуют в рамках союзного государства, как, например, Россия и Беларусь», — пояснил политолог.
Китай зачастую, продолжил он, но не всегда поддерживает позицию России на голосовании в международных организациях и на площадках ООН.
«Мы знаем, что у Китая и Индии есть определенные несогласия с позицией России по украинскому конфликту. При этом Путин заявил, что мы понимаем опасения этих государств.
Почему? Потому что у Китая действительно есть тайваньская проблемка, о которой не раз говорил Си в своей речи в ходе XX съезда Компартии. Поэтому Россия прекрасно понимает, чем вызвана позиция Китая по Украине», — заявил Корнилов.
Владимир Корнилов интервью
13:43
Владимир Корнилов о том, как изменятся отношения России и Китая после XX съезда Компартии
В то же время, подчеркнул эксперт, Украина не является приоритетом для китайских властей.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияСВОБелоруссияКитайКорниловАлексей КочетковЕвгений Норин
 
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