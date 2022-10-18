https://ukraina.ru/20221018/1039880925.html

Израиль отклонил запрос Украины на переговоры министров обороны двух стран

Израиль отклонил запрос Украины на переговоры министров обороны двух стран - 18.10.2022 Украина.ру

Израиль отклонил запрос Украины на переговоры министров обороны двух стран

Тель-Авив отклонил запрос Киева на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран - Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Об этом 18 октября сообщает издание Haaretz

2022-10-18T17:00

2022-10-18T17:00

2022-10-18T17:10

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дмитрий кулеба

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В статье приведены слова министра юстиции Израиля Гидеона Саара, которые он сказал накануне в эфире "Галей Цахаль":Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев собирается официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить ПВО.Ранее Владимир Зеленский, выступая на саммите G7, попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.

https://ukraina.ru/20221017/1039801911.html

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2022

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новости, израиль, украина, пво, дмитрий кулеба