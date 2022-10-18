Израиль отклонил запрос Украины на переговоры министров обороны двух стран - 18.10.2022 Украина.ру
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Израиль отклонил запрос Украины на переговоры министров обороны двух стран
Израиль отклонил запрос Украины на переговоры министров обороны двух стран - 18.10.2022 Украина.ру
Израиль отклонил запрос Украины на переговоры министров обороны двух стран
Тель-Авив отклонил запрос Киева на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран - Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Об этом 18 октября сообщает издание Haaretz
2022-10-18T17:00
2022-10-18T17:10
новости
израиль
украина
пво
дмитрий кулеба
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В статье приведены слова министра юстиции Израиля Гидеона Саара, которые он сказал накануне в эфире "Галей Цахаль":Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев собирается официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить ПВО.Ранее Владимир Зеленский, выступая на саммите G7, попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.
https://ukraina.ru/20221017/1039801911.html
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новости, израиль, украина, пво, дмитрий кулеба
Новости, Израиль, Украина, ПВО, Дмитрий Кулеба

Израиль отклонил запрос Украины на переговоры министров обороны двух стран

17:00 18.10.2022 (обновлено: 17:10 18.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Израиля и Украины
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Тель-Авив отклонил запрос Киева на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран - Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Об этом 18 октября сообщает издание Haaretz
В статье приведены слова министра юстиции Израиля Гидеона Саара, которые он сказал накануне в эфире "Галей Цахаль":
Наша поддержка Украины не включает в себя оружейные системы и любое вооружений – здесь нет вариантов ответа.
Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев собирается официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить ПВО.
Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на саммите G7, попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.
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Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на УкраинуПоставки оружия из Израиля на Украину разрушат отношения Тель-Авива и Москвы. Об этом 17 октября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале
 
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