Израиль отклонил запрос Украины на переговоры министров обороны двух стран
17:00 18.10.2022 (обновлено: 17:10 18.10.2022)
Тель-Авив отклонил запрос Киева на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран - Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Об этом 18 октября сообщает издание Haaretz
В статье приведены слова министра юстиции Израиля Гидеона Саара, которые он сказал накануне в эфире "Галей Цахаль":
Наша поддержка Украины не включает в себя оружейные системы и любое вооружений – здесь нет вариантов ответа.
Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев собирается официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить ПВО.
Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на саммите G7, попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.