Министр обороны Великобритании экстренно вылетел в США для обсуждения Украины
16:51 18.10.2022 (обновлено: 16:52 18.10.2022)
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес экстренно вылетел в США, чтобы обсудить "ситуацию с безопасностью на Украине, в том числе угрозу ядерной атаки". Об этом 18 октября пишут журналисты лондонской газеты Evening Standard
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил выступление в Специальном комитете защиты и вылетел в США. В Соединенных Штатах запланированы встречи на высоком уровне, в том числе в Белом доме и Пентагоне, сообщил британским журналистам источник в минобороны страны.
Уоллес встретится с главой Минобороны США Ллойдом Остином для "разговоров, которые на самом деле невероятны, потому что мы находимся в то время, когда такие разговоры необходимы", заявил младший министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.
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