Министр обороны Великобритании экстренно вылетел в США для обсуждения Украины - 18.10.2022 Украина.ру
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Министр обороны Великобритании экстренно вылетел в США для обсуждения Украины
Министр обороны Великобритании экстренно вылетел в США для обсуждения Украины - 18.10.2022 Украина.ру
Министр обороны Великобритании экстренно вылетел в США для обсуждения Украины
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес экстренно вылетел в США, чтобы обсудить "ситуацию с безопасностью на Украине, в том числе угрозу ядерной атаки". Об этом 18 октября пишут журналисты лондонской газеты Evening Standard
2022-10-18T16:51
2022-10-18T16:52
новости
минобороны
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил выступление в Специальном комитете защиты и вылетел в США. В Соединенных Штатах запланированы встречи на высоком уровне, в том числе в Белом доме и Пентагоне, сообщил британским журналистам источник в минобороны страны. Уоллес встретится с главой Минобороны США Ллойдом Остином для "разговоров, которые на самом деле невероятны, потому что мы находимся в то время, когда такие разговоры необходимы", заявил младший министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.
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новости, минобороны, великобритания, сша, украина
Новости, Минобороны, Великобритания, США, Украина

Министр обороны Великобритании экстренно вылетел в США для обсуждения Украины

16:51 18.10.2022 (обновлено: 16:52 18.10.2022)
 
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
- РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
Читать в
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес экстренно вылетел в США, чтобы обсудить "ситуацию с безопасностью на Украине, в том числе угрозу ядерной атаки". Об этом 18 октября пишут журналисты лондонской газеты Evening Standard
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил выступление в Специальном комитете защиты и вылетел в США. В Соединенных Штатах запланированы встречи на высоком уровне, в том числе в Белом доме и Пентагоне, сообщил британским журналистам источник в минобороны страны.
Уоллес встретится с главой Минобороны США Ллойдом Остином для "разговоров, которые на самом деле невероятны, потому что мы находимся в то время, когда такие разговоры необходимы", заявил младший министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.
Встреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
09:36
Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место ТрассМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что намерен занимать эту должность до конца своего срока и не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом он заявил 17 октября в интервью лондонскому изданию The Times
 
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