https://ukraina.ru/20221018/1039880593.html

Министр обороны Великобритании экстренно вылетел в США для обсуждения Украины

Министр обороны Великобритании экстренно вылетел в США для обсуждения Украины - 18.10.2022 Украина.ру

Министр обороны Великобритании экстренно вылетел в США для обсуждения Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес экстренно вылетел в США, чтобы обсудить "ситуацию с безопасностью на Украине, в том числе угрозу ядерной атаки". Об этом 18 октября пишут журналисты лондонской газеты Evening Standard

2022-10-18T16:51

2022-10-18T16:51

2022-10-18T16:52

новости

минобороны

великобритания

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/01/1018220109_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_33b9619855227ab738507e93683f4479.jpg

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил выступление в Специальном комитете защиты и вылетел в США. В Соединенных Штатах запланированы встречи на высоком уровне, в том числе в Белом доме и Пентагоне, сообщил британским журналистам источник в минобороны страны. Уоллес встретится с главой Минобороны США Ллойдом Остином для "разговоров, которые на самом деле невероятны, потому что мы находимся в то время, когда такие разговоры необходимы", заявил младший министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

https://ukraina.ru/20221018/1039836300.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны, великобритания, сша, украина