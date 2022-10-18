В Киеве снесут памятники советским военачальника Рыбалко и Кравченко - 18.10.2022 Украина.ру
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В Киеве снесут памятники советским военачальника Рыбалко и Кравченко
В Киеве снесут памятники советским военачальника Рыбалко и Кравченко - 18.10.2022 Украина.ру
В Киеве снесут памятники советским военачальника Рыбалко и Кравченко
Киевский горсовет собирается демонтировать монументы командующим гвардейскими танковыми армиями времен Великой Отечественной войны Павлу Рыбалко и Андрею Кравченко. Об этом гласит решение Киевсовета №4587/4628
2022-10-18T17:22
2022-10-18T17:22
новости
памятник
киев
пушкин
великая отечественная война
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Павел Рыбалко – дважды Герой Советского Союза, по национальности – украинец. Родился в Малом Высторопе (сейчас Сумская область), тогда – Харьковская губерния. Во время Гражданской войны воевал в Красной Армии с войсками Симеона Петлюры и гетмана Павла Скоропадского. Во время ВОВ командовал Харьковской наступательной операцией, участвовал в форсировании Днепра, освобождении Западной Украины и спасении Львова от разрушения.Андрей Кравченко родился в Пирятинском уезде Полтавской губернии (сейчас – Прилуки, Полтавская область). С 1918 года сражался в 1-й Таращанский полк 1-й Украинской Советской дивизии РККА, во время Великой Отечественной командовал танковым корпусом, с которым воевал на Сталинградском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождал Киев и Житомир. Дошел до Вены, после чего до конца войны сражался с японцами в Монголии."В списке монументов, приговоренных к сносу Киеврадой, значатся памятники легендарным командующим гвардейскими танковыми армиями времен Великой Отечественной, Павлу Рыбалко и Андрею Кравченко. Украинцам, если уж на то пошло, более того, украинцам, имя которых присутствует в любой энциклопедии любой страны мира. Людям, которыми любая другая страна гордилась бы безусловно. Победителям нацизма, если кто не в курсе", - прокомментировал решение мэрии столицы депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.Кроме того, Киевсовет принял решение о сносе трех памятников поэту Александру Пушкину. Монументы должны быть уничтожены до мая 2023 года.
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новости, памятник, киев, пушкин, великая отечественная война
Новости, памятник, Киев, Пушкин, Великая Отечественная война

В Киеве снесут памятники советским военачальника Рыбалко и Кравченко

17:22 18.10.2022
 
© shukach.comПамятник Рыбалко
Памятник Рыбалко
© shukach.com
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Киевский горсовет собирается демонтировать монументы командующим гвардейскими танковыми армиями времен Великой Отечественной войны Павлу Рыбалко и Андрею Кравченко. Об этом гласит решение Киевсовета №4587/4628
Павел Рыбалко – дважды Герой Советского Союза, по национальности – украинец. Родился в Малом Высторопе (сейчас Сумская область), тогда – Харьковская губерния. Во время Гражданской войны воевал в Красной Армии с войсками Симеона Петлюры и гетмана Павла Скоропадского. Во время ВОВ командовал Харьковской наступательной операцией, участвовал в форсировании Днепра, освобождении Западной Украины и спасении Львова от разрушения.
Андрей Кравченко родился в Пирятинском уезде Полтавской губернии (сейчас – Прилуки, Полтавская область). С 1918 года сражался в 1-й Таращанский полк 1-й Украинской Советской дивизии РККА, во время Великой Отечественной командовал танковым корпусом, с которым воевал на Сталинградском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождал Киев и Житомир. Дошел до Вены, после чего до конца войны сражался с японцами в Монголии.
"В списке монументов, приговоренных к сносу Киеврадой, значатся памятники легендарным командующим гвардейскими танковыми армиями времен Великой Отечественной, Павлу Рыбалко и Андрею Кравченко. Украинцам, если уж на то пошло, более того, украинцам, имя которых присутствует в любой энциклопедии любой страны мира. Людям, которыми любая другая страна гордилась бы безусловно. Победителям нацизма, если кто не в курсе", - прокомментировал решение мэрии столицы депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.
Кроме того, Киевсовет принял решение о сносе трех памятников поэту Александру Пушкину. Монументы должны быть уничтожены до мая 2023 года.
Памятник Пушкину в Киеве
24 сентября, 20:56
"Оккупант!": Киевские вандалы снова ополчились на ПушкинаМестные киевские СМИ сообщают о том, что 24 сентября неизвестные вандалы в очередной раз нанесли на памятник поэту Александру Пушкину матерные фразы и речевки. Фото появилось в телеграм-канале украинского блогера Анатолия Шария
 
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