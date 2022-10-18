На Украине открыли государственный интернет-магазин дров - 18.10.2022 Украина.ру
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На Украине открыли государственный интернет-магазин дров
На Украине открыли государственный интернет-магазин дров - 18.10.2022 Украина.ру
На Украине открыли государственный интернет-магазин дров
На Украине открыли государственный магазин дров "ДроваЄ" ("Дрова Есть"), сообщили 18 октября в пресс-службе украинского правительства
2022-10-18T16:37
2022-10-18T16:37
новости
дрова
украина
интернет-магазин
тепло
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Отмечается, что каждый местный житель может купить до 15 кубометров дров на отопительный сезон. Чтобы купить дрова, нужно зайти на сайт магазина, авторизоваться в системе с помощью электронной цифровой подписи или банковской карточки, указать адрес доставки и выбрать поставщика. Можно купить дрова и без доставки. В Киеве среди поставщиков - государственные предприятия "Киевское лесное хозяйство", "Бориспольское лесное хозяйство" и "Высшедубеченское лесное хозяйство". Лесхозы предлагают не колотые бревна сосны по цене от 680 до 1140 гривен (приблизительно 1100-1900 рублей) за кубометр.Для жителей Харькова ассортимент дров побогаче. Можно купить не только сосну, но и твердолиственные породы (дуб, клен), мягколиственные породы деревьев (береза, осина) по ценам от 874 до 1050 гривен (приблизительно 1400-1700 рублей) за кубометр. Украинские дрова могут купить и жители российских регионов, но без доставки. Жителям Донецка украинские власти предлагают ехать на склад "Новомосковского лесхоза" за 197 километров от города, а Белгорода - на склад "Краснопольского лесхоза" за 96 километров от города. Жителям Симферополя и, например, Тулы украинские лесхозы дрова не предлагают - "поставщик не найден".Украинские власти уже продали жителям страны 2,4 млн кубометров дров. На складах остались около 187 тысяч кубометров древесины.
https://ukraina.ru/20221013/1039695347.html
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новости, дрова, украина, интернет-магазин, тепло
Новости, дрова, Украина, интернет-магазин, тепло

На Украине открыли государственный интернет-магазин дров

16:37 18.10.2022
 
Интернет-магазин дров на Украине
Интернет-магазин дров на Украине
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На Украине открыли государственный магазин дров "ДроваЄ" ("Дрова Есть"), сообщили 18 октября в пресс-службе украинского правительства
Отмечается, что каждый местный житель может купить до 15 кубометров дров на отопительный сезон.
Чтобы купить дрова, нужно зайти на сайт магазина, авторизоваться в системе с помощью электронной цифровой подписи или банковской карточки, указать адрес доставки и выбрать поставщика. Можно купить дрова и без доставки.
В Киеве среди поставщиков - государственные предприятия "Киевское лесное хозяйство", "Бориспольское лесное хозяйство" и "Высшедубеченское лесное хозяйство". Лесхозы предлагают не колотые бревна сосны по цене от 680 до 1140 гривен (приблизительно 1100-1900 рублей) за кубометр.
Для жителей Харькова ассортимент дров побогаче. Можно купить не только сосну, но и твердолиственные породы (дуб, клен), мягколиственные породы деревьев (береза, осина) по ценам от 874 до 1050 гривен (приблизительно 1400-1700 рублей) за кубометр.
Украинские дрова могут купить и жители российских регионов, но без доставки. Жителям Донецка украинские власти предлагают ехать на склад "Новомосковского лесхоза" за 197 километров от города, а Белгорода - на склад "Краснопольского лесхоза" за 96 километров от города. Жителям Симферополя и, например, Тулы украинские лесхозы дрова не предлагают - "поставщик не найден".
Украинские власти уже продали жителям страны 2,4 млн кубометров дров. На складах остались около 187 тысяч кубометров древесины.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 13:12
Харьковской области выделили 1,8 млн долларов на закупку дровГубернатор Харьковской области Олег Синегубов 13 октября заявил, что из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые наносит Россия, правительство страны уже выделило Харьковской области 1,8 млн долларов на приобретение дров, пишут местные СМИ
 
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