https://ukraina.ru/20221018/1039877486.html

Уничтожение станции космической связи, огромные потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 18 октября

Уничтожение станции космической связи, огромные потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 18 октября - 18.10.2022 Украина.ру

Уничтожение станции космической связи, огромные потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 18 октября

Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T16:00

2022-10-18T16:00

2022-10-18T16:37

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении станции правительственной связи Украины и потерях ВСУ. Люди погибли из-за ракетного удара украинских войск по стадиону в Новой Каховке. Киев получил от ЕС два миллиарда евроОфициальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 18 октября доложил, что в течение минувших суток по объектам военного управления и системы энергетики Украины были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства», — сказал Конашенков.По его словам, «все назначенные объекты поражены».Он же рассказал, что российские военные уничтожили станцию космической правительственной связи Украины.По его словам, в районе Петропавловки Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.«В районах населенных пунктов Артёмовск, Выемка и Соледар (ДНР) уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США», — добавил Конашенков.Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны сбито 10 украинских беспилотников в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и ДНР.Он также рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки прорыва обороны ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении, у населенного пункта Брускинское Херсонской области.«Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи», — заявил он.По данным Конашенкова, за сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.«На Краснолиманском направлении в результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики, Карповка и Ивановка Донецкой Народной Республики сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец», — сообщил представитель Минобороны РФ.Уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.Российские вооруженные силы также поразили две артиллерийские батареи ВСУ в Херсонской области и взвод американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс») в ДНР. «В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ в районах населенных пунктов Трифоновка и Новониколаевка Херсонской области, а также взводу американских реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики», — сказал он.Кроме того, в районах населенных пунктов Новоивановка Николаевской области, Одноробовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов.Вооруженные силы РФ в ходе наступления на Купянском направлении заняли населенный пункт Горобьевка в Харьковской области, нанеся значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.«Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками», — сказал он.По данным Конашенкова, всего за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении более 60 человек, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.В районе города Запорожья ВС РФ поразили пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра». Также поражены 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах.Обстрелы освобожденных территорийУкраинские войска продолжают обстреливать освобожденные территории. Так, во вторник они выпустили девять снарядов по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 12:45 (совпадает с мск. — Ред.) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра», — говорится в телеграм-канале ведомства.Представительство добавило, что в 12:15 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что более тысячи потребителей остались без электроснабжения в Никитовском районе города.«В результате украинской вооруженной агрессии в поселке станции Никитовка (Никитовский район Горловки) обесточено девять трансформаторных подстанций, без электроэнергии [остались] 1110 потребителей», — написал он в телеграм-канале.Также в результате ракетного удара украинских войск по стадиону в Новой Каховке Херсонской области погибли двое людей, еще один был ранен. «В результате ракетного удара на стадионе "Энергия" погибло два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу», — говорится в сообщении.Кроме того, на стадионе повреждена трансформаторная подстанция, есть утечка трансформаторного масла, над устранением аварии работает бригада Херсонобленерго.Помощь ЕвросоюзаПремьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от ЕС два миллиарда евро макрофинансовой помощи для поддержания экономической стабильности страны.«Два миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС. Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической стабильности Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть насущные бюджетные расходы, в частности, в социальной и гуманитарной сферах» — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.По его словам, это первая часть из обещанных пяти миллиардов евро.Информацию о перечислении Киеву двух миллиардов евро макрофинансовой помощи подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Накануне представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕК хотела бы выделить Украине всю оставшуюся сумму в размере до 8 миллиардов евро из обещанного ранее пакета исключительной макрофинансовой помощи до конца года.ЕК в мае анонсировала предоставление стране этой поддержки в размере до 9 миллиардов евро. Один миллиард из этой суммы был перечислен в августе. В октябре было согласовано выделение еще пяти миллиардов евро. Отправка двух миллиардов из этих пяти предполагалась в октябре. Оставшиеся деньги из этого согласованного транша, как сообщалось ранее, могут быть перечислены в ноябре и декабре. Выделение еще трёх миллиардов евро из анонсированного в мае общего пакета макрофинансовой помощи пока остаётся несогласованным. Работа над этим траншем продолжается, Еврокомиссия намерена выделить его также до конца года, сообщал представитель ЕК.

https://ukraina.ru/20221018/1039834485.html

https://ukraina.ru/20221018/1039843586.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, помощь, евро, ес, еврокомиссия, денис шмыгаль, всу, лнр, днр, вс рф, бои