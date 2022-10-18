Игорь Шатров: кто он - 18.10.2022 Украина.ру
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Игорь Шатров: кто он
Игорь Шатров: кто он - 18.10.2022 Украина.ру
Игорь Шатров: кто он
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог
2022-10-18T15:34
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эксперт
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Родился в 1968 году в Ленинграде. Закончил МГУ имени М.В. Ломоносова. Работал на журналистских и руководящих должностях в региональных и федеральных печатных и электронных СМИ. Автор и ведущий программ на радио "Звезда" (медиагруппа "Звезда" Министерства обороны), "Радио России" (ВГТРК), онлайн-радио Mediametrics и на Первом Российском Национальном Канале.Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития. Член Союза журналистов России. Действительный член Евразийской академии телевидения и радио. Лауреат национальной премии в области медиабизнеса "Медиаменеджер России". Сфера профессиональных интересов: международные отношения, вопросы идеологии, государственного строительства и межнациональных отношений, муниципальная и региональная власть в России и за рубежом.
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эксперт
эксперт

Игорь Шатров: кто он

15:34 18.10.2022 (обновлено: 15:54 18.10.2022)
 
© Игорь ШатровИгорь Шатров
Игорь Шатров
© Игорь Шатров
Читать в
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог
Родился в 1968 году в Ленинграде.
Закончил МГУ имени М.В. Ломоносова.
Работал на журналистских и руководящих должностях в региональных и федеральных печатных и электронных СМИ.
Автор и ведущий программ на радио "Звезда" (медиагруппа "Звезда" Министерства обороны), "Радио России" (ВГТРК), онлайн-радио Mediametrics и на Первом Российском Национальном Канале.
Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития.
Член Союза журналистов России.
Действительный член Евразийской академии телевидения и радио.
Лауреат национальной премии в области медиабизнеса "Медиаменеджер России".
Сфера профессиональных интересов: международные отношения, вопросы идеологии, государственного строительства и межнациональных отношений, муниципальная и региональная власть в России и за рубежом.
 
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