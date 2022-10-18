https://ukraina.ru/20221018/1039875487.html

Игорь Шатров: кто он

Игорь Шатров: кто он - 18.10.2022 Украина.ру

Игорь Шатров: кто он

Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог

2022-10-18T15:34

2022-10-18T15:34

2022-10-18T15:54

эксперт

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Родился в 1968 году в Ленинграде. Закончил МГУ имени М.В. Ломоносова. Работал на журналистских и руководящих должностях в региональных и федеральных печатных и электронных СМИ. Автор и ведущий программ на радио "Звезда" (медиагруппа "Звезда" Министерства обороны), "Радио России" (ВГТРК), онлайн-радио Mediametrics и на Первом Российском Национальном Канале.Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития. Член Союза журналистов России. Действительный член Евразийской академии телевидения и радио. Лауреат национальной премии в области медиабизнеса "Медиаменеджер России". Сфера профессиональных интересов: международные отношения, вопросы идеологии, государственного строительства и межнациональных отношений, муниципальная и региональная власть в России и за рубежом.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт