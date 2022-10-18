https://ukraina.ru/20221018/1039848373.html

Владимир Джаралла: Мир движется к военному столкновению. Все это понимают, но не могут остановить

Владимир Джаралла: Мир движется к военному столкновению. Все это понимают, но не могут остановить - 18.10.2022 Украина.ру

Владимир Джаралла: Мир движется к военному столкновению. Все это понимают, но не могут остановить

Сегодня политики пытаются себя успокоить, что столкновение не дойдёт до обмена ядерными ударами, как уже происходило во времена Карибского кризиса. Что ситуация Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T16:22

2022-10-18T16:22

2022-10-18T18:40

интервью

владимир джаралла

ядерное оружие

политика

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Сегодня политики пытаются себя успокоить, что столкновение не дойдёт до обмена ядерными ударами, как уже происходило во времена Карибского кризиса. Что ситуация не зайдёт дальше угроз, считает политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Владимир, в тысяче километров от границ России начались учения НАТО по ядерному сдерживанию под названием «Стойкий полдень». Как вы считаете, не может ли сейчас начаться настоящая «горячая» война России с НАТО?— Военное столкновение, прямое столкновение блока НАТО и России автоматически означает начало ядерной войны. Потому что по численности военных, по возможностям своим чисто техническим, блок НАТО превосходит российскую армию, и сдержать она сможет только ядерным оружием.К сожалению, мы присутствуем в двух реальностях. Первая из них — это реальность СМИ. Поэтому опять-таки когда президент Путин сказал о том, что это (перспектива применения всех имеющихся средств для защиты России. — Ред.) не блеф, после этого, как мы видим, после определенной паузы, в СМИ Запада началась настоящая истерика, смысл которой состоял в том, чтобы чуть ли уже не обвинить Россию в применении ядерного оружия, и даже разработка сценариев: пока Россия будет применять тактический ядерный боезаряд в Черном море или нанесет удары по Украине…Хотя, может быть, наоборот, в этот раз они его услышали и на самом деле просто пытались успокоить своих.Ведь президент Путин явно давал понять, что речь идет о том, что в случае вторжения НАТО он не будет колебаться в том, чтобы отдать приказ сдержать их последним аргументом. Еще один важный момент и нюанс, который с этим связан, заключается в том, что все сценарии ядерной войны, еще начиная с времен холодной войны, показывают одно и то же. Там были сценарии так называемой ограниченной ядерной войны, то есть того, что сейчас называется обменом тактическими ядерными ударами. Например, нанести удар по польскому аэродрому Жешув, где концентрируется техника или военные грузы, или даже, может быть, по Варшаве.Это будет болезненно для НАТО, но уж точно не является решительным поводом для атаки. Но все дело в том, что в этом случае обязательно последует какой-то ответный удар. Вот в чем проблема. Даже тактический ядерный боезаряд, взорванный в пригородах Санкт-Петербурга, является по своему значению стратегическим. Это подтверждают те самые сценарии холодной войны.Даже если начнется с обмена небольшими по мощности боезарядами, после этого переход на уровень к стратегическим ядерным вооружениям будет неизбежным. Это понимают люди, не нужно вовсе недооценивать тех, кто действительно принимает решение на Западе. Они это понимают, особенно среди военных, и поэтому есть несколько моментов, на которые можно обратить внимание как на обнадеживающие.Первый из них — это отказ от размещения ядерного оружия в странах Восточной Европы. В том случае, если это произойдет в странах Восточной Европы или же в Финляндии — Швеции, это автоматически означает начало ядерной войны. Просто потому, что это слишком близко к Москве, слишком близко к Санкт-Петербургу, к России. И просто нет времени и возможности оценивать, зачем это делается, каким образом, какие цели там преследуют. Может быть только одна реакция — военная.Второй момент — субъективный политический фактор. Сейчас многие политики поднаторели в политтехнологиях, в пиаре, в самопиаре, в саморекламе, в том, как проводить, как технологически выигрывать выборы. Но психологически они слабы. В результате всего этого уходит из виду главная цель: политик отвечает национальным интересам своей страны. И тут выясняется, что многие из них прекрасно понимают, что происходит, прекрасно видят, куда катится мир, но тем не менее ничего поделать с этим не могут.Мы, к сожалению, постепенно и неуклонно движемся к прямому военному столкновению. Все это понимают и не могут этого остановить. Хотя пытаются себя успокоить, что это будет как Карибский кризис, мы столкнемся, будем друг другу угрожать, а потом остановимся. Карибский кризис остановился просто чудом. Прежде всего, Кеннеди и Хрущев были на войне. Кеннеди был ранен, Хрущев в Сталинграде под снарядами видел и хорошо знал, что такое, когда тебе угрожает смерть. Эти два лидера остановились в последний момент и остановили эту катастрофу.Сейчас этот момент такой же ответственный, поэтому успокаивать себя не надо, но мы особенно по этому поводу самообманом не занимаемся. А главное, чтобы они на Западе это услышали. Поэтому сейчас эти учения проводятся, чтобы успокоить европейцев и особенно восточноевропейцев. Но, конечно, это еще один шаг к очень опасной черте.

https://ukraina.ru/20220318/1033559906.html

https://ukraina.ru/20221014/1039732037.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, владимир джаралла, ядерное оружие, политика