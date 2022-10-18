https://ukraina.ru/20221018/1039845559.html
Зеленский заявил об уничтожении 30% электростанций на Украине
Зеленский заявил об уничтожении 30% электростанций на Украине - 18.10.2022 Украина.ру
Зеленский заявил об уничтожении 30% электростанций на Украине
С 10 октября на Украине уничтожено 30% электростанций, написал Владимир Зеленский 18 октября в своем Twitter
2022-10-18T12:24
2022-10-18T12:24
2022-10-18T12:24
новости
владимир зеленский
украина
электричество
инфраструктура
переговоры
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Российские удары нацелены на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины, заявил Зеленский. По его словам, за девять дней уничтожено 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электричества. Он добавил, что после ударов по Украине у Киева "не осталось пространства" для переговоров с Москвой.Ранее Зеленский узаконил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Документ подписал 30 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов.Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221018/1039843444.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, электричество, инфраструктура, переговоры
Новости, Владимир Зеленский, Украина, электричество, инфраструктура, переговоры
Зеленский заявил об уничтожении 30% электростанций на Украине
С 10 октября на Украине уничтожено 30% электростанций, написал Владимир Зеленский 18 октября в своем Twitter
Российские удары нацелены на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины, заявил Зеленский. По его словам, за девять дней уничтожено 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электричества.
"С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране", - написал Зеленский.
Он добавил, что после ударов по Украине у Киева "не осталось пространства" для переговоров с Москвой.
Ранее Зеленский узаконил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Документ подписал 30 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов.
Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.