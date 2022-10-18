https://ukraina.ru/20221018/1039845559.html

Зеленский заявил об уничтожении 30% электростанций на Украине

Зеленский заявил об уничтожении 30% электростанций на Украине - 18.10.2022 Украина.ру

Зеленский заявил об уничтожении 30% электростанций на Украине

С 10 октября на Украине уничтожено 30% электростанций, написал Владимир Зеленский 18 октября в своем Twitter

2022-10-18T12:24

2022-10-18T12:24

2022-10-18T12:24

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переговоры

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Российские удары нацелены на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины, заявил Зеленский. По его словам, за девять дней уничтожено 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электричества. Он добавил, что после ударов по Украине у Киева "не осталось пространства" для переговоров с Москвой.Ранее Зеленский узаконил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Документ подписал 30 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов.Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221018/1039843444.html

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новости, владимир зеленский, украина, электричество, инфраструктура, переговоры