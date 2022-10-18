https://ukraina.ru/20221018/1039843444.html

На Украине могут полностью отключить свет, воду и тепло - власти

На Украине могут полностью отключить свет, воду и тепло - власти - 18.10.2022 Украина.ру

На Украине могут полностью отключить свет, воду и тепло - власти

Жителей Украины предупредили об отключении электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения в стране. С таким заявлением 18 октября выступил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в ходе национального телемарафона

2022-10-18T12:00

2022-10-18T12:00

2022-10-18T12:00

новости

украина

обстрелы

энергетика

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101121/39/1011213917_0:0:3514:1977_1920x0_80_0_0_b85b772ef54260bd3ea2045ca8ae244f.jpg

На Украине сложилась критическая ситуация в сфере энергетики. Регионы могут отключить от электроснабжения, прекратить водоснабжение и подачу тепла. Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. После обстрелов 18 октября в Житомире отключили свет и воду. В Киеве взрывы произошли на одной из самых мощных ТЭЦ страны - ТЭЦ-6.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.

https://ukraina.ru/20221018/1039836882.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, обстрелы, энергетика, электричество