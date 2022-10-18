https://ukraina.ru/20221018/1039843444.html
На Украине могут полностью отключить свет, воду и тепло - власти
На Украине могут полностью отключить свет, воду и тепло - власти - 18.10.2022 Украина.ру
На Украине могут полностью отключить свет, воду и тепло - власти
Жителей Украины предупредили об отключении электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения в стране. С таким заявлением 18 октября выступил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в ходе национального телемарафона
2022-10-18T12:00
2022-10-18T12:00
2022-10-18T12:00
новости
украина
обстрелы
энергетика
электричество
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На Украине сложилась критическая ситуация в сфере энергетики. Регионы могут отключить от электроснабжения, прекратить водоснабжение и подачу тепла. Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. После обстрелов 18 октября в Житомире отключили свет и воду. В Киеве взрывы произошли на одной из самых мощных ТЭЦ страны - ТЭЦ-6.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
https://ukraina.ru/20221018/1039836882.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, обстрелы, энергетика, электричество
На Украине могут полностью отключить свет, воду и тепло - власти
Жителей Украины предупредили об отключении электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения в стране. С таким заявлением 18 октября выступил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в ходе национального телемарафона
На Украине сложилась критическая ситуация в сфере энергетики. Регионы могут отключить от электроснабжения, прекратить водоснабжение и подачу тепла.
"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что [не будет] как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения", - сказал он.
Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. После обстрелов 18 октября в Житомире отключили свет и воду. В Киеве взрывы произошли на одной из самых мощных ТЭЦ страны - ТЭЦ-6.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.