https://ukraina.ru/20221018/1039841910.html
"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным
"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным - 18.10.2022 Украина.ру
"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным
Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси почувствовал, что его собеседник является очень ответственным человеком. Такое мнение он высказал в интервью, опубликованном 18 октября аргентинской газетой La Nación
2022-10-18T11:16
2022-10-18T11:16
2022-10-18T11:16
новости
магатэ
директор
владимир путин
владимир зеленский
запорожская аэс
спецоперация
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Гросси указал, что как Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский согласны работать с МАГАТЭ в деле обеспечения безопасности Запорожской АЭС, и этот факт является обнадёживающим.Гросси указал, что в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС имеются подвижки, и подчеркнул важность быстрого достижения соглашения в этой области с учётом обострения военных действий между сторонами.Накануне замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия полностью исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг неё, объект не может оставаться без охраны.
https://ukraina.ru/20220907/1038522442.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, директор, владимир путин, владимир зеленский, запорожская аэс, спецоперация
Новости, МАГАТЭ, директор, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Спецоперация
"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным
Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси почувствовал, что его собеседник является очень ответственным человеком. Такое мнение он высказал в интервью, опубликованном 18 октября аргентинской газетой La Nación