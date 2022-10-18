https://ukraina.ru/20221018/1039841910.html

"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным

"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным - 18.10.2022 Украина.ру

"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси почувствовал, что его собеседник является очень ответственным человеком. Такое мнение он высказал в интервью, опубликованном 18 октября аргентинской газетой La Nación

2022-10-18T11:16

2022-10-18T11:16

2022-10-18T11:16

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Гросси указал, что как Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский согласны работать с МАГАТЭ в деле обеспечения безопасности Запорожской АЭС, и этот факт является обнадёживающим.Гросси указал, что в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС имеются подвижки, и подчеркнул важность быстрого достижения соглашения в этой области с учётом обострения военных действий между сторонами.Накануне замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия полностью исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг неё, объект не может оставаться без охраны.

https://ukraina.ru/20220907/1038522442.html

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новости, магатэ, директор, владимир путин, владимир зеленский, запорожская аэс, спецоперация