"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным - 18.10.2022 Украина.ру
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"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным
"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным - 18.10.2022 Украина.ру
"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным
Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси почувствовал, что его собеседник является очень ответственным человеком. Такое мнение он высказал в интервью, опубликованном 18 октября аргентинской газетой La Nación
2022-10-18T11:16
2022-10-18T11:16
новости
магатэ
директор
владимир путин
владимир зеленский
запорожская аэс
спецоперация
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Гросси указал, что как Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский согласны работать с МАГАТЭ в деле обеспечения безопасности Запорожской АЭС, и этот факт является обнадёживающим.Гросси указал, что в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС имеются подвижки, и подчеркнул важность быстрого достижения соглашения в этой области с учётом обострения военных действий между сторонами.Накануне замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия полностью исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг неё, объект не может оставаться без охраны.
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новости, магатэ, директор, владимир путин, владимир зеленский, запорожская аэс, спецоперация
Новости, МАГАТЭ, директор, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Спецоперация

"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным

11:16 18.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси почувствовал, что его собеседник является очень ответственным человеком. Такое мнение он высказал в интервью, опубликованном 18 октября аргентинской газетой La Nación
Гросси указал, что как Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский согласны работать с МАГАТЭ в деле обеспечения безопасности Запорожской АЭС, и этот факт является обнадёживающим.

"Независимо от психологических и исторических особенностей, или особенностей характера моего собеседника, я почувствовал, что [у него] есть большое чувство ответственности", - описал глава МАГАТЭ свою встречу с Путиным.

Гросси указал, что в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС имеются подвижки, и подчеркнул важность быстрого достижения соглашения в этой области с учётом обострения военных действий между сторонами.
Накануне замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия полностью исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг неё, объект не может оставаться без охраны.
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