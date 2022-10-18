https://ukraina.ru/20221018/1039838723.html

Политический кризис в Молдавии и СВО

Политический кризис в Молдавии и СВО - 18.10.2022 Украина.ру

Политический кризис в Молдавии и СВО

Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T12:48

2022-10-18T12:48

2022-10-18T13:48

молдавия

протесты

санду

приднестровье

украина

россия

спецоперация

великобритания

румыния

эксклюзив

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Всё когда-нибудь случается впервые. Например, 16 октября в Кишинёве впервые была разогнана антиправительственная демонстрация. Причём произошло это при либеральном режиме Майи Санду, а не при «диктатурах» Владимира Воронина или Владимира Плахотнюка (второй из них был скромным депутатом парламента, но это не мешает экс-президенту Игорю Додону говорить о «режиме Плахотнюка»).Стоит, пожалуй, вспомнить предысторию.Протесты в Молдавии начались 16 сентября, когда в центре Кишинёва возник палаточный «Городок перемен», жители которого требовали отставки президента и перевыборов парламента. Причиной недовольства стали рост цен на продукты, высокие тарифы на энергоносители, а также преследование политических оппонентов правящей партии «Действие и солидарность». Организаторами протеста были, преимущественно, партия «Шор» Илана Шора и Партия коммунистов Республики Молдова, которые считаются пророссийскими.Далее на протяжении месяца протесты ширились, в столицу подъезжали представители регионов, устанавливались новые палаточные городки.16 октября прошёл последний крупный митинг оппозиции в центре Кишинева, в котором, по оценкам организаторов, приняло участие порядка 70 тыс. человек (судя по видео число демонстрантов несколько преувеличено — раз в 5−10, но для Молдавии всё равно очень много). Демонстранты разбили 67 палаток на проспекте Штефана чел Маре. А вечером полиция и спецназ снесли палаточный городок. Митингующие не сопротивлялись.Майя Санду поблагодарила полицию за разгон митингов. Правозащитные организации осудили злоупотребления полиции. Экс-президент Молдовы Игорь Додон призвал оппозицию объединиться, а Илан Шор заявил, что с 16 октября власть в Молдове незаконна. Он призвал молдаван собраться на майдан… Простите — прийти 23 октября на площадь Великого национального собрания, «чтобы избрать новую власть, новое руководство Республики Молдова».Наблюдатели связывают разгон протестов с проведением учений Joint Combined Exchange Training-2022 (JCET), которые начались 12 октября. Это небольшие по масштабу учения сил специальных операций. В нынешних учениях принимают участие военнослужащие батальона специального назначения МВД Молдавии «Фулджер» (того самого, который разгонял протестующих в Кишинёве), отдельные армейские специалисты, 52-й батальон специальных операций «Бэняса — Отопени» румынской армии и специалисты SAS Великобритании (Специальная авиадесантная служба).Интересно, что учения вообще собирались отменять, потому что после нарушения воздушного пространства Молдавии российскими крылатыми ракетами 10 октября в стране на официальном уровне (устами министра обороны Анатолия Носатого) заговорили о возможной мобилизации. Слухи о мобилизации ходят с начала октября. Смысл в этом есть — молдавская армия мирного времени уступает численности армии Приднестровья и российским миротворцам примерно на треть.Внутриполитическая напряжённость в Молдавии связана, разумеется, с особенностями социально-экономической политики правительства Санду, которая обвалила и так низкий жизненный уровень в стране (Молдавия вторая по бедности страна Европы после Украины). Сейчас она дошла до уровня, который некоторые впечатлительные комментаторы называют уже гражданской войной. Вероятность этого, как представляется, невелика, но вполне вероятно, что в течение ближайшей недели-двух Санду потребуется иностранная военная помощь, чтобы просто удержаться при власти.Кроме того, с весны обсуждается возможность «решения приднестровского вопроса». Молдавская армия с этой задачей, разумеется, справиться неспособна. Раньше предполагалось, что возвращать Молдавии Приднестровье будут украинские войска, но сейчас свободных резервов у ВСУ нет — всё брошено в наступление. Так что без румын и бриттов Молдавия даже начать операцию против Приднестровья не сможет… А необходимость раскручивания ещё одного кризиса напрашивается — ситуация на Украине остаётся неопределённой.

https://ukraina.ru/20220701/1034265166.html

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20221015/1039751020.html

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молдавия, протесты, санду, приднестровье, украина, россия, спецоперация, великобритания, румыния, эксклюзив