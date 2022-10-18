https://ukraina.ru/20221018/1039838007.html

Скандальный украинский экс-посол Мельник набросился на очередного немецкого политика

Скандальный украинский экс-посол Мельник набросился на очередного немецкого политика - 18.10.2022 Украина.ру

Скандальный украинский экс-посол Мельник набросился на очередного немецкого политика

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал главу ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта после того, как последний сравнил поставки немецкого оружия Киеву с выпуском ракет "Фау-2" в Третьем рейхе. Своё неудовольствие Шмидтом Мельник выразил у себя в Twitter

2022-10-18T10:24

2022-10-18T10:24

2022-10-18T10:24

новости

андрей мельник

германия

спецоперация

танки

киевский режим

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На прошлой неделе, 13 октября на дискуссионном мероприятии в Берлине Шмидт защитил позицию немецкого правительства, решившего не поставлять киевскому режиму танки "Леопард-2".Среди прочих аргументов политик сравнил призывы к поставкам немецких танков на Украину с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия "Фау-2", которую гитлеровская пропаганда называла "вундерваффе", то есть чудо-оружием.Мельник был уволен с должности посла Украины в Германии после целого ряда скандалов, в том числе отрицания геноцида поляков бандеровцами и оскорблений, высказываемых им в адрес многих немецких политиков. В частности, он назвал премьера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".

https://ukraina.ru/20220808/1037394008.html

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новости, андрей мельник, германия, спецоперация, танки, киевский режим