https://ukraina.ru/20221018/1039836882.html

Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ

Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ - 18.10.2022 Украина.ру

Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ

В Киеве поражена ударом ТЭС-6, сообщают 18 октября местные СМИ

2022-10-18T09:52

2022-10-18T09:52

2022-10-18T09:52

новости

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тэс

киев

дым

спецоперация

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По состоянию на 2012 год данная электростанция была признана самой мощной ТЭС Украины. Электрическая мощность Киевской ТЭЦ-6 составляет 500 МВт, тепловая — 1740 Гкал/час.На месте попадания (на левом берегу Днепра) сильное задымление и пожар. Из здания теплоэнергетической станции идет дым.Официально попадание еще не подтверждено, но в Офисе президента Украины завили о трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Днепра в столице.Ранее СМИ сообщали о перебоях в работе электроэнергии в Киеве и взрывах на окраине города по направлению к Броварам.

https://ukraina.ru/20221018/1039834485.html

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новости, обстрелы, тэс, киев, дым, спецоперация