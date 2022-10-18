Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ - 18.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221018/1039836882.html
Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ
Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ - 18.10.2022 Украина.ру
Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ
В Киеве поражена ударом ТЭС-6, сообщают 18 октября местные СМИ
2022-10-18T09:52
2022-10-18T09:52
новости
обстрелы
тэс
киев
дым
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039837024_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_82edea0a20f35963a1f9c2a813496b62.jpg.webp
По состоянию на 2012 год данная электростанция была признана самой мощной ТЭС Украины. Электрическая мощность Киевской ТЭЦ-6 составляет 500 МВт, тепловая — 1740 Гкал/час.На месте попадания (на левом берегу Днепра) сильное задымление и пожар. Из здания теплоэнергетической станции идет дым.Официально попадание еще не подтверждено, но в Офисе президента Украины завили о трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Днепра в столице.Ранее СМИ сообщали о перебоях в работе электроэнергии в Киеве и взрывах на окраине города по направлению к Броварам.
https://ukraina.ru/20221018/1039834485.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039837024_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_f58aad7effd02e9e1338cf52865e2a0a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, обстрелы, тэс, киев, дым, спецоперация
Новости, обстрелы, ТЭС, Киев, дым, Спецоперация

Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ

09:52 18.10.2022
 
© wikimapia.orgКиевская ТЭЦ-6
Киевская ТЭЦ-6
© wikimapia.org
Читать в
В Киеве поражена ударом ТЭС-6, сообщают 18 октября местные СМИ
По состоянию на 2012 год данная электростанция была признана самой мощной ТЭС Украины. Электрическая мощность Киевской ТЭЦ-6 составляет 500 МВт, тепловая — 1740 Гкал/час.
На месте попадания (на левом берегу Днепра) сильное задымление и пожар. Из здания теплоэнергетической станции идет дым.
Официально попадание еще не подтверждено, но в Офисе президента Украины завили о трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Днепра в столице.
Ранее СМИ сообщали о перебоях в работе электроэнергии в Киеве и взрывах на окраине города по направлению к Броварам.
Система противовоздушной обороны Железный купол - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
09:00
Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, "ключик" к ПВО. Главное на Украине на утро 18 октября
 
НовостиобстрелыТЭСКиевдымСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным
11:12"Пиар и коррупция": украинский политик раскрыл настоящие свойства "Байрактара"
10:52В СМИ попали результаты расследования и первые фото разрушенного участка "Северного потока"
10:37Враг будет разбит: как Россия наступает под Угледаром - спецрепортаж. Видео
10:31Местные власти сообщили о ситуации в украинских городах после ракетной атаки
10:24Скандальный украинский экс-посол Мельник набросился на очередного немецкого политика
10:11Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС
09:52Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ
09:46В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин
09:36Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс
09:27Киевские власти сообщили о попадании в энергетический объект на левом берегу
09:26В "Ростехе" рассказали об "умных" снарядах для "Спрута"
09:25"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов Белгорода
09:19Шуты у трона комика. Кто на Украине тот, кому поручат договориться о мире
09:00Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, "ключик" к ПВО. Главное на Украине на утро 18 октября
08:51"Прятаться и бояться не надо": депутат из Владивостока получил повестку и отправился на фронт
08:40Украинские военные рассказали, что попали в плен, пробыв полдня на передовой
08:36Маск больше не претендует на деньги Пентагона для оплаты Starlink на Украине
08:31Хроника энергетической войны: последние события
08:24Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей"
Лента новостейМолния