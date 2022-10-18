https://ukraina.ru/20221018/1039836882.html
Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ
Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ - 18.10.2022 Украина.ру
Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ
В Киеве поражена ударом ТЭС-6, сообщают 18 октября местные СМИ
2022-10-18T09:52
2022-10-18T09:52
2022-10-18T09:52
новости
обстрелы
тэс
киев
дым
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039837024_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_82edea0a20f35963a1f9c2a813496b62.jpg.webp
По состоянию на 2012 год данная электростанция была признана самой мощной ТЭС Украины. Электрическая мощность Киевской ТЭЦ-6 составляет 500 МВт, тепловая — 1740 Гкал/час.На месте попадания (на левом берегу Днепра) сильное задымление и пожар. Из здания теплоэнергетической станции идет дым.Официально попадание еще не подтверждено, но в Офисе президента Украины завили о трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Днепра в столице.Ранее СМИ сообщали о перебоях в работе электроэнергии в Киеве и взрывах на окраине города по направлению к Броварам.
https://ukraina.ru/20221018/1039834485.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039837024_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_f58aad7effd02e9e1338cf52865e2a0a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, тэс, киев, дым, спецоперация
Новости, обстрелы, ТЭС, Киев, дым, Спецоперация
Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ
В Киеве поражена ударом ТЭС-6, сообщают 18 октября местные СМИ
По состоянию на 2012 год данная электростанция была признана самой мощной ТЭС Украины. Электрическая мощность Киевской ТЭЦ-6 составляет 500 МВт, тепловая — 1740 Гкал/час.
На месте попадания (на левом берегу Днепра) сильное задымление и пожар. Из здания теплоэнергетической станции идет дым.
Официально попадание еще не подтверждено, но в Офисе президента Украины завили о трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Днепра в столице.
Ранее СМИ сообщали о перебоях в работе электроэнергии в Киеве и взрывах на окраине города по направлению к Броварам.