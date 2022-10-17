https://ukraina.ru/20221017/1039829745.html

ВСУ на юге, предупреждение Белоруссии. Итоги 17 октября на Украине

ВСУ на юге, предупреждение Белоруссии. Итоги 17 октября на Украине - 17.10.2022 Украина.ру

ВСУ на юге, предупреждение Белоруссии. Итоги 17 октября на Украине

Вооружённые силы Украины проводят перегруппировку и наращивают силы на юге страны. В Минобороны Белоруссии напомнили о праве на превентивный удар

2022-10-17T19:10

2022-10-17T19:10

2022-10-17T19:10

эксклюзив

хроники

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Утром 17 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о сосредоточении ВСУ на границе с регионом."Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом", — заявил Рогов в интервью РИА "Новости".Кроме того, по его словам, замечена активность по подготовке и переброске военной техники, прежде всего танков и артиллерии, в подразделения украинских войск, расположенных в Николаевской и Днепропетровской областях, а также находящейся под частичным контролем Киева северной части Запорожской и Херсонской областей.По мнению Рогова, украинские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции, так как на сегодня украинская группировка "Юг" является наиболее боеспособной, опытной и укомплектованной и в военно-техническом плане, и по численности личного состава."Попытка наступления может быть предпринята в ближайшие две недели, но мы готовы её отразить", — подчеркнул Рогов.В качестве возможных задач украинских военных он назвал атаки по трём направлениям — Херсон, Запорожская АЭС и прорыв к Бердянску."В их числе (приоритетных задач ВСУ. — Ред.) — установить контроль над правым берегом Днепра в Херсонской области и захватить Херсон, захватить Запорожскую атомную электростанцию и попытаться прорваться через Васильевку и Токмак к Бердянску", — сказал собеседник агентства.Рогов отметил, что сегодня идёт укрепление всей линии обороны, чтобы не дать противнику никаких шансов на успех."Думаю, что это исключительно желание Зеленского. Ничего у них не получится", — подчеркнул он.За некоторое время до этого в комментарии этому же агентству один из офицеров Росгвардии рассказал о многочисленных разведках боем со стороны украинских военных, которые пытаются прорваться к Запорожской АЭС."Неравнодушные жители городов передают нам постоянно информацию о происходящем там. Мы знаем порядок их (украинских боевиков. — Ред.) действий. Беспилотниками мы вскрываем их намерения. Они постоянно проводят разведку боем на моторных лодках, почти каждые два дня. Мы видим это все, наблюдаем, подпускаем их ближе, чтобы понять замысел", — рассказал офицер.По словам росгвардейца, несколько дней назад украинские боевики предприняли попытку прорваться на левый берег Днепра, используя 10 скоростных моторных лодок."Все лодки мы потопили. Пока тут такая обстановка", — уточнил он.По словам офицера Росгвардии, усилена оборона практически всего левого берега Днепра — от Энергодара и дальше вдоль Каховского водохранилища. Предприняты все меры, чтобы не допустить высадку десанта боевиков, в том числе и в отдаленных от АЭС населенных пунктах, расположенных на береговой линииДнём 17 октября российский военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о перегруппировке ВСУ."На юге Украины продолжается перегруппировка сил противника. В основном это касается Николаевского направления. ВСУ, имея численный перевес, вновь формируют ударный кулак для наступления. Напомню, что недавняя атака противника на Херсонском направлении захлебнулась", — написал Поддубный в своём телеграм-канале.Он также рассказал о прибытии на эти направления иностранных наёмников."С мест сообщают, что в помощь украинским военным в Николаев прибыли иностранные наёмники: поляки, англоговорящие граждане, и сегодня стало известно, о прибытии французов", — сообщил Поддубный.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в свою очередь рассказал о том, что у происходит у него в регионе."Если мы говорим о том, сколько всего (потерь) было за 1,5 месяца безуспешных попыток, то, только по сводкам Минобороны, укронацисты потеряли около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 пикапов с пулеметами, 36 самолетов, семь вертолетов. Суммарно — 1590 единиц техники. Это только на херсонском направлении. И примерно около 9 800 отобранных кадровых наемников потеряли убитыми", - рассказал Стремоусов о цене постоянных прощупываний российской обороны в этом регионе.Несмотря на это ВСУ не сдаются и продолжают прощупывать оборону в Херсонской области.Тем временем тревожные новости поступают из ДНР. Как заявил заявил командир батальона имени 383-й шахтёрской дивизии полковник Константин Кузьмин, Вооружённые силы Украины стянули группировку сил и средств на угледарском направлении, рассчитывая произвести контрудар."На сегодняшний день на нашем (угледарском – Ред.) направлении противник стянул большую группировку сил и средств. Основная их задача - это возврат тех населенных пунктов, которые мы у них отбили. Если говорить о личном составе, то это порядка 30-40 тысяч личного состава и, естественно, артиллерия", - заявил он в эфире "Первого канала".По его разведданным, такое скопление сил говорит о намерениях "произвести контрудар в двух направлениях"."Основная наша задача сейчас проводить разведку всеми средствами, которые имеем, чтобы знать каждый их шаг. Отрабатываем по штабам, скоплению техники, личному составу артиллерией. Также обрезаем им логистические пути", - добавил Кузьмин.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.Предупреждение БелоруссииБелоруссия оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для того, чтобы не допустить нападения."Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы... оставляя за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - заявил в ходе брифинга для военных атташе начальник департамента военного сотрудничества Минобороны РБ Валерий Ревенко.Кроме того, он заявил об обеспокоенности Белоруссии в связи с формированием на Украине на приграничной территории группировки усиления."Задача вооруженных сил (Белоруссии в связи с российской спецоперацией на Украине – ред.) оборонительная. Тем не менее у нас не могут не вызывать опасения формирование в приграничье крупной группировки усиления и привлечения к выполнению задач по охране границ с Украиной, что повлекло за собой многочисленные провокации, в том числе с применением стрелкового оружия, участившиеся случаи преднамеренного нарушения воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины беспилотными летательными аппаратами", - сказал Ревенко.Он также указал на распространение украинской стороной "заведомо ложной информации" об агрессивных действиях белорусской армии, заявления о необходимости нанесения ударов по объектам инфраструктуры на территории Белоруссии, формирование воинских подразделений из числа радикально настроенных белорусов."Открыто заявляется о намерении задействовать экстремистские силы на территории Беларуси для дестабилизации обстановки, в том числе путем совершения терактов. Не скрывается и цель – свержение законно избранной власти в Беларуси", - указал Ревенко.Он также отметил риск перерастания конфликта на Украине в глобальный."Мы чётко видим практические действия Североатлантического альянса, направленные на дальнейшее расширение конфликта в Украине путем увеличения поставок вооружения, военной техники, способных превратить данный конфликт в глобальный", - отметил представитель Минобороны Белоруссии.При этом Ревенко отметил, что "беспрецедентное геополитическое противоборство между коллективным Западом и Россией вышло на новый уровень и отражается на всей протяженности границ Беларуси".

https://ukraina.ru/20221017/1039818106.html

https://ukraina.ru/20221017/1039799800.html

https://ukraina.ru/20221017/1039791429.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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