https://ukraina.ru/20221017/1039828166.html

Россия и Китай: вместе против США. О чём говорили эксперты 17 октября

Россия и Китай: вместе против США. О чём говорили эксперты 17 октября - 17.10.2022 Украина.ру

Россия и Китай: вместе против США. О чём говорили эксперты 17 октября

Китай выступает на стороне России и готов способствовать ее победе над США, потенциальные переговоры Москвы об Украине возможны только с Вашингтоном, но пока... Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T18:27

2022-10-17T18:27

2022-10-17T18:53

эксклюзив

россия

китай

сша

украина

переговоры

белоруссия

владимир груздев

николай стариков

тавровский

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Китай выступает на стороне России и готов способствовать ее победе над США, потенциальные переговоры Москвы об Украине возможны только с Вашингтоном, но пока нет предмета для переговоров. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.«За спиной России Китай не будет сотрудничать с Украиной»В Пекине продолжается XX съезд Компартии Китая. Он пройдет с 16 по 22 октября, участие примут почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК.Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК XX созыва, который назначит высшее руководство партии — членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев прокомментировал отношение Китая к происходящему сейчас на Украине.По словам Санакоева, неоднократно высокопоставленные чиновники, в том числе министр иностранных дел Китая Ван И, заявляли, что они прекрасно понимают, кто на самом деле является зачинщиком эскалации на Украине и зачинщиком 70 различных конфликтов во всех частях мира.«Сегодня Китай смотрит на ситуацию на Украине с точки зрения двух составляющих. Во-первых, это российско-украинский конфликт. Во-вторых, это российское противостояние с Западом, которое фактически является основанием того, что происходит в российско-украинских отношениях», — сказал эксперт.К первой проблеме, продолжил он, Китай относится с достаточно большим сочувствием, понимает, что русские и украинцы — братские народы. Пекин даже готов выступить медиатором мира для скорейшего окончания этой войны.«Что касается противодействия России и Запада, здесь Поднебесная занимает однозначную позицию: выступает на стороне России и готова способствовать ее победе над США», — заявил эксперт.В целом, прогнозирует он, китайско-украинские отношения будут выстраиваться исключительно в соответствии с твердыми решениями, обсужденными с Россией: «За спиной России Китай не будет сотрудничать с Украиной».Москва и Пекин: настоящее и будущее стратегического партнёрстваРуководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский пояснил, можно ли считать Россию и Китай союзниками, а также рассказал, какие интересы Пекин преследует в своих отношениях с Москвой.Формально мы не союзники, отметил Тавровской, у нас нет союзного договора: у нас отношения называются «стратегическое партнерство».«Но по факту, наши отношения во многих сферах являются союзническими. И это особенно проявляется сейчас, во время военного конфликта на Украине», — сказал эксперт.По его словам, Китай фактически является нашим тылом, нашим вторым фронтом, «потому что без Китая и его закупок наших углеводородов, у нас были бы проблемы с валютой. Без поставок китайских товаров, в том числе подсанкционных, по разным каналам у нас тоже экономическая ситуация была бы гораздо серьёзнее».«Поэтому наши отношения очень важны для нас, как и для Китая. Потому что, если бы не было России, которая вызвала огонь на себя с украинского конфликта, то вся американская мощь обрушилась бы уже на Китай», — заявил Тавровский.Переговоры России с США: предмета пока нетЕсли России и стоит вести с кем-то переговоры по Украине, то только с американцами, считает политолог, член Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков.В то же время, подчеркивает он, не совсем понятен предмет разговора. Политолог обращает внимание на то, как руководство России сделало невозможным изменение позиции России по фундаментальным вопросам.«Вхождение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (в состав РФ) зафиксировано теперь в Конституции. Вот я не могу себе представить, как какой-нибудь руководитель России сейчас выйдет и скажет: "А давайте мы их вычеркнем из Конституции".Но ведь Украина отказывается говорить о чем-то еще. Она говорит: "Это наша территория". А Россия теперь в Конституции записала, что это территория России, то есть обратный ход невозможен", — пояснил логику Стариков.С Украиной, продолжает эксперт, говорить не о чем — там речь может идти только о принуждении к миру. С европейцами — тоже особо нечего. А американцы — действительно субъект переговоров."Но опять-таки, а что сейчас можно обсуждать с американцами? Фиксацию сегодняшней линии фронта, замораживание конфликта? Так извините, Запорожская область — это часть Российской Федерации. Город Запорожье — он должен быть освобожден? Мне кажется, вопросов нет.Славянск-Краматорск — часть ДНР. Есть часть ЛНР, которую сейчас киевские войска оккупировали. Ну о чем тут можно говорить?Поэтому пока не вижу предмета переговоров ни с кем. Но вести их можно только с американцами, больше не с кем», — сказал Стариков.Белоруссия: жизнь в режиме повышенной террористической опасностиВ прошлую пятницу, 14 октября, белорусские власти ввели в стране режим повышенной террористической опасности.Член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев уверен, что Белоруссии угрожают террористы как внутренние, так и внешние.Если, поясняет политик, изучить риторику и действия части беглых оппозиционеров, её иначе как «террористическая деятельность» классифицировать невозможно: они озвучивают прямые угрозы белорусским властям, призывают белорусов к вооруженному перевороту.«Два года они потратили на создание плана "Перамога", который из себя представляет сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов, в которых любой желающий борец с режимом может зарегистрировать и далее, после прохождения проверки, получать задания, которые нанесут вред действующей власти. А по факту и живущим здесь людям.Также параллельно они создали отряды из беглых белорусов на территории Польши, Украины, часть из которых имеют боевой опыт, либо в ближайшее время его получат и далее будут пытаться свергнуть белорусскую власть.Если судить по комментариям задержанных участников, задания, которые они получают, это далеко не мелкая пакость. Это атаки на объекты критически важной инфраструктуры и объекты госуправления. В связи с этим и был введён режим повышенной террористической опасности», — сообщил Груздев.Он полагает, что будет происходить зачистка отдельных активистов, зарегистрированных в экстремистском плане «Перамога», и спящих ячеек, сохранивших свою активность после августа 2020 года.

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https://ukraina.ru/20221017/1039819971.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, китай, сша, украина, переговоры, белоруссия, владимир груздев, николай стариков, тавровский