Россия и Китай: вместе против США. О чём говорили эксперты 17 октября - 17.10.2022 Украина.ру
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Россия и Китай: вместе против США. О чём говорили эксперты 17 октября
Россия и Китай: вместе против США. О чём говорили эксперты 17 октября - 17.10.2022 Украина.ру
Россия и Китай: вместе против США. О чём говорили эксперты 17 октября
Китай выступает на стороне России и готов способствовать ее победе над США, потенциальные переговоры Москвы об Украине возможны только с Вашингтоном, но пока... Украина.ру, 17.10.2022
2022-10-17T18:27
2022-10-17T18:53
эксклюзив
россия
китай
сша
украина
переговоры
белоруссия
владимир груздев
николай стариков
тавровский
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Китай выступает на стороне России и готов способствовать ее победе над США, потенциальные переговоры Москвы об Украине возможны только с Вашингтоном, но пока нет предмета для переговоров. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.«За спиной России Китай не будет сотрудничать с Украиной»В Пекине продолжается XX съезд Компартии Китая. Он пройдет с 16 по 22 октября, участие примут почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК.Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК XX созыва, который назначит высшее руководство партии — членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев прокомментировал отношение Китая к происходящему сейчас на Украине.По словам Санакоева, неоднократно высокопоставленные чиновники, в том числе министр иностранных дел Китая Ван И, заявляли, что они прекрасно понимают, кто на самом деле является зачинщиком эскалации на Украине и зачинщиком 70 различных конфликтов во всех частях мира.«Сегодня Китай смотрит на ситуацию на Украине с точки зрения двух составляющих. Во-первых, это российско-украинский конфликт. Во-вторых, это российское противостояние с Западом, которое фактически является основанием того, что происходит в российско-украинских отношениях», — сказал эксперт.К первой проблеме, продолжил он, Китай относится с достаточно большим сочувствием, понимает, что русские и украинцы — братские народы. Пекин даже готов выступить медиатором мира для скорейшего окончания этой войны.«Что касается противодействия России и Запада, здесь Поднебесная занимает однозначную позицию: выступает на стороне России и готова способствовать ее победе над США», — заявил эксперт.В целом, прогнозирует он, китайско-украинские отношения будут выстраиваться исключительно в соответствии с твердыми решениями, обсужденными с Россией: «За спиной России Китай не будет сотрудничать с Украиной».Москва и Пекин: настоящее и будущее стратегического партнёрстваРуководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский пояснил, можно ли считать Россию и Китай союзниками, а также рассказал, какие интересы Пекин преследует в своих отношениях с Москвой.Формально мы не союзники, отметил Тавровской, у нас нет союзного договора: у нас отношения называются «стратегическое партнерство».«Но по факту, наши отношения во многих сферах являются союзническими. И это особенно проявляется сейчас, во время военного конфликта на Украине», — сказал эксперт.По его словам, Китай фактически является нашим тылом, нашим вторым фронтом, «потому что без Китая и его закупок наших углеводородов, у нас были бы проблемы с валютой. Без поставок китайских товаров, в том числе подсанкционных, по разным каналам у нас тоже экономическая ситуация была бы гораздо серьёзнее».«Поэтому наши отношения очень важны для нас, как и для Китая. Потому что, если бы не было России, которая вызвала огонь на себя с украинского конфликта, то вся американская мощь обрушилась бы уже на Китай», — заявил Тавровский.Переговоры России с США: предмета пока нетЕсли России и стоит вести с кем-то переговоры по Украине, то только с американцами, считает политолог, член Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков.В то же время, подчеркивает он, не совсем понятен предмет разговора. Политолог обращает внимание на то, как руководство России сделало невозможным изменение позиции России по фундаментальным вопросам.«Вхождение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (в состав РФ) зафиксировано теперь в Конституции. Вот я не могу себе представить, как какой-нибудь руководитель России сейчас выйдет и скажет: "А давайте мы их вычеркнем из Конституции".Но ведь Украина отказывается говорить о чем-то еще. Она говорит: "Это наша территория". А Россия теперь в Конституции записала, что это территория России, то есть обратный ход невозможен", — пояснил логику Стариков.С Украиной, продолжает эксперт, говорить не о чем — там речь может идти только о принуждении к миру. С европейцами — тоже особо нечего. А американцы — действительно субъект переговоров."Но опять-таки, а что сейчас можно обсуждать с американцами? Фиксацию сегодняшней линии фронта, замораживание конфликта? Так извините, Запорожская область — это часть Российской Федерации. Город Запорожье — он должен быть освобожден? Мне кажется, вопросов нет.Славянск-Краматорск — часть ДНР. Есть часть ЛНР, которую сейчас киевские войска оккупировали. Ну о чем тут можно говорить?Поэтому пока не вижу предмета переговоров ни с кем. Но вести их можно только с американцами, больше не с кем», — сказал Стариков.Белоруссия: жизнь в режиме повышенной террористической опасностиВ прошлую пятницу, 14 октября, белорусские власти ввели в стране режим повышенной террористической опасности.Член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев уверен, что Белоруссии угрожают террористы как внутренние, так и внешние.Если, поясняет политик, изучить риторику и действия части беглых оппозиционеров, её иначе как «террористическая деятельность» классифицировать невозможно: они озвучивают прямые угрозы белорусским властям, призывают белорусов к вооруженному перевороту.«Два года они потратили на создание плана "Перамога", который из себя представляет сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов, в которых любой желающий борец с режимом может зарегистрировать и далее, после прохождения проверки, получать задания, которые нанесут вред действующей власти. А по факту и живущим здесь людям.Также параллельно они создали отряды из беглых белорусов на территории Польши, Украины, часть из которых имеют боевой опыт, либо в ближайшее время его получат и далее будут пытаться свергнуть белорусскую власть.Если судить по комментариям задержанных участников, задания, которые они получают, это далеко не мелкая пакость. Это атаки на объекты критически важной инфраструктуры и объекты госуправления. В связи с этим и был введён режим повышенной террористической опасности», — сообщил Груздев.Он полагает, что будет происходить зачистка отдельных активистов, зарегистрированных в экстремистском плане «Перамога», и спящих ячеек, сохранивших свою активность после августа 2020 года.
https://ukraina.ru/20221017/1039822961.html
https://ukraina.ru/20221017/1039813279.html
https://ukraina.ru/20221017/1039805035.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, китай, сша, украина, переговоры, белоруссия, владимир груздев, николай стариков, тавровский
Эксклюзив, Россия, Китай, США, Украина, переговоры, Белоруссия, Владимир Груздев, Николай Стариков, Тавровский

Россия и Китай: вместе против США. О чём говорили эксперты 17 октября

18:27 17.10.2022 (обновлено: 18:53 17.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Китай выступает на стороне России и готов способствовать ее победе над США, потенциальные переговоры Москвы об Украине возможны только с Вашингтоном, но пока нет предмета для переговоров. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.
«За спиной России Китай не будет сотрудничать с Украиной»
В Пекине продолжается XX съезд Компартии Китая. Он пройдет с 16 по 22 октября, участие примут почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК.
Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК XX созыва, который назначит высшее руководство партии — членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.
Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев прокомментировал отношение Китая к происходящему сейчас на Украине.
По словам Санакоева, неоднократно высокопоставленные чиновники, в том числе министр иностранных дел Китая Ван И, заявляли, что они прекрасно понимают, кто на самом деле является зачинщиком эскалации на Украине и зачинщиком 70 различных конфликтов во всех частях мира.
«Сегодня Китай смотрит на ситуацию на Украине с точки зрения двух составляющих. Во-первых, это российско-украинский конфликт. Во-вторых, это российское противостояние с Западом, которое фактически является основанием того, что происходит в российско-украинских отношениях», — сказал эксперт.
Сергей Санакоев интервью
17:31
Сергей Санакоев: Пришло время, когда Китай может отдать России "исторический долг"
К первой проблеме, продолжил он, Китай относится с достаточно большим сочувствием, понимает, что русские и украинцы — братские народы. Пекин даже готов выступить медиатором мира для скорейшего окончания этой войны.
«Что касается противодействия России и Запада, здесь Поднебесная занимает однозначную позицию: выступает на стороне России и готова способствовать ее победе над США», — заявил эксперт.
В целом, прогнозирует он, китайско-украинские отношения будут выстраиваться исключительно в соответствии с твердыми решениями, обсужденными с Россией: «За спиной России Китай не будет сотрудничать с Украиной».
Москва и Пекин: настоящее и будущее стратегического партнёрства
Руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский пояснил, можно ли считать Россию и Китай союзниками, а также рассказал, какие интересы Пекин преследует в своих отношениях с Москвой.
Формально мы не союзники, отметил Тавровской, у нас нет союзного договора: у нас отношения называются «стратегическое партнерство».
«Но по факту, наши отношения во многих сферах являются союзническими. И это особенно проявляется сейчас, во время военного конфликта на Украине», — сказал эксперт.
По его словам, Китай фактически является нашим тылом, нашим вторым фронтом, «потому что без Китая и его закупок наших углеводородов, у нас были бы проблемы с валютой. Без поставок китайских товаров, в том числе подсанкционных, по разным каналам у нас тоже экономическая ситуация была бы гораздо серьёзнее».
«Поэтому наши отношения очень важны для нас, как и для Китая. Потому что, если бы не было России, которая вызвала огонь на себя с украинского конфликта, то вся американская мощь обрушилась бы уже на Китай», — заявил Тавровский.
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
16:25
Юрий Тавровский о том, как Россия вызвала огонь украинского конфликта на себя и спасла Китай от США
Переговоры России с США: предмета пока нет
Если России и стоит вести с кем-то переговоры по Украине, то только с американцами, считает политолог, член Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков.
В то же время, подчеркивает он, не совсем понятен предмет разговора. Политолог обращает внимание на то, как руководство России сделало невозможным изменение позиции России по фундаментальным вопросам.
«Вхождение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (в состав РФ) зафиксировано теперь в Конституции. Вот я не могу себе представить, как какой-нибудь руководитель России сейчас выйдет и скажет: "А давайте мы их вычеркнем из Конституции".
Но ведь Украина отказывается говорить о чем-то еще. Она говорит: "Это наша территория". А Россия теперь в Конституции записала, что это территория России, то есть обратный ход невозможен", — пояснил логику Стариков.
С Украиной, продолжает эксперт, говорить не о чем — там речь может идти только о принуждении к миру. С европейцами — тоже особо нечего. А американцы — действительно субъект переговоров.
"Но опять-таки, а что сейчас можно обсуждать с американцами? Фиксацию сегодняшней линии фронта, замораживание конфликта? Так извините, Запорожская область — это часть Российской Федерации. Город Запорожье — он должен быть освобожден? Мне кажется, вопросов нет.
Славянск-Краматорск — часть ДНР. Есть часть ЛНР, которую сейчас киевские войска оккупировали. Ну о чем тут можно говорить?
Поэтому пока не вижу предмета переговоров ни с кем. Но вести их можно только с американцами, больше не с кем», — сказал Стариков.
Николай Стариков интервью
15:12
Николай Стариков: Террор - это когда группа государств Запада использует Украину для нападения на Россию
Белоруссия: жизнь в режиме повышенной террористической опасности
В прошлую пятницу, 14 октября, белорусские власти ввели в стране режим повышенной террористической опасности.
Член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев уверен, что Белоруссии угрожают террористы как внутренние, так и внешние.
Если, поясняет политик, изучить риторику и действия части беглых оппозиционеров, её иначе как «террористическая деятельность» классифицировать невозможно: они озвучивают прямые угрозы белорусским властям, призывают белорусов к вооруженному перевороту.
«Два года они потратили на создание плана "Перамога", который из себя представляет сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов, в которых любой желающий борец с режимом может зарегистрировать и далее, после прохождения проверки, получать задания, которые нанесут вред действующей власти. А по факту и живущим здесь людям.
Также параллельно они создали отряды из беглых белорусов на территории Польши, Украины, часть из которых имеют боевой опыт, либо в ближайшее время его получат и далее будут пытаться свергнуть белорусскую власть.
Если судить по комментариям задержанных участников, задания, которые они получают, это далеко не мелкая пакость. Это атаки на объекты критически важной инфраструктуры и объекты госуправления. В связи с этим и был введён режим повышенной террористической опасности», — сообщил Груздев.
Он полагает, что будет происходить зачистка отдельных активистов, зарегистрированных в экстремистском плане «Перамога», и спящих ячеек, сохранивших свою активность после августа 2020 года.
Владимир Груздев интервью
16:46
Владимир Груздев: Нападение Запада на Белоруссию приведет к применению ядерного оружия
 
ЭксклюзивРоссияКитайСШАУкраинапереговорыБелоруссияВладимир ГруздевНиколай СтариковТавровский
 
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19:10ВСУ на юге, предупреждение Белоруссии. Итоги 17 октября на Украине
18:27Россия и Китай: вместе против США. О чём говорили эксперты 17 октября
18:13Запад вербует деятелей российской культуры в ряды "пятой колонны" - Храмов
18:08Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября
17:57В Минобороны Белоруссии заявили о формировании украинской группировки на границе
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17:40Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин
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16:25Юрий Тавровский о том, как Россия вызвала огонь украинского конфликта на себя и спасла Китай от США
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