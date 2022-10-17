https://ukraina.ru/20221017/1039827459.html
Запад вербует деятелей российской культуры в ряды "пятой колонны" - Храмов
Запад вербует деятелей российской культуры в ряды "пятой колонны" - Храмов - 17.10.2022 Украина.ру
Запад вербует деятелей российской культуры в ряды "пятой колонны" - Храмов
Ряд деятелей культуры втайне саботируют перевод российской культурной среды в патриотическую плоскость, заявил в интервью РГ 17 октября замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов
2022-10-17T18:13
2022-10-17T18:13
2022-10-17T18:13
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По словам Храмова, будут приняты документы стратегического планирования, направленные на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей.Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что одно из издательств Москвы отказалось печатать сборник "Поэzия русского лета", напечатанный телеканалом, из-за латинской буквы Z.
https://ukraina.ru/20221012/1039635779.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, культура, совбез, нравственные ориентиры
Новости, культура, Совбез, нравственные ориентиры
Запад вербует деятелей российской культуры в ряды "пятой колонны" - Храмов
Ряд деятелей культуры втайне саботируют перевод российской культурной среды в патриотическую плоскость, заявил в интервью РГ 17 октября замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов
Ряд деятелей культуры втайне саботируют перевод российской культурной среды в патриотическую плоскость, и одна из причин - нежелание подчиняться общественному контролю за работой творческих коллективов, получающих финансирование из казны.
По словам Храмова, будут приняты документы стратегического планирования, направленные на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей.
Свою ключевую роль призвана сыграть разработка проекта концепции языковой политики и обеспечения лингвистической безопасности - он ляжет в основу мер по предотвращению дальнейшей латинизации российского общества и сохранения цивилизационного суверенитета.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что одно из издательств Москвы отказалось печатать сборник "Поэzия русского лета", напечатанный телеканалом, из-за латинской буквы Z.