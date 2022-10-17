В Минобороны Белоруссии заявили о формировании украинской группировки на границе
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Украинская сторона наращивает военный потенциал на границе с Белоруссией, озвучиваются планы по свержению конституционного строя Республики Беларусь. Об этом на брифинге 17 октября сообщил полковник ВС РБ Валерий Ревенко
В приграничье формируется группировка усиления Украины, которую используют для охраны государственной границы с Белоруссией. Украинская сторона осуществляет провокации с применением стрелкового оружия, запускает беспилотные аппараты, распространяет ложную информацию о якобы агрессивных намерениях Минска.
"Открыто заявляется о намерении задействовать экстремистские силы на территории Белоруссии для дестабилизации обстановки, в том числе путем совершения террористических актов. Не скрывается и цель - свержение законно избранной власти Республики Беларусь", - сообщил Ревенко.
Украинские власти планируют перебросить в Белоруссию до 300 боевиков с целью захвата районного центра и подготовки плацдарма для наступательной операции. В Польше нашла укрытие "белорусская оппозиция", которая заявила о планах свержения власти в Минске военным путем. Польша также наращивает военный контингент на фоне заявлений Минобороны страны о готовности начать войну в ближайшие три-десять лет.