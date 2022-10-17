В Минобороны Белоруссии заявили о формировании украинской группировки на границе - 17.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221017/1039826749.html
В Минобороны Белоруссии заявили о формировании украинской группировки на границе
В Минобороны Белоруссии заявили о формировании украинской группировки на границе - 17.10.2022 Украина.ру
В Минобороны Белоруссии заявили о формировании украинской группировки на границе
Украинская сторона наращивает военный потенциал на границе с Белоруссией, озвучиваются планы по свержению конституционного строя Республики Беларусь. Об этом на брифинге 17 октября сообщил полковник ВС РБ Валерий Ревенко
2022-10-17T17:57
2022-10-17T17:57
новости
белоруссия
украина
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_0:86:1566:967_1920x0_80_0_0_5d9de917762d464419b0e2468973565d.png
В приграничье формируется группировка усиления Украины, которую используют для охраны государственной границы с Белоруссией. Украинская сторона осуществляет провокации с применением стрелкового оружия, запускает беспилотные аппараты, распространяет ложную информацию о якобы агрессивных намерениях Минска. Украинские власти планируют перебросить в Белоруссию до 300 боевиков с целью захвата районного центра и подготовки плацдарма для наступательной операции. В Польше нашла укрытие "белорусская оппозиция", которая заявила о планах свержения власти в Минске военным путем. Польша также наращивает военный контингент на фоне заявлений Минобороны страны о готовности начать войну в ближайшие три-десять лет.
https://ukraina.ru/20221017/1039825680.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_50941ca5d4c671330802b89bcf0daa48.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, украина, граница
Новости, Белоруссия, Украина, граница

В Минобороны Белоруссии заявили о формировании украинской группировки на границе

17:57 17.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
Читать в
Украинская сторона наращивает военный потенциал на границе с Белоруссией, озвучиваются планы по свержению конституционного строя Республики Беларусь. Об этом на брифинге 17 октября сообщил полковник ВС РБ Валерий Ревенко
В приграничье формируется группировка усиления Украины, которую используют для охраны государственной границы с Белоруссией. Украинская сторона осуществляет провокации с применением стрелкового оружия, запускает беспилотные аппараты, распространяет ложную информацию о якобы агрессивных намерениях Минска.
"Открыто заявляется о намерении задействовать экстремистские силы на территории Белоруссии для дестабилизации обстановки, в том числе путем совершения террористических актов. Не скрывается и цель - свержение законно избранной власти Республики Беларусь", - сообщил Ревенко.
Украинские власти планируют перебросить в Белоруссию до 300 боевиков с целью захвата районного центра и подготовки плацдарма для наступательной операции. В Польше нашла укрытие "белорусская оппозиция", которая заявила о планах свержения власти в Минске военным путем. Польша также наращивает военный контингент на фоне заявлений Минобороны страны о готовности начать войну в ближайшие три-десять лет.
Полковник ВС РБ Валерий Ревенко
17:54
МО Белоруссии: действия НАТО направлены на расширение конфликта на Украине до глобальногоПеред Вооруженными силами Республики Беларусь поставлена задача по обеспечению безопасности границы Союзного государства. Об этом расказал полковник ВС РБ Валерий Ревенко на брифинге 17 октября
 
НовостиБелоруссияУкраинаграница
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10ВСУ на юге, предупреждение Белоруссии. Итоги 17 октября на Украине
18:27Россия и Китай: вместе против США. О чём говорили эксперты 17 октября
18:13Запад вербует деятелей российской культуры в ряды "пятой колонны" - Храмов
18:08Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября
17:57В Минобороны Белоруссии заявили о формировании украинской группировки на границе
17:54МО Белоруссии: действия НАТО направлены на расширение конфликта на Украине до глобального
17:40Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин
17:31Сергей Санакоев: Пришло время, когда Китай может отдать России "исторический долг"
17:22Ани Лорак была вынуждена отменить гастрольный тур из-за агрессивно настроенных фанатов - СМИ
17:17В Минцфиры предложили поддержку военным корреспондентам
17:15Стала известна единственная страна в ЕС, которая не поддержала подготовку украинских военных в Европе
17:13Как изменилась работа спецслужб после теракта на Крымском мосту - Джаралла. Видео
16:59Проблемы лучшего друга Украины. Лиз Трасс оказалась на грани отставки
16:55В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве
16:46Владимир Груздев: Нападение Запада на Белоруссию приведет к применению ядерного оружия
16:33Социологи признали, что украинцы нервничают. Но умеренно
16:25Юрий Тавровский о том, как Россия вызвала огонь украинского конфликта на себя и спасла Китай от США
16:17Перегруппировка на юге, спор о "Герани". Главное на Украине на 16:00 17 октября
16:10Проходит обмен пленными 110 на 110 – Пушилин
16:00Многие понимали, что Майдан - конец Украины: херсонцы о жизни в России - опрос. Видео
Лента новостейМолния