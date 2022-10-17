МО Белоруссии: действия НАТО направлены на расширение конфликта на Украине до глобального - 17.10.2022 Украина.ру
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МО Белоруссии: действия НАТО направлены на расширение конфликта на Украине до глобального
МО Белоруссии: действия НАТО направлены на расширение конфликта на Украине до глобального - 17.10.2022 Украина.ру
МО Белоруссии: действия НАТО направлены на расширение конфликта на Украине до глобального
Перед Вооруженными силами Республики Беларусь поставлена задача по обеспечению безопасности границы Союзного государства. Об этом расказал полковник ВС РБ Валерий Ревенко на брифинге 17 октября
2022-10-17T17:54
2022-10-17T17:54
новости
белоруссия
границы
вс рф
украина
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Беспрецедентное противоборство коллективного Запада и России вышло на новый уровень, заявили в Минобороны Республики Беларусь. Противостояние отражается на протяжении всех границ Белоруссии.Белорусские войска также принимают участие в специальной военной операции России на Украине. Их задача - обеспечивать безопасность границ Союзного государства, не допускать агрессии в отношении его субъектов.
https://ukraina.ru/20221017/1039801718.html
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новости, белоруссия, границы, вс рф, украина
Новости, Белоруссия, границы, ВС РФ, Украина

МО Белоруссии: действия НАТО направлены на расширение конфликта на Украине до глобального

17:54 17.10.2022
 
© скриншотПолковник ВС РБ Валерий Ревенко
Полковник ВС РБ Валерий Ревенко
© скриншот
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Перед Вооруженными силами Республики Беларусь поставлена задача по обеспечению безопасности границы Союзного государства. Об этом расказал полковник ВС РБ Валерий Ревенко на брифинге 17 октября
Беспрецедентное противоборство коллективного Запада и России вышло на новый уровень, заявили в Минобороны Республики Беларусь. Противостояние отражается на протяжении всех границ Белоруссии.
"Открыто звучит и тиражируется воинственная риторика официальных лиц и провластных аналитиков ряда зарубежных государств, и в том числе наших соседей. Мы четко видим практические действия Североатлантического альянса, направленные на дальнейшее расширение конфликта на Украине путем увеличения поставок вооружения и военной техники, способных превратить данный конфликт в глобальный", - сказал Ревенко.
Белорусские войска также принимают участие в специальной военной операции России на Украине. Их задача - обеспечивать безопасность границ Союзного государства, не допускать агрессии в отношении его субъектов.
Российско-белорусские учения Щит Союза-2015 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
12:47
Белоруссия оборудует на границе позиции для стрельбы и военной техникиМинобороны Белоруссии проводит ротацию подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны госграницы, говорится 17 октября в Telegram-канале ведомства
 
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