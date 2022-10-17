https://ukraina.ru/20221017/1039825680.html

МО Белоруссии: действия НАТО направлены на расширение конфликта на Украине до глобального

МО Белоруссии: действия НАТО направлены на расширение конфликта на Украине до глобального - 17.10.2022 Украина.ру

МО Белоруссии: действия НАТО направлены на расширение конфликта на Украине до глобального

Перед Вооруженными силами Республики Беларусь поставлена задача по обеспечению безопасности границы Союзного государства. Об этом расказал полковник ВС РБ Валерий Ревенко на брифинге 17 октября

2022-10-17T17:54

2022-10-17T17:54

2022-10-17T17:54

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Беспрецедентное противоборство коллективного Запада и России вышло на новый уровень, заявили в Минобороны Республики Беларусь. Противостояние отражается на протяжении всех границ Белоруссии.Белорусские войска также принимают участие в специальной военной операции России на Украине. Их задача - обеспечивать безопасность границ Союзного государства, не допускать агрессии в отношении его субъектов.

https://ukraina.ru/20221017/1039801718.html

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новости, белоруссия, границы, вс рф, украина