https://ukraina.ru/20221017/1039825550.html
Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин
Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин - 17.10.2022 Украина.ру
Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отсутствие мужчин гомосексуальной ориентации в российском парламенте стало одной из причин выхода России из ПАСЕ. Об этом он сказал 17 октября в ходе парламентских слушаний
2022-10-17T17:40
2022-10-17T17:40
2022-10-17T17:40
новости
геи
госдума
вячеслав володин
пасе
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По словам Володина, вице-спикер Петр Толстой получил в Парламентской ассамблее Совета Европы формуляр, согласно которому, нижняя и верхняя палаты российского парламента в приоритетном порядке должны были направить на заседание представителей ЛГБТ-сообщества.В ходе слушания обсуждалась тема ответственности за пропаганду ЛГБТ.Володин сообщил, что к нему поступило много обращений о принятии закона о защите традиционных семейных ценностей.
https://ukraina.ru/20221008/1039514581.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, геи, госдума, вячеслав володин, пасе
Новости, геи, Госдума, Вячеслав Володин, ПАСЕ
Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отсутствие мужчин гомосексуальной ориентации в российском парламенте стало одной из причин выхода России из ПАСЕ. Об этом он сказал 17 октября в ходе парламентских слушаний