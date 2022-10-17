https://ukraina.ru/20221017/1039825550.html

Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин

Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин - 17.10.2022 Украина.ру

Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отсутствие мужчин гомосексуальной ориентации в российском парламенте стало одной из причин выхода России из ПАСЕ. Об этом он сказал 17 октября в ходе парламентских слушаний

2022-10-17T17:40

2022-10-17T17:40

2022-10-17T17:40

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По словам Володина, вице-спикер Петр Толстой получил в Парламентской ассамблее Совета Европы формуляр, согласно которому, нижняя и верхняя палаты российского парламента в приоритетном порядке должны были направить на заседание представителей ЛГБТ-сообщества.В ходе слушания обсуждалась тема ответственности за пропаганду ЛГБТ.Володин сообщил, что к нему поступило много обращений о принятии закона о защите традиционных семейных ценностей.

https://ukraina.ru/20221008/1039514581.html

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новости, геи, госдума, вячеслав володин, пасе