Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин - 17.10.2022 Украина.ру
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Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин
Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин - 17.10.2022 Украина.ру
Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отсутствие мужчин гомосексуальной ориентации в российском парламенте стало одной из причин выхода России из ПАСЕ. Об этом он сказал 17 октября в ходе парламентских слушаний
2022-10-17T17:40
2022-10-17T17:40
новости
геи
госдума
вячеслав володин
пасе
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По словам Володина, вице-спикер Петр Толстой получил в Парламентской ассамблее Совета Европы формуляр, согласно которому, нижняя и верхняя палаты российского парламента в приоритетном порядке должны были направить на заседание представителей ЛГБТ-сообщества.В ходе слушания обсуждалась тема ответственности за пропаганду ЛГБТ.Володин сообщил, что к нему поступило много обращений о принятии закона о защите традиционных семейных ценностей.
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новости, геи, госдума, вячеслав володин, пасе
Новости, геи, Госдума, Вячеслав Володин, ПАСЕ

Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия геев в Госдуме – Володин

17:40 17.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отсутствие мужчин гомосексуальной ориентации в российском парламенте стало одной из причин выхода России из ПАСЕ. Об этом он сказал 17 октября в ходе парламентских слушаний
По словам Володина, вице-спикер Петр Толстой получил в Парламентской ассамблее Совета Европы формуляр, согласно которому, нижняя и верхняя палаты российского парламента в приоритетном порядке должны были направить на заседание представителей ЛГБТ-сообщества.
Но у нас их нет, поэтому мы этот формуляр не заполняли.
В ходе слушания обсуждалась тема ответственности за пропаганду ЛГБТ.
Володин сообщил, что к нему поступило много обращений о принятии закона о защите традиционных семейных ценностей.
Крымский мост
8 октября, 09:49
"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту Депутат ГД РФ Олег Морозов назвал произошедшее на Крымском мосту "объявлением войны без правил". Его слова 8 октября опубликовали РИА Новости
 
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