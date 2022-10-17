Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября - 17.10.2022 Украина.ру
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Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября
Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября - 17.10.2022 Украина.ру
Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября
Украина.ру, 17.10.2022
2022-10-17T18:08
2022-10-17T18:37
эксклюзив
украина
зерно
испания
опрос
сша
оружие
китай
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Украинское зерно взошло не тамЧуть больше месяца остаётся до истечения срока действия зерновой сделки, но её главная цель — спасти от голода беднейшие страны — так и не достигнута.«С 1 августа, когда с Украины вышло первое судно, по 15 октября 63% вывезенных из черноморских портов зерновых отправлено в страны Европы, 24% — в Азию и 13% — в Африку. Из вывезенных 7,5 млн тонн сельхозпродукции только 5,6% направлено бедным странам. Одной из самых бедных в мире стран — Джибути — поставлена всего 541 тонна зерна», — сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.При этом, по расчётам РИА «Новости», на основе сведений платформы ООН Comtrade, в июне-июле 81% от общего объёма поставок украинского зерна пришлось на развитые страны, доля которых летом составляла 28%.Главным импортёром стала Румыния, нарастившая за год закупки в денежном выражении в 1500 раз — с $ 213 400 до $ 314 млн. Далее по списку идут Польша (рост в 29 раз — до $ 122,6 млн), Турция (+33%, до $ 90 млн), Венгрия (почти в 504 раза больше — до $ 69 млн), Египет, Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.Украинский конфликт обнажил слабость оборонно-промышленного сектора СШАГазета The Wall Street Journal предупреждает, что оказание военной помощи Украине привело к тому, что США не смогут противостоять Пекину в гипотетической войне.«США недостаточно подготовлены к условиям военного времени. Помощь Киеву истощила запасы боеприпасов и вооружений, таких как ЗРК Stinger, гаубицы M777 и противотанковые ракетные комплексы Javelin. В конфликте с Китаем в Тайваньском проливе потребности США в оружии, вероятно, превысят план Пентагона», — говорится в статье.В подобной ситуации оказались не только Соединённые Штаты, но и, например, Великобритания. В ходе совместных с американскими и французскими армиями, третья британская дивизия истощила национальные запасы важнейших боеприпасов чуть более чем за неделю.Решить эту проблему в сжатые сроки невозможно, к тому же оборонные компании зачастую не хотят брать на себя финансовые риски без заключения многолетних контрактов.«На производство некоторых типов ракет и систем, таких как система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot Advanced Capability PAC-2/PAC-3 и крылатая ракета Tomahawk V, может уйти примерно 2 года. Пополнение запасов требует устойчивых многолетних инвестиций», — отмечает автор статьи Сет Джонс.Украина — на уровне статистической погрешностиПолитики западных стран выстраивают внешнеполитический курс, придавая центральное значение украинскому вопросу, а во всех бедах винят Россию, которая с 24 февраля проводит военную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Однако жителей этих государств волнуют совершенно иные вопросы.В ходе опроса Центра социологических исследований Испании, проведённого 1−10 октября, результаты которого опубликовали 17 октября, респондентов просили назвать главную, на их взгляд, проблему для королевства. 24,3% опрошенных сказали об экономическом кризисе и проблемах экономического характера, 12,7% — о безработице, а ситуацию вокруг Украины упомянул лишь 1,1% (хотя около 77% испанских подданных признались, что очень или достаточно обеспокоены этим вопросом).
https://ukraina.ru/20220930/1039264596.html
https://ukraina.ru/20221015/1039770727.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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1920
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, зерно, испания, опрос, сша, оружие, китай
Эксклюзив, Украина, зерно, Испания, опрос, США, оружие, Китай

Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября

18:08 17.10.2022 (обновлено: 18:37 17.10.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Украинское зерно взошло не там
Чуть больше месяца остаётся до истечения срока действия зерновой сделки, но её главная цель — спасти от голода беднейшие страны — так и не достигнута.
«С 1 августа, когда с Украины вышло первое судно, по 15 октября 63% вывезенных из черноморских портов зерновых отправлено в страны Европы, 24% — в Азию и 13% — в Африку. Из вывезенных 7,5 млн тонн сельхозпродукции только 5,6% направлено бедным странам. Одной из самых бедных в мире стран — Джибути — поставлена всего 541 тонна зерна», — сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
При этом, по расчётам РИА «Новости», на основе сведений платформы ООН Comtrade, в июне-июле 81% от общего объёма поставок украинского зерна пришлось на развитые страны, доля которых летом составляла 28%.
Главным импортёром стала Румыния, нарастившая за год закупки в денежном выражении в 1500 раз — с $ 213 400 до $ 314 млн. Далее по списку идут Польша (рост в 29 раз — до $ 122,6 млн), Турция (+33%, до $ 90 млн), Венгрия (почти в 504 раза больше — до $ 69 млн), Египет, Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.
Владимир Путин в Кремле
30 сентября, 15:44
Путин рассказал, куда Штаты поставляют зерно с УкраиныАмериканские элиты используют трагедии людей для устранения конкуренции, заявил президент России Владимир Путин
Украинский конфликт обнажил слабость оборонно-промышленного сектора США
Газета The Wall Street Journal предупреждает, что оказание военной помощи Украине привело к тому, что США не смогут противостоять Пекину в гипотетической войне.
«США недостаточно подготовлены к условиям военного времени. Помощь Киеву истощила запасы боеприпасов и вооружений, таких как ЗРК Stinger, гаубицы M777 и противотанковые ракетные комплексы Javelin. В конфликте с Китаем в Тайваньском проливе потребности США в оружии, вероятно, превысят план Пентагона», — говорится в статье.
В подобной ситуации оказались не только Соединённые Штаты, но и, например, Великобритания. В ходе совместных с американскими и французскими армиями, третья британская дивизия истощила национальные запасы важнейших боеприпасов чуть более чем за неделю.
Решить эту проблему в сжатые сроки невозможно, к тому же оборонные компании зачастую не хотят брать на себя финансовые риски без заключения многолетних контрактов.
«На производство некоторых типов ракет и систем, таких как система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot Advanced Capability PAC-2/PAC-3 и крылатая ракета Tomahawk V, может уйти примерно 2 года. Пополнение запасов требует устойчивых многолетних инвестиций», — отмечает автор статьи Сет Джонс.
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 13:56
Без ядерного оружия. Финский эксперт о том, как будет выглядеть прямая война России и НАТОСама сегодняшняя Украина – это уже оружие НАТО против России. Более того, страны Запада и так действуют, как будто Украина – в НАТО. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
Украина — на уровне статистической погрешности
Политики западных стран выстраивают внешнеполитический курс, придавая центральное значение украинскому вопросу, а во всех бедах винят Россию, которая с 24 февраля проводит военную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Однако жителей этих государств волнуют совершенно иные вопросы.
В ходе опроса Центра социологических исследований Испании, проведённого 1−10 октября, результаты которого опубликовали 17 октября, респондентов просили назвать главную, на их взгляд, проблему для королевства.
24,3% опрошенных сказали об экономическом кризисе и проблемах экономического характера, 12,7% — о безработице, а ситуацию вокруг Украины упомянул лишь 1,1% (хотя около 77% испанских подданных признались, что очень или достаточно обеспокоены этим вопросом).
 
ЭксклюзивУкраиназерноИспанияопросСШАоружиеКитай
 
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