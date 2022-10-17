https://ukraina.ru/20221017/1039824998.html

Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября

Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября - 17.10.2022 Украина.ру

Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября

Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T18:08

2022-10-17T18:08

2022-10-17T18:37

эксклюзив

украина

зерно

испания

опрос

сша

оружие

китай

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Украинское зерно взошло не тамЧуть больше месяца остаётся до истечения срока действия зерновой сделки, но её главная цель — спасти от голода беднейшие страны — так и не достигнута.«С 1 августа, когда с Украины вышло первое судно, по 15 октября 63% вывезенных из черноморских портов зерновых отправлено в страны Европы, 24% — в Азию и 13% — в Африку. Из вывезенных 7,5 млн тонн сельхозпродукции только 5,6% направлено бедным странам. Одной из самых бедных в мире стран — Джибути — поставлена всего 541 тонна зерна», — сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.При этом, по расчётам РИА «Новости», на основе сведений платформы ООН Comtrade, в июне-июле 81% от общего объёма поставок украинского зерна пришлось на развитые страны, доля которых летом составляла 28%.Главным импортёром стала Румыния, нарастившая за год закупки в денежном выражении в 1500 раз — с $ 213 400 до $ 314 млн. Далее по списку идут Польша (рост в 29 раз — до $ 122,6 млн), Турция (+33%, до $ 90 млн), Венгрия (почти в 504 раза больше — до $ 69 млн), Египет, Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.Украинский конфликт обнажил слабость оборонно-промышленного сектора СШАГазета The Wall Street Journal предупреждает, что оказание военной помощи Украине привело к тому, что США не смогут противостоять Пекину в гипотетической войне.«США недостаточно подготовлены к условиям военного времени. Помощь Киеву истощила запасы боеприпасов и вооружений, таких как ЗРК Stinger, гаубицы M777 и противотанковые ракетные комплексы Javelin. В конфликте с Китаем в Тайваньском проливе потребности США в оружии, вероятно, превысят план Пентагона», — говорится в статье.В подобной ситуации оказались не только Соединённые Штаты, но и, например, Великобритания. В ходе совместных с американскими и французскими армиями, третья британская дивизия истощила национальные запасы важнейших боеприпасов чуть более чем за неделю.Решить эту проблему в сжатые сроки невозможно, к тому же оборонные компании зачастую не хотят брать на себя финансовые риски без заключения многолетних контрактов.«На производство некоторых типов ракет и систем, таких как система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot Advanced Capability PAC-2/PAC-3 и крылатая ракета Tomahawk V, может уйти примерно 2 года. Пополнение запасов требует устойчивых многолетних инвестиций», — отмечает автор статьи Сет Джонс.Украина — на уровне статистической погрешностиПолитики западных стран выстраивают внешнеполитический курс, придавая центральное значение украинскому вопросу, а во всех бедах винят Россию, которая с 24 февраля проводит военную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Однако жителей этих государств волнуют совершенно иные вопросы.В ходе опроса Центра социологических исследований Испании, проведённого 1−10 октября, результаты которого опубликовали 17 октября, респондентов просили назвать главную, на их взгляд, проблему для королевства. 24,3% опрошенных сказали об экономическом кризисе и проблемах экономического характера, 12,7% — о безработице, а ситуацию вокруг Украины упомянул лишь 1,1% (хотя около 77% испанских подданных признались, что очень или достаточно обеспокоены этим вопросом).

https://ukraina.ru/20220930/1039264596.html

https://ukraina.ru/20221015/1039770727.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, зерно, испания, опрос, сша, оружие, китай