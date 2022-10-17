https://ukraina.ru/20221017/1039824998.html
Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября
Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября - 17.10.2022 Украина.ру
Украина ставит под угрозу США, плачевный итог зерновой сделки: что говорили об Украине в мире 17 октября
Украина.ру, 17.10.2022
2022-10-17T18:08
2022-10-17T18:08
2022-10-17T18:37
эксклюзив
украина
зерно
испания
опрос
сша
оружие
китай
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Украинское зерно взошло не тамЧуть больше месяца остаётся до истечения срока действия зерновой сделки, но её главная цель — спасти от голода беднейшие страны — так и не достигнута.«С 1 августа, когда с Украины вышло первое судно, по 15 октября 63% вывезенных из черноморских портов зерновых отправлено в страны Европы, 24% — в Азию и 13% — в Африку. Из вывезенных 7,5 млн тонн сельхозпродукции только 5,6% направлено бедным странам. Одной из самых бедных в мире стран — Джибути — поставлена всего 541 тонна зерна», — сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.При этом, по расчётам РИА «Новости», на основе сведений платформы ООН Comtrade, в июне-июле 81% от общего объёма поставок украинского зерна пришлось на развитые страны, доля которых летом составляла 28%.Главным импортёром стала Румыния, нарастившая за год закупки в денежном выражении в 1500 раз — с $ 213 400 до $ 314 млн. Далее по списку идут Польша (рост в 29 раз — до $ 122,6 млн), Турция (+33%, до $ 90 млн), Венгрия (почти в 504 раза больше — до $ 69 млн), Египет, Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.Украинский конфликт обнажил слабость оборонно-промышленного сектора СШАГазета The Wall Street Journal предупреждает, что оказание военной помощи Украине привело к тому, что США не смогут противостоять Пекину в гипотетической войне.«США недостаточно подготовлены к условиям военного времени. Помощь Киеву истощила запасы боеприпасов и вооружений, таких как ЗРК Stinger, гаубицы M777 и противотанковые ракетные комплексы Javelin. В конфликте с Китаем в Тайваньском проливе потребности США в оружии, вероятно, превысят план Пентагона», — говорится в статье.В подобной ситуации оказались не только Соединённые Штаты, но и, например, Великобритания. В ходе совместных с американскими и французскими армиями, третья британская дивизия истощила национальные запасы важнейших боеприпасов чуть более чем за неделю.Решить эту проблему в сжатые сроки невозможно, к тому же оборонные компании зачастую не хотят брать на себя финансовые риски без заключения многолетних контрактов.«На производство некоторых типов ракет и систем, таких как система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot Advanced Capability PAC-2/PAC-3 и крылатая ракета Tomahawk V, может уйти примерно 2 года. Пополнение запасов требует устойчивых многолетних инвестиций», — отмечает автор статьи Сет Джонс.Украина — на уровне статистической погрешностиПолитики западных стран выстраивают внешнеполитический курс, придавая центральное значение украинскому вопросу, а во всех бедах винят Россию, которая с 24 февраля проводит военную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Однако жителей этих государств волнуют совершенно иные вопросы.В ходе опроса Центра социологических исследований Испании, проведённого 1−10 октября, результаты которого опубликовали 17 октября, респондентов просили назвать главную, на их взгляд, проблему для королевства. 24,3% опрошенных сказали об экономическом кризисе и проблемах экономического характера, 12,7% — о безработице, а ситуацию вокруг Украины упомянул лишь 1,1% (хотя около 77% испанских подданных признались, что очень или достаточно обеспокоены этим вопросом).
https://ukraina.ru/20220930/1039264596.html
https://ukraina.ru/20221015/1039770727.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, зерно, испания, опрос, сша, оружие, китай
Украинское зерно взошло не там
Чуть больше месяца остаётся до истечения срока действия зерновой сделки, но её главная цель — спасти от голода беднейшие страны — так и не достигнута.
«С 1 августа, когда с Украины вышло первое судно, по 15 октября 63% вывезенных из черноморских портов зерновых отправлено в страны Европы, 24% — в Азию и 13% — в Африку. Из вывезенных 7,5 млн тонн сельхозпродукции только 5,6% направлено бедным странам. Одной из самых бедных в мире стран — Джибути — поставлена всего 541 тонна зерна», — сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
При этом, по расчётам РИА «Новости», на основе сведений платформы ООН Comtrade, в июне-июле 81% от общего объёма поставок украинского зерна пришлось на развитые страны, доля которых летом составляла 28%.
Главным импортёром стала Румыния, нарастившая за год закупки в денежном выражении в 1500 раз — с $ 213 400 до $ 314 млн. Далее по списку идут Польша (рост в 29 раз — до $ 122,6 млн), Турция (+33%, до $ 90 млн), Венгрия (почти в 504 раза больше — до $ 69 млн), Египет, Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.
Украинский конфликт обнажил слабость оборонно-промышленного сектора США
Газета The Wall Street Journal предупреждает, что оказание военной помощи Украине привело к тому, что США не смогут противостоять Пекину в гипотетической войне.
«США недостаточно подготовлены к условиям военного времени. Помощь Киеву истощила запасы боеприпасов и вооружений, таких как ЗРК Stinger, гаубицы M777 и противотанковые ракетные комплексы Javelin. В конфликте с Китаем в Тайваньском проливе потребности США в оружии, вероятно, превысят план Пентагона», — говорится в статье.
В подобной ситуации оказались не только Соединённые Штаты, но и, например, Великобритания. В ходе совместных с американскими и французскими армиями, третья британская дивизия истощила национальные запасы важнейших боеприпасов чуть более чем за неделю.
Решить эту проблему в сжатые сроки невозможно, к тому же оборонные компании зачастую не хотят брать на себя финансовые риски без заключения многолетних контрактов.
«На производство некоторых типов ракет и систем, таких как система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot Advanced Capability PAC-2/PAC-3 и крылатая ракета Tomahawk V, может уйти примерно 2 года. Пополнение запасов требует устойчивых многолетних инвестиций», — отмечает автор статьи Сет Джонс.
Украина — на уровне статистической погрешности
Политики западных стран выстраивают внешнеполитический курс, придавая центральное значение украинскому вопросу, а во всех бедах винят Россию, которая с 24 февраля проводит военную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Однако жителей этих государств волнуют совершенно иные вопросы.
В ходе опроса Центра социологических исследований Испании, проведённого 1−10 октября, результаты которого опубликовали 17 октября, респондентов просили назвать главную, на их взгляд, проблему для королевства.
24,3% опрошенных сказали об экономическом кризисе и проблемах экономического характера, 12,7% — о безработице, а ситуацию вокруг Украины упомянул лишь 1,1% (хотя около 77% испанских подданных признались, что очень или достаточно обеспокоены этим вопросом).