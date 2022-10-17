https://ukraina.ru/20221017/1039824094.html

Ани Лорак была вынуждена отменить гастрольный тур из-за агрессивно настроенных фанатов - СМИ

Ани Лорак была вынуждена отменить гастрольный тур из-за агрессивно настроенных фанатов - СМИ - 17.10.2022 Украина.ру

Ани Лорак была вынуждена отменить гастрольный тур из-за агрессивно настроенных фанатов - СМИ

Певица Ани Лорак отменила свой гастрольный тур по Германии и Чехии. По версии СМИ, это связано с недовольством ее украинских фанатов, сообщает "Комсомольская правда" 17 октября

2022-10-17T17:22

2022-10-17T17:22

2022-10-17T17:23

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Ранее тур по городам двух государств был анонсирован на сайте исполнительницы. В первом анонсе она назвала себя "самой титулованной украинской певицей", но формулировка вызвала такой шквал негодования поклонников ее творчества с Украины, что ее пришлось убрать из анонса.Тур, который должен был стартовать 21 октября, был на днях перенесен на 2023 год. Европейская компания-прокатчик прокомментировала перенос:Однако, по информации "Комсомольской правды" билеты продавались плохо и до полной заполненности залов было далеко.Накануне в сети появились сотни комментариев украинских пользователей, которые обвинили певицу в "финансировании российской армии" и том, что она назвала себя украинкой, так как "в Европе не любят россиян".

https://ukraina.ru/20220920/1038886822.html

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новости, ани лорак, певица, украинская певица, гастроли, европа