Ани Лорак была вынуждена отменить гастрольный тур из-за агрессивно настроенных фанатов - СМИ - 17.10.2022 Украина.ру
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Ани Лорак была вынуждена отменить гастрольный тур из-за агрессивно настроенных фанатов - СМИ
Ани Лорак была вынуждена отменить гастрольный тур из-за агрессивно настроенных фанатов - СМИ - 17.10.2022 Украина.ру
Ани Лорак была вынуждена отменить гастрольный тур из-за агрессивно настроенных фанатов - СМИ
Певица Ани Лорак отменила свой гастрольный тур по Германии и Чехии. По версии СМИ, это связано с недовольством ее украинских фанатов, сообщает "Комсомольская правда" 17 октября
2022-10-17T17:22
2022-10-17T17:23
новости
ани лорак
певица
украинская певица
гастроли
европа
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Ранее тур по городам двух государств был анонсирован на сайте исполнительницы. В первом анонсе она назвала себя "самой титулованной украинской певицей", но формулировка вызвала такой шквал негодования поклонников ее творчества с Украины, что ее пришлось убрать из анонса.Тур, который должен был стартовать 21 октября, был на днях перенесен на 2023 год. Европейская компания-прокатчик прокомментировала перенос:Однако, по информации "Комсомольской правды" билеты продавались плохо и до полной заполненности залов было далеко.Накануне в сети появились сотни комментариев украинских пользователей, которые обвинили певицу в "финансировании российской армии" и том, что она назвала себя украинкой, так как "в Европе не любят россиян".
https://ukraina.ru/20220920/1038886822.html
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новости, ани лорак, певица, украинская певица, гастроли, европа
Новости, Ани Лорак, певица, украинская певица, гастроли, Европа

Ани Лорак была вынуждена отменить гастрольный тур из-за агрессивно настроенных фанатов - СМИ

17:22 17.10.2022 (обновлено: 17:23 17.10.2022)
 
© Ани Лорак/Instagram
© Ани Лорак/Instagram
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Певица Ани Лорак отменила свой гастрольный тур по Германии и Чехии. По версии СМИ, это связано с недовольством ее украинских фанатов, сообщает "Комсомольская правда" 17 октября
Ранее тур по городам двух государств был анонсирован на сайте исполнительницы. В первом анонсе она назвала себя "самой титулованной украинской певицей", но формулировка вызвала такой шквал негодования поклонников ее творчества с Украины, что ее пришлось убрать из анонса.
Тур, который должен был стартовать 21 октября, был на днях перенесен на 2023 год. Европейская компания-прокатчик прокомментировала перенос:
В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур Ани Лорак на 2023 год. Все ранее приобретенные билеты остаются действительны.
Однако, по информации "Комсомольской правды" билеты продавались плохо и до полной заполненности залов было далеко.
Накануне в сети появились сотни комментариев украинских пользователей, которые обвинили певицу в "финансировании российской армии" и том, что она назвала себя украинкой, так как "в Европе не любят россиян".
Ани Лорак
20 сентября, 10:37
Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениямиУкраинская певица Ани Лорак опубликовала первый пост в соцсетях с начала спецоперации и вызвала бурное возмущение своих украинских поклонников, сообщает 20 сентября "УНИАН LITE"
 
НовостиАни Лоракпевицаукраинская певицагастролиЕвропа
 
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