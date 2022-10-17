https://ukraina.ru/20221017/1039823459.html
Как изменилась работа спецслужб после теракта на Крымском мосту - Джаралла. Видео
Как изменилась работа спецслужб после теракта на Крымском мосту - Джаралла. Видео - 17.10.2022 Украина.ру
Как изменилась работа спецслужб после теракта на Крымском мосту - Джаралла. Видео
Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с эвакуацией в Керчи и возможные взрывы в Джанкое, а также рассказал о транспортном сообщении Крыма с материковой частью и аспектах отопительного сезона на полуострове:
2022-10-17T17:13
2022-10-17T17:13
2022-10-17T17:13
владимир джаралла
крым
видео
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00:44 - Массовые эвакуации в Керчи и возможные взрывы в Джанкое;02:05 - Оперативно ли действуют службы?03:43 - Взрыв на Крымскому мосту: как изменился подход к антитеррористическим мероприятиям? 05:26 - Какова обстановка на Керченской переправе?07:26 - Движение автобусов по Крымскому мосту;08:17 – Массированные удары по украинским объектам: каковы последствия?10:57 - Учения НАТО по ядерному сдерживанию в 1000 км от границы РФ: провокация или возможное прямое столкновение блока НАТО и России? 16:30 - Старт отопительного сезона в Крыму.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир джаралла, крым, видео, видео
Как изменилась работа спецслужб после теракта на Крымском мосту - Джаралла. Видео
Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с эвакуацией в Керчи и возможные взрывы в Джанкое, а также рассказал о транспортном сообщении Крыма с материковой частью и аспектах отопительного сезона на полуострове:
00:44 - Массовые эвакуации в Керчи и возможные взрывы в Джанкое;
02:05 - Оперативно ли действуют службы?
03:43 - Взрыв на Крымскому мосту: как изменился подход к антитеррористическим мероприятиям?
05:26 - Какова обстановка на Керченской переправе?
07:26 - Движение автобусов по Крымскому мосту;
08:17 – Массированные удары по украинским объектам: каковы последствия?
10:57 - Учения НАТО по ядерному сдерживанию в 1000 км от границы РФ: провокация или возможное прямое столкновение блока НАТО и России?
16:30 - Старт отопительного сезона в Крыму.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.