https://ukraina.ru/20221017/1039822386.html

В Минцфиры предложили поддержку военным корреспондентам

В Минцфиры предложили поддержку военным корреспондентам - 17.10.2022 Украина.ру

В Минцфиры предложили поддержку военным корреспондентам

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложили поддержку военным корреспондентам, которые освещают специальную военную операцию на Украине. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 17 октября в официальном Telegram-канале

2022-10-17T17:17

2022-10-17T17:17

2022-10-17T17:17

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В Минцфиры заявили о готовности оказать юридическую и информационную помощь военкорам и всем, кто честно и открыто любыми способами освещает спецоперацию на Украине. Военкорам предложили обращаться в Минцифры, если нужно организовать сбор средств пострадавшим, привлечь волонтеров, помочь военным. Также военкоров попросили заявлять о попытках давления и препятствиях журналистской деятельности.

https://ukraina.ru/20220401/1033665249.html

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новости, министерство, россия, военкор, журналисты