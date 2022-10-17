В Минцфиры предложили поддержку военным корреспондентам
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложили поддержку военным корреспондентам, которые освещают специальную военную операцию на Украине. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 17 октября в официальном Telegram-канале
В Минцфиры заявили о готовности оказать юридическую и информационную помощь военкорам и всем, кто честно и открыто любыми способами освещает спецоперацию на Украине.
"Продолжайте работать! Действуйте без страха. Опирайтесь на свой профессиональный долг", - заявили в Минцифры.
Военкорам предложили обращаться в Минцифры, если нужно организовать сбор средств пострадавшим, привлечь волонтеров, помочь военным. Также военкоров попросили заявлять о попытках давления и препятствиях журналистской деятельности.
1 апреля, 06:00В России готовят льготы для цифровых медиа – глава Минцифры РФМинистерство цифрового развития РФ предлагает приравнять цифровые медиа к IT-компаниям и обеспечить им налоговые льготы и снижение страховых взносов, сказал министр цифрового развития России Максут Шадаев во время экспертно-медийного форума «Союзное государство: экономическая интеграция - задачи развития»