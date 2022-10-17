В Минцфиры предложили поддержку военным корреспондентам - 17.10.2022 Украина.ру
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В Минцфиры предложили поддержку военным корреспондентам
В Минцфиры предложили поддержку военным корреспондентам - 17.10.2022 Украина.ру
В Минцфиры предложили поддержку военным корреспондентам
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложили поддержку военным корреспондентам, которые освещают специальную военную операцию на Украине. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 17 октября в официальном Telegram-канале
2022-10-17T17:17
2022-10-17T17:17
новости
министерство
россия
военкор
журналисты
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В Минцфиры заявили о готовности оказать юридическую и информационную помощь военкорам и всем, кто честно и открыто любыми способами освещает спецоперацию на Украине. Военкорам предложили обращаться в Минцифры, если нужно организовать сбор средств пострадавшим, привлечь волонтеров, помочь военным. Также военкоров попросили заявлять о попытках давления и препятствиях журналистской деятельности.
https://ukraina.ru/20220401/1033665249.html
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новости, министерство, россия, военкор, журналисты
Новости, министерство, Россия, военкор, журналисты

В Минцфиры предложили поддержку военным корреспондентам

17:17 17.10.2022
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Дэн Леви
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В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложили поддержку военным корреспондентам, которые освещают специальную военную операцию на Украине. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 17 октября в официальном Telegram-канале
В Минцфиры заявили о готовности оказать юридическую и информационную помощь военкорам и всем, кто честно и открыто любыми способами освещает спецоперацию на Украине.
"Продолжайте работать! Действуйте без страха. Опирайтесь на свой профессиональный долг", - заявили в Минцифры.
Военкорам предложили обращаться в Минцифры, если нужно организовать сбор средств пострадавшим, привлечь волонтеров, помочь военным. Также военкоров попросили заявлять о попытках давления и препятствиях журналистской деятельности.
Вице-премьер РФ Д. Чернышенко встретился с представителями ИТ-отрасли - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 06:00
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