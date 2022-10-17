https://ukraina.ru/20221017/1039821134.html

В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве

В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве - 17.10.2022 Украина.ру

В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве

Журналисты El País опубликовали видеозапись неудачного пуска ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по, вероятно, воздушной цели в небе над Киевом. Кадры распространили в соцсетях 17 октября

2022-10-17T16:55

2022-10-17T16:55

2022-10-17T16:55

новости

киев

дроны

атака

пзрк

украина

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039816857_0:0:876:493_1920x0_80_0_0_b96a33641c68e318e8f23c847978c949.png

Видео снято с улицы Вокзальной за центральным железнодорожным вокзалом в Киеве. В кадре - административные здания "Укрэнерго", многоэтажный дом и администрация ТЭЦ на улице Жилянской, ТЭЦ-3.Со стороны теплоэлектроцентрали вылетает ракета, она проносится куда-то в сторону вокзала. В этот момент в районе здания "Укрэнерго" происходит взрыв. Верхние этажи, предположительно, административного здания ТЭЦ, находящегося неподалеку, охвачены огнем. Видеооператор не показывает, куда попала украинская ракета.

https://ukraina.ru/20221017/1039793165.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, дроны, атака, пзрк, украина, спецоперация