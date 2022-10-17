В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве - 17.10.2022 Украина.ру
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В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве
В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве - 17.10.2022 Украина.ру
В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве
Журналисты El País опубликовали видеозапись неудачного пуска ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по, вероятно, воздушной цели в небе над Киевом. Кадры распространили в соцсетях 17 октября
2022-10-17T16:55
2022-10-17T16:55
новости
киев
дроны
атака
пзрк
украина
спецоперация
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Видео снято с улицы Вокзальной за центральным железнодорожным вокзалом в Киеве. В кадре - административные здания "Укрэнерго", многоэтажный дом и администрация ТЭЦ на улице Жилянской, ТЭЦ-3.Со стороны теплоэлектроцентрали вылетает ракета, она проносится куда-то в сторону вокзала. В этот момент в районе здания "Укрэнерго" происходит взрыв. Верхние этажи, предположительно, административного здания ТЭЦ, находящегося неподалеку, охвачены огнем. Видеооператор не показывает, куда попала украинская ракета.
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новости, киев, дроны, атака, пзрк, украина, спецоперация
Новости, Киев, дроны, атака, ПЗРК, Украина, Спецоперация

В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве

16:55 17.10.2022
 
© скриншотИностранные журналисты опубликовали видео неудачного пуска ПЗРК по дрону-камикадзе в Киеве
Иностранные журналисты опубликовали видео неудачного пуска ПЗРК по дрону-камикадзе в Киеве
© скриншот
Читать в
Журналисты El País опубликовали видеозапись неудачного пуска ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по, вероятно, воздушной цели в небе над Киевом. Кадры распространили в соцсетях 17 октября
Видео снято с улицы Вокзальной за центральным железнодорожным вокзалом в Киеве. В кадре - административные здания "Укрэнерго", многоэтажный дом и администрация ТЭЦ на улице Жилянской, ТЭЦ-3.
© скриншотВид на ТЭЦ-3 в Киеве со стороны улицы Вокзальной
Вид на ТЭЦ-3 в Киеве со стороны улицы Вокзальной
© скриншот
Вид на ТЭЦ-3 в Киеве со стороны улицы Вокзальной
Со стороны теплоэлектроцентрали вылетает ракета, она проносится куда-то в сторону вокзала. В этот момент в районе здания "Укрэнерго" происходит взрыв. Верхние этажи, предположительно, административного здания ТЭЦ, находящегося неподалеку, охвачены огнем. Видеооператор не показывает, куда попала украинская ракета.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
10:29
Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИУкраинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что один из дронов "Герань-2" 17 октября ударил по офису энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве
 
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