https://ukraina.ru/20221017/1039821134.html
В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве
В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве - 17.10.2022 Украина.ру
В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве
Журналисты El País опубликовали видеозапись неудачного пуска ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по, вероятно, воздушной цели в небе над Киевом. Кадры распространили в соцсетях 17 октября
2022-10-17T16:55
2022-10-17T16:55
2022-10-17T16:55
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киев
дроны
атака
пзрк
украина
спецоперация
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Видео снято с улицы Вокзальной за центральным железнодорожным вокзалом в Киеве. В кадре - административные здания "Укрэнерго", многоэтажный дом и администрация ТЭЦ на улице Жилянской, ТЭЦ-3.Со стороны теплоэлектроцентрали вылетает ракета, она проносится куда-то в сторону вокзала. В этот момент в районе здания "Укрэнерго" происходит взрыв. Верхние этажи, предположительно, административного здания ТЭЦ, находящегося неподалеку, охвачены огнем. Видеооператор не показывает, куда попала украинская ракета.
https://ukraina.ru/20221017/1039793165.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, дроны, атака, пзрк, украина, спецоперация
Новости, Киев, дроны, атака, ПЗРК, Украина, Спецоперация
В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в Киеве
Журналисты El País опубликовали видеозапись неудачного пуска ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по, вероятно, воздушной цели в небе над Киевом. Кадры распространили в соцсетях 17 октября