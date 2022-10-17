https://ukraina.ru/20221017/1039818106.html

Перегруппировка на юге, спор о "Герани". Главное на Украине на 16:00 17 октября

Перегруппировка на юге, спор о "Герани". Главное на Украине на 16:00 17 октября - 17.10.2022 Украина.ру

Перегруппировка на юге, спор о "Герани". Главное на Украине на 16:00 17 октября

Вооружённые силы Украины вновь формируют ударный кулак для наступления. В министерстве внутренних дел Украины разгорелся спор, стоит ли сбивать дроны из стрелкового оружия

2022-10-17T16:17

2022-10-17T16:17

2022-10-17T16:54

хроники

эксклюзив

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал владельцев оружия не пытаться сбивать дроны и оставить это дело правоохранителям и военным.«Вероятность такого сбивания чрезвычайно мала, а опасность, если, например, неопытный человек просто из оружия будет стрелять вверх, превышает возможность сбить [такой дрон]. Поэтому я хочу, пользуясь случаем, обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием [и предостеречь]: из пистолета, из карабина не стоит стрелять между многоэтажных домов. Это может привести к травмированию и к большей беде, чем, возможно, сбить дрон», — заявил Монастырский.Монастырский заявил, что во время нынешней утренней атаки «Геранями» столицы полицейские в центре открывали огонь, и один из дронов им удалось сбить.Примечательно, что ранее советник Монастырского — бывший народный депутат Антон Геращенко, напротив, призвал сбивать дроны.«Шахиды ("Герань". — Ред.) можно сбивать. Как только слышишь звук шахида, и рядом у тебя есть оружие, это можно и нужно делать», — заявил он.По его словам, это касается в том числе охотников и владельцев нарезного оружия.При этом в украинских СМИ вирусно распространилась фото мужчины, который из окна своего дома стреляет в небо из духового ружья. Некоторые СМИ поспешили сообщить, что так неназванный киевлянин боролся с дронами.Однако позже выяснилось, что на самом деле фотографию сделали в июне 2021 года. Тогда патрульная полиция Киева задержала вооруженного жильца квартиры и изъяла вещества, похожие на наркотики.Ранее утром премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что был нанесён удар по энергетической инфраструктуре Киева.«В частности, зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом», — заявил Шмыгаль.Он также заявил об ударе по инфраструктуре в Сумской и Днепропетровской областях.ПерегруппировкаВооружённые силы Украины стянули группировку сил и средств на Угледарском направлении, рассчитывая произвести контрудар, заявил командир батальона имени 383-й шахтёрской дивизии полковник Константин Кузьмин.«На сегодняшний день на нашем (Угледарском. — Ред.) направлении противник стянул большую группировку сил и средств. Основная их задача — это возврат тех населённых пунктов, которые мы у них отбили. Если говорить о личном составе, то это порядка 30-40 тысяч личного состава и, естественно, артиллерия», — заявил он в эфире Первого канала.По его разведданным, такое скопление сил говорит о намерениях «произвести контрудар в двух направлениях».«Основная наша задача сейчас — проводить разведку всеми средствами, которые имеем, чтобы знать каждый их шаг. Отрабатываем по штабам, скоплению техники, личному составу артиллерией. Также обрезаем им логистические пути», — отметил Кузьмин.Как заявил российский военкор Евгений Поддубный, ВСУ совершают перегруппировку своих сил и средств.«На юге Украины продолжается перегруппировка сил противника. В основном это касается Николаевского направления. ВСУ, имея численный перевес, вновь формируют ударный кулак для наступления. Напомню, что недавняя атака противника на Херсонском направлении захлебнулась», — написал Поддубный в своём телеграм-канале.Он также рассказал о прибытии на эти направления иностранных наёмников.«С мест сообщают, что в помощь украинским военным в Николаев прибыли иностранные наёмники: поляки, англоговорящие граждане, и сегодня стало известно, о прибытии французов», — сообщил Поддубный.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в телеграм-канале перепостил сообщение проекта «Рыбарь» об обстановке в регионе, а также о передвижениях ВСУ.«На Запорожском направлении ВСУ ведут позиционную оборону и усиливают группировку войск. В Камышеваху переброшено 250 мобилизованных граждан для доукомплектования 9 отдельного полка особого назначения Нацгвардии Украины. 100 из них будут распределены по штурмовым группам на передовой в течение ближайших дней. Несколько десятков человек планируется направить в Малую Токмачку для восполнения численности 2 батальона 9 оп НГУ. Российская артиллерия нанесла удар по опорному пункту батальона и ликвидировала свыше десяти военнослужащих», — указывалось в сообщении.Кроме того, из-за увеличения интенсивности ударов ВС РФ в окрестности Одаровки переброшена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. А для противодействия российским БЛА «Герань-2» в Димитрово размещён ЗРК «Стрела-10».«На Гуляйпольском участке в состав 44 отдельной артиллерийской бригады переданы два расчёта гаубиц М777 и несколько 120-мм миномётов в состав 102 бригады ТРО ВСУ. В Васильевском и Каменско-Днепровском районах Запорожской области продолжают действовать осведомители ВСУ, передающие данные о передвижении и дислокации российских войск», — отмечалось в сообщении.Кроме того, на правом берегу Днепра началось дооборудование укрепрайона: в командовании ВСУ прогнозируют наступление ВС РФ на Запорожье с последующим форсированием Днепра. Укрепрайон должен помешать ВС РФ занять правобережное Запорожье и дойти до Никополя.В свою очередь, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о потерях ВСУ на херсонском направлении.«Если мы говорим о том, сколько всего (потерь) было за 1,5 месяца безуспешных попыток, то, только по сводкам Минобороны, укронацисты потеряли около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 пикапов с пулеметами, 36 самолетов, семь вертолетов. Суммарно — 1590 единиц техники. Это только на херсонском направлении. И примерно около 9 800 отобранных кадровых наемников потеряли убитыми», — заявил Стремоусов в эфире «Первого канала».Обстановка в приграничных с Украиной российских регионах остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20221017/1039799800.html

https://ukraina.ru/20221017/1039791429.html

https://ukraina.ru/20221016/1039782840.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив