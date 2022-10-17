https://ukraina.ru/20221017/1039816956.html

Проходит обмен пленными 110 на 110 – Пушилин

Проходит обмен пленными 110 на 110 – Пушилин - 17.10.2022 Украина.ру

Проходит обмен пленными 110 на 110 – Пушилин

Между Москвой и Киевом проходит обмен пленными по формуле 110 на 110, сообщил 17 октября в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пулишин

2022-10-17T16:10

2022-10-17T16:10

2022-10-17T16:18

новости

плен

обмен

обмен пленными

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037994840_13:0:809:448_1920x0_80_0_0_9f6f9ff4fd5b5f0c5349b972653e9727.png.webp

По словам Пушилина, также будут освобождены военнослужащие и ДНР, ЛНР, и других регионов России.Ранее он заявил, что "властям приходится идти на непопулярные шаги ради возвращения военнослужащих из украинского плена".Накануне в ЛНР сообщили о возвращении 11 военнослужащих, которые провели в плену почти полгода.

https://ukraina.ru/20221006/1039449830.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, плен, обмен, обмен пленными, денис пушилин