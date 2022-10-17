Проходит обмен пленными 110 на 110 – Пушилин - 17.10.2022 Украина.ру
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Проходит обмен пленными 110 на 110 – Пушилин
Проходит обмен пленными 110 на 110 – Пушилин - 17.10.2022 Украина.ру
Проходит обмен пленными 110 на 110 – Пушилин
Между Москвой и Киевом проходит обмен пленными по формуле 110 на 110, сообщил 17 октября в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пулишин
2022-10-17T16:10
2022-10-17T16:18
новости
плен
обмен
обмен пленными
денис пушилин
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По словам Пушилина, также будут освобождены военнослужащие и ДНР, ЛНР, и других регионов России.Ранее он заявил, что "властям приходится идти на непопулярные шаги ради возвращения военнослужащих из украинского плена".Накануне в ЛНР сообщили о возвращении 11 военнослужащих, которые провели в плену почти полгода.
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новости, плен, обмен, обмен пленными, денис пушилин
Новости, плен, обмен, обмен пленными, Денис Пушилин

Проходит обмен пленными 110 на 110 – Пушилин

16:10 17.10.2022 (обновлено: 16:18 17.10.2022)
 
© скриншотДенис Пушилин об обстреле Донецка 23 августа 2022 года
Денис Пушилин об обстреле Донецка 23 августа 2022 года
© скриншот
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Между Москвой и Киевом проходит обмен пленными по формуле 110 на 110, сообщил 17 октября в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пулишин
Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках.
По словам Пушилина, также будут освобождены военнослужащие и ДНР, ЛНР, и других регионов России.
Ранее он заявил, что "властям приходится идти на непопулярные шаги ради возвращения военнослужащих из украинского плена".
Накануне в ЛНР сообщили о возвращении 11 военнослужащих, которые провели в плену почти полгода.
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6 октября, 14:37
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