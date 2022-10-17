https://ukraina.ru/20221017/1039816222.html
Многие понимали, что Майдан - конец Украины: херсонцы о жизни в России - опрос. Видео
Многие понимали, что Майдан - конец Украины: херсонцы о жизни в России - опрос. Видео - 17.10.2022 Украина.ру
Многие понимали, что Майдан - конец Украины: херсонцы о жизни в России - опрос. Видео
Корреспонденты интернет-издания Украина.ру Руфина Жаляева и Василий Ткач провели опрос на улицах Херсона и узнали, как местные жители отреагировали на присоединение к России.
2022-10-17T16:00
2022-10-17T16:00
2022-10-17T16:00
херсон
опрос
видео
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Страх, гордость, презрение к ВСУ – такие разные эмоции испытывают респонденты и рассказывают, довольны ли результатами референдума и чего ожидают от России. Подробности в нашем специальном репортаже! Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039822929_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f8da526dd3657b2652472337f7ea9f8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, опрос, видео, видео
Многие понимали, что Майдан - конец Украины: херсонцы о жизни в России - опрос. Видео
Корреспонденты интернет-издания Украина.ру Руфина Жаляева и Василий Ткач провели опрос на улицах Херсона и узнали, как местные жители отреагировали на присоединение к России.
Страх, гордость, презрение к ВСУ – такие разные эмоции испытывают респонденты и рассказывают, довольны ли результатами референдума и чего ожидают от России. Подробности в нашем специальном репортаже!
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.